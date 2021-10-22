Та поняли-поняли,что с Ковидом на самом деле все просто прекрасно в Украине, как завещал великий Будивельнык и доктор наук Флер. Летим в 50, не более 10к случаев и вот это вот " все позади".
ЛАД написав:P.s. Где пропадали? Что-то давно не видно было Ваших "приколов" и флуда.
Ромасик написав: на черной зоне
Ну а кто он там был по масти и что там с ним делали, что с него льется со всех щелей...
кроме флуда и оскорблений что-то будет?
Конечно, будет - натяжка совы на глобус и передергивание постов! Уже есть - см. синим цветом выше, и не важно, что от Флер пока не было ни одного прогноза на "после 11 октября"..
П.С. Вакцинация от COVID-19 на вокзалах может привести к распространению болезни. Вся проблема заключается именно в организации вакцинации.(Инфекционист, завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская) https://apnews.com.ua/ru/news/mozhet-ra ... vokzalakh/
fler написав:не важно, что от Флер пока не было ни одного прогноза на "после 11 октября"..
"А если найду?"(с)
Не было "все уже позади"? Не было "не будет как в РФ" (естественно с оскорблениями в адрес "истериков", как же без них). Так что , "истерики" обоснованно предполагали, что у нас все шансы пойти по пути эрэфии?
Binimovich написав:Вчера Ляшко озвучил стоимость лечения одного пациента от Ковида. В сентябре она составила 22 тыс грн. Исходя из этих данных я умножил число суточных госпитализаций пациентов, на 22 тыс грн, которые необходимо потратить в среднем на его лечение. Да это не точные расходы, но очень показательные. Так например в сентябре государство потратило 953 млн грн . За 22 дня октября расходы уже составили 1,8 млрд грн, и до конца месяца они вырастут до 2,5-2,7 млрд грн. У меня только один вопрос. Вы ( Кабмин, Шмыгаль, Ляшко и пр ) когда наконец-то решились выделить 25 млн грн на промокомпанию по ТВ, вы вообще чем-то думали, или в вас там думающих нет вообще ? Вам все говорили, разворачивайте летом промо компанию, по рекламе вакцинации...но нет.....грошей нэма. Зато сейчас деньги есть, да ? Только за сентябрь-октябрь придется потратить около 3,5 млрд грн на лечение ( и это без учета потерь доходов бюджета от частичных локдаунов ) Сейчас значит гроши э, а раньше их не было ? - Летом можно было потратить 100-200 млн на рекламу, с сентября начать вводить обязательную вакцинацию...но нееееетттт..... немаэ повноважень.... Правительство временщиков, уровень планирования на сейчас. Стратегическое мышление - нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться.....Довбни. Других слов нет.
Шось я дуже сумніваюсь за те 22 тис.грн., в том плане, шо з них шось таки перепало хворому пациенту. Якщо скрізь по лікарням всього не вистачає..
fler написав:не важно, что от Флер пока не было ни одного прогноза на "после 11 октября"..
"А если найду?"(с)
Удачи!
Hotab написав:Не было "не будет как в РФ" .
Я уже на это Ладу ответила. Повторяю: "не будет как в РФ" = будет иначе. Мы Спутником и чем там еще в РФ прививаемся? Нет. У нас волна началась вместе с ними? Нет. У нас лечат, как у них? Нет. Мы географически и культурно/ментально одинаковые? Нет. Тогда с какого переляка у нас должно быть "как в РФ"?
Hotab написав:Так что , "истерики" обоснованно предполагали, что у нас все шансы пойти по пути эрэфии?
Выход на 500 избыточных смертей в сутки произошел самое позднее 10-го октября (реестр неполный, что отчетливо видно, если посмотреть на рождаемость в этой же точке). С учетом 2-недельного лага это стало причиной "всего то" 6000-9000 кейсов в сутки.
