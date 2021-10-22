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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4020402140224023

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 97
Мені вже зробили щеплення
60%
58
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:41

  stm написав:
  justit написав:Типа смешная шутка?
Лопата :D

Нет в Украине Джонсона.


Нужно найти мой пост и выделить в нем красным цветом слово "Украина" :D

p.s. Джонсон есть, точней был. Но не для всех. Отак от.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:42

  Ромасик написав:а он не посчитал, сколько потрачено на проваленную вакцинацию? То я покажу https://www.slovoidilo.ua/2021/05/11/no ... -2021-roku

Выходит около 3750 грн за одного вакцинированного. Распил денег в несколько раз минимум!
BIGor
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1
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:43

  justit написав:
  stm написав:
  justit написав:Типа смешная шутка?
Лопата :D

Нет в Украине Джонсона.


Нужно найти мой пост и выделить в нем красным цветом слово "Украина" :D

p.s. Джонсон есть, точней был. Но не для всех. Отак от.

Страны в которых прививали Джонсоном ваши филиалы? Вы из какой страны?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:47

  stm написав:Страны в которых прививали Джонсоном ваши филиалы (1)? Вы из какой страны (2)?


1) Нет
2) Украина

Гугл, очень быстро.
5 секунд

https://moz.gov.ua/article/news/v-ukrai ... i-covid-19

https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine ... e-poluchit
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:56


"к сожалению, противоэпидемиологические мероприятия - это не только вакцинация".
И какую-то зрадлывую статистику еще говорила 70/30? Я то верил в 98,1%, плавно перешедшие в 93,7% :|
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:59

  stm написав:
  justit написав:Нет в Украине Джонсона.


Нужно найти мой пост и выделить в нем красным цветом слово "Украина" :D

p.s. Джонсон есть, точней был. Но не для всех. Отак от.

Страны в которых прививали Джонсоном ваши