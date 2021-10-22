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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4020402140224023>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 97
Мені вже зробили щеплення
60%
58
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:16

  fler написав:П.С. Вакцинация от COVID-19 на вокзалах может привести к распространению болезни. Вся проблема заключается именно в организации вакцинации.(Инфекционист, завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская)

пряма мова, як то кажуть:

и полный выпуск:
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 23 жов, 2021 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:17

  stm написав:
  antey1969 написав:Ходят слухи, что Зе на вчерашнем РНБО громко разорялся по поводу того, что нет социальной рекламы вакцинации на ТВ.
Ой божечки, Бубочка заметил. Не прошло и полгода.
Еще интереснее то, что никто из членов РНБО этого же не заметил ранее.
Это как в анекдоте.
Индеец Зоркий Глаз просидел в тюрьме шерифа четыре дня, подвергаясь унижениям от бледнолицых. И только на пятый день, промокнув от дождя, он заметил, что одной стены в камере нет.

Антей, а Вы действительно считаете что реклама поможет? У нас ведь какое недоверие 60+ , Ощадбанк ведь деньги накопленные в СССР не отдал и поэтому и тут обманут.

Пенсы телевизор смотрят нон-стоп, а потом еще и пересказывают все что увидели знакомым и родным.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:19

  Hotab написав:Не нужно показывать себя глупее, чем есть. Потому что "есть" тоже очень невзрачно выглядит.


Меня вполне устраивает мой авторитет в научных кругах. Как меня оценивают на форуме такие, как вы, мне по феншую.

  Hotab написав:Основано как раз на аналогии. И именно схожесть с РФ проводили в аргументах.
Страна, имеющая подобную продолжительность жизни. Страна, имеющая тоже дохлую медицину. Страна, в которой народ такой же покуист в своей массе. Страна, которая по сути тоже провалила вакцинацию. И эта страна зарыла сотни тысяч лишних человек.
Логично было предположить,что это ждёт и Украину. И адекватные люди это предполагали.


Перестаньте сказать. Медицина в РФ отличается от нашей. Народ тоже другой по всем пунктам, начиная от разнообразия национальностей и заканчивая образом жизни. Вакцинацию провалили многие страны. И что? Везде падеж как в РФ?
Логики в вашем предположении, увы,ноль. Но поскольку у вас доярки из Хацапетовки - адекватные люди, а профильные ученые и практики - не очень, то все ок. :wink:

  Hotab написав:Кто оказался прав??


Рано еще подводить итоги, Хотаб. Дождитесь окончания волны.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:25

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 23 жовтня вирішила запровадити «червону» зону карантину в Рівненській та Миколаївській областях. :(
Регіони перейдуть до «червоної» зони з 26 жовтня.
За минулу добу, 22 жовтня, у Миколаївській області виявили 483 нових підтверджених випадки COVID-19, а в Рівненській — 946.

  antey1969 написав:Пенсы телевизор смотрят нон-стоп, а потом еще и пересказывают все что увидели знакомым и родным.


Да? А Лад говорил, что они только наш форум читают, причем верят исключительно постам Флер :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:30

40% ваксов не видят пользы для здоровья?
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик написав:
  Binimovich написав:В фб Истребин поднял интересую тему: сколько государство из бюджета тратится на лечение антиваксов:


Чому ми бідні ? - Бо дурні.

Вчера Ляшко озвучил стоимость лечения одного пациента от Ковида. В сентябре она составила 22 тыс грн. Исходя из этих данных я умножил число суточных госпитализаций пациентов, на 22 тыс грн, которые необходимо потратить в среднем на его лечение. Да это не точные расходы, но очень показательные.

Так например в сентябре государство потратило 953 млн грн . За 22 дня октября расходы уже составили 1,8 млрд грн, и до конца месяца они вырастут до 2,5-2,7 млрд грн.

а он не посчитал, сколько потрачено на проваленную вакцинацию? То я покажу https://www.slovoidilo.ua/2021/05/11/no ... -2021-roku
пс. Истребин поднял немножко другую тему (если дочитать до конца) и там зрада зрадюща неприкрытым текстом. Хотя я понимаю, после вакцинации сосредоточиться и понять суть написанного тяжело.
Из-за кого проваленную? Из-за таких антиваксов, как Ромасик и Ко.

По Одессе вопросов больше нет?
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:32

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  fler написав:не важно, что от Флер пока не было ни одного прогноза на "после 11 октября"..

"А если найду?"(с)

Не было "все уже позади"?
Не было "не будет как в РФ" (естественно с оскорблениями в адрес "истериков", как же без них).
Так что , "истерики" обоснованно предполагали, что у нас все шансы пойти по пути эрэфии?

а как в РФ - это как?

5 месяцев непрерывного ада здравоохранения и трупов. Без войны.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:36

  Vint написав:
  justit написав:Два филиала компании.
В одном трое одновременно с Ковидом слегли.
2-е Файзер летом и одна Джонсонс в Августе

Еще двое в другом филиале (семья) переболевших весной и принявших Файзер летом - тоже слегли вчера.

Ну блин ваще круто :-(

Возможно только на бумаге сделали. Знаю много таких, которые ради поездок в Европу решили всех обмануть.


Нет.
Эти не для "заграницы", это на работе нужно было.
Да и двое, которые переболели - сами захотели привиться, чтоб не залетать.
Но увы...

Update.
Филиал, где трое заболевших.
Та одна бессимптомная пришла на работу и заразила еще двоих.
Такая петрушка.
Но заразила двоих вакцинированных.
Еще троих вакцинированных не заразила, хотя офис один.
Ну и невакцинированные тоже пока не заразились.

Вобщем какая-то хрень получается.
То ли пофиг на вакцину, и "как карта ляжет", то ли "а фиг его знает чем меня вакцинируют, я же сам проверить-то не могу", то ли еще какая-то фигня.


Про РФ филиалы - ну смешно у человека мозг промыт (я не про Вас) очень :D
Востаннє редагувалось justit в Суб 23 жов, 2021 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:38

  stm написав:
  justit написав:
  stm написав:Джонсон говорите... Подозреваю что все скорее со Спутником, но то такэ


Предполагаете, что обманули и вкололи вместо Джонсона?
Ну.. не знаю.
Вряд ли такой кидок реален :shock:

И да, не "все"
Из троих одна с Джонсоном, и двое с Файзером

Да-да, филиалы РФ со Спутником. Вы не впервой пургу несёте. Андрейка или на замене?


Типа смешная шутка?
Лопата :D
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:40

  justit написав:Типа смешная шутка?
Лопата :D

Нет в Украине Джонсона. Гений филиалов.
stm
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