Повторяю, эта волна будет самой разрушительной - ежедневный антирекорд заболеваемости преодолен 21-го октября (23785 кейсов), 7-дневное скользящее среднее уже превышает 16000 при абсолютном прошлом антирекорде весенней волны 16500. Добавьте к этому оценочно в 1,5 раза более высокую летальность этой волны, и станет страшно даже отпетым пофигистам, у которых сохранились мозги.
Динамика скорости распространения говорит о том, что до пика еще около 3-4 недель. Надеюсь ошибиться
fler написав:На чем основано их предположение? На истерии?
Не нужно показывать себя глупее, чем есть. Потому что "есть" тоже очень невзрачно выглядит. Основано как раз на аналогии. И именно схожесть с РФ проводили в аргументах. Страна, имеющая подобную продолжительность жизни. Страна, имеющая тоже дохлую медицину. Страна, в которой народ такой же покуист в своей массе. Страна, которая по сути тоже провалила вакцинацию. И эта страна зарыла сотни тысяч лишних человек. Логично было предположить,что это ждёт и Украину. И адекватные люди это предполагали. Невменяемые антиваксы визжали "вы перепуганные, вы дурные, у нас 100500% переболевших, ещё столько же вакцинированных, у нас нет мужиков (а умирают то только мужики ж по версии строителя) , и потому у нас все будет хорошо, расходимся." Кто оказался прав??
Ромасик написав:ЛАД 1) о средней за неделю 2) ваша подача инфы - это мягко говоря видение пенсионера 3) да, флудить и забалтывать тему здесь можно только истинным ваксам 4) когда начнет снижаться - гадалки говорят после 8 ноября.
1. Не помню, писал ли Истребин именно о средней, сколько будет к 25-у, посмотрим. Но в любом случае, тенденцию он показал явно точнее, чем Вы с флер. Моё отношение к прогнозам Вы знаете (надеюсь, если помните не только своё творчество). 2. О Вашей подаче инфы и Вашем видении (вот даже не знаю, куда ударение поставить) промолчу, т.к. для "мягко говоря" не могу подобрать определение, а не мягко - удалят. Если Вы считаете, что подсчёты среднесуточной смертности за неделю это "видение пенсионера", то это Ваша проблема. Не пенсы как-то иначе оценивают ход эпидемии? 3. Уже чуть выше писал - о флуде не Вам бы говорить. Со вчерашнего вечера несколько постов и ни одного по делу. 4. Гадалкам не верю - может, будет, а, может, и нет. Но у меня основное было не о сроках, а о "стремлении к 50".
1) не стоит так быстро забывать опубликованное 12 часов назад, ведь я потратился и даже нашел скрин, предвкушая забывчивость ваксов. 3) а сколько от вас было полезной инфы за неделю, пока меня ны было. Только сплетни и хлам со всего инета стаскиваете. а ведь, чем больше хлама. тем меньше доверия к вакцинации.
Binimovich написав:В фб Истребин поднял интересую тему: сколько государство из бюджета тратится на лечение антиваксов:
Чому ми бідні ? - Бо дурні.
Вчера Ляшко озвучил стоимость лечения одного пациента от Ковида. В сентябре она составила 22 тыс грн. Исходя из этих данных я умножил число суточных госпитализаций пациентов, на 22 тыс грн, которые необходимо потратить в среднем на его лечение. Да это не точные расходы, но очень показательные.
Так например в сентябре государство потратило 953 млн грн . За 22 дня октября расходы уже составили 1,8 млрд грн, и до конца месяца они вырастут до 2,5-2,7 млрд грн.
а он не посчитал, сколько потрачено на проваленную вакцинацию? То я покажу https://www.slovoidilo.ua/2021/05/11/no ... -2021-roku пс. Истребин поднял немножко другую тему (если дочитать до конца) и там зрада зрадюща неприкрытым текстом. Хотя я понимаю, после вакцинации сосредоточиться и понять суть написанного тяжело.