fler написав:П.С. Вакцинация от COVID-19 на вокзалах может привести к распространению болезни. Вся проблема заключается именно в организации вакцинации.(Инфекционист, завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская)
пряма мова, як то кажуть:
и полный выпуск:
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 23 жов, 2021 12:23, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Ходят слухи, что Зе на вчерашнем РНБО громко разорялся по поводу того, что нет социальной рекламы вакцинации на ТВ. Ой божечки, Бубочка заметил. Не прошло и полгода. Еще интереснее то, что никто из членов РНБО этого же не заметил ранее. Это как в анекдоте. Индеец Зоркий Глаз просидел в тюрьме шерифа четыре дня, подвергаясь унижениям от бледнолицых. И только на пятый день, промокнув от дождя, он заметил, что одной стены в камере нет.
Антей, а Вы действительно считаете что реклама поможет? У нас ведь какое недоверие 60+ , Ощадбанк ведь деньги накопленные в СССР не отдал и поэтому и тут обманут.
Пенсы телевизор смотрят нон-стоп, а потом еще и пересказывают все что увидели знакомым и родным.
Hotab написав:Не нужно показывать себя глупее, чем есть. Потому что "есть" тоже очень невзрачно выглядит.
Меня вполне устраивает мой авторитет в научных кругах. Как меня оценивают на форуме такие, как вы, мне по феншую.
Hotab написав:Основано как раз на аналогии. И именно схожесть с РФ проводили в аргументах. Страна, имеющая подобную продолжительность жизни. Страна, имеющая тоже дохлую медицину. Страна, в которой народ такой же покуист в своей массе. Страна, которая по сути тоже провалила вакцинацию. И эта страна зарыла сотни тысяч лишних человек. Логично было предположить,что это ждёт и Украину. И адекватные люди это предполагали.
Перестаньте сказать. Медицина в РФ отличается от нашей. Народ тоже другой по всем пунктам, начиная от разнообразия национальностей и заканчивая образом жизни. Вакцинацию провалили многие страны. И что? Везде падеж как в РФ? Логики в вашем предположении, увы,ноль. Но поскольку у вас доярки из Хацапетовки - адекватные люди, а профильные ученые и практики - не очень, то все ок.
Hotab написав:Кто оказался прав??
Рано еще подводить итоги, Хотаб. Дождитесь окончания волны.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 23 жовтня вирішила запровадити «червону» зону карантину в Рівненській та Миколаївській областях. Регіони перейдуть до «червоної» зони з 26 жовтня. За минулу добу, 22 жовтня, у Миколаївській області виявили 483 нових підтверджених випадки COVID-19, а в Рівненській — 946.
antey1969 написав:Пенсы телевизор смотрят нон-стоп, а потом еще и пересказывают все что увидели знакомым и родным.
Да? А Лад говорил, что они только наш форум читают, причем верят исключительно постам Флер
Binimovich написав:В фб Истребин поднял интересую тему: сколько государство из бюджета тратится на лечение антиваксов:
Чому ми бідні ? - Бо дурні.
Вчера Ляшко озвучил стоимость лечения одного пациента от Ковида. В сентябре она составила 22 тыс грн. Исходя из этих данных я умножил число суточных госпитализаций пациентов, на 22 тыс грн, которые необходимо потратить в среднем на его лечение. Да это не точные расходы, но очень показательные.
Так например в сентябре государство потратило 953 млн грн . За 22 дня октября расходы уже составили 1,8 млрд грн, и до конца месяца они вырастут до 2,5-2,7 млрд грн.
а он не посчитал, сколько потрачено на проваленную вакцинацию? То я покажу https://www.slovoidilo.ua/2021/05/11/no ... -2021-roku пс. Истребин поднял немножко другую тему (если дочитать до конца) и там зрада зрадюща неприкрытым текстом. Хотя я понимаю, после вакцинации сосредоточиться и понять суть написанного тяжело.
Из-за кого проваленную? Из-за таких антиваксов, как Ромасик и Ко.
fler написав:не важно, что от Флер пока не было ни одного прогноза на "после 11 октября"..
"А если найду?"(с)
Не было "все уже позади"? Не было "не будет как в РФ" (естественно с оскорблениями в адрес "истериков", как же без них). Так что , "истерики" обоснованно предполагали, что у нас все шансы пойти по пути эрэфии?
а как в РФ - это как?
5 месяцев непрерывного ада здравоохранения и трупов. Без войны.
justit написав:Два филиала компании. В одном трое одновременно с Ковидом слегли. 2-е Файзер летом и одна Джонсонс в Августе
Еще двое в другом филиале (семья) переболевших весной и принявших Файзер летом - тоже слегли вчера.
Ну блин ваще круто
Возможно только на бумаге сделали. Знаю много таких, которые ради поездок в Европу решили всех обмануть.
Нет. Эти не для "заграницы", это на работе нужно было. Да и двое, которые переболели - сами захотели привиться, чтоб не залетать. Но увы...
Update. Филиал, где трое заболевших. Та одна бессимптомная пришла на работу и заразила еще двоих. Такая петрушка. Но заразила двоих вакцинированных. Еще троих вакцинированных не заразила, хотя офис один. Ну и невакцинированные тоже пока не заразились.
Вобщем какая-то хрень получается. То ли пофиг на вакцину, и "как карта ляжет", то ли "а фиг его знает чем меня вакцинируют, я же сам проверить-то не могу", то ли еще какая-то фигня.
Про РФ филиалы - ну смешно у человека мозг промыт (я не про Вас) очень
Востаннє редагувалось justit в Суб 23 жов, 2021 12:44, всього редагувалось 1 раз.