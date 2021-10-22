Но он, как и большинство здешних дискуссий показывает неумение или нежелание ничего понимать/принимать, кроме того что "сам и так знаю"
Ну і нехай.
Вперше в Україну привезли вакцину від Johnson & Johnson наприкінці травня, коли цей препарат ще не був зареєстрований у нас. Однак тоді його дозволили ввезти для приватної компанії, яка хотіла щепити своїх працівників.
Співробітники цієї фірми працюють у сфері рибальства на Алясці. Для в'їзду на територію США їм необхідно було зробити щеплення сертифікованою у США вакциною, а там активно вакцинують препаратом від Johnson & Johnson. Для цього Міністерство охорони здоров'я видало спеціальний дозвіл на ввезення вакцини.
У липні ця вакцина вже офіційно отримала дозвіл для екстреного застосування в Україні. Однак, станом на 12 серпня, щеплення цим препаратом зробили лише 7 497 українцям.
p.s. Друзья из США почему-то Файзером вакцинировались, несмотря на "сертифікованою у США вакциною, а там активно вакцинують препаратом від Johnson & Johnson" Но я не был - не могу утверждать ничего