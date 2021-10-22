Додано: Суб 23 жов, 2021 12:36

Vint написав: justit написав: Два филиала компании.

В одном трое одновременно с Ковидом слегли.

2-е Файзер летом и одна Джонсонс в Августе



Еще двое в другом филиале (семья) переболевших весной и принявших Файзер летом - тоже слегли вчера.



Ну блин ваще круто Два филиала компании.В одном трое одновременно с Ковидом слегли.2-е Файзер летом и одна Джонсонс в АвгустеЕще двое в другом филиале (семья) переболевших весной и принявших Файзер летом - тоже слегли вчера.Ну блин ваще круто

Возможно только на бумаге сделали. Знаю много таких, которые ради поездок в Европу решили всех обмануть. Возможно только на бумаге сделали. Знаю много таких, которые ради поездок в Европу решили всех обмануть.

Нет.Эти не для "заграницы", это на работе нужно было.Да и двое, которые переболели - сами захотели привиться, чтоб не залетать.Но увы...Update.Филиал, где трое заболевших.Та одна бессимптомная пришла на работу и заразила еще двоих.Такая петрушка.Но заразила двоих вакцинированных.Еще троих вакцинированных не заразила, хотя офис один.Ну и невакцинированные тоже пока не заразились.Вобщем какая-то хрень получается.То ли пофиг на вакцину, и "как карта ляжет", то ли "а фиг его знает чем меня вакцинируют, я же сам проверить-то не могу", то ли еще какая-то фигня.Про РФ филиалы - ну смешно у человека мозг промыт (я не про Вас) очень