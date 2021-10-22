Hotab написав:

Ромасик написав: сдулся потолочный прогноз сдулся потолочный прогноз

не более 10к случаев и вот это вот " все позади"

ЛАД написав: P.s. Где пропадали? Что-то давно не видно было Ваших "приколов" и флуда. P.s. Где пропадали? Что-то давно не видно было Ваших "приколов" и флуда.

Ромасик написав: на черной зоне на черной зоне

Та поняли-поняли,что с Ковидом на самом деле все просто прекрасно в Украине, как завещал великий Будивельнык и доктор наук Флер. Летим в 50,Ну а кто он там был по масти и что там с ним делали, что с него льется со всех щелей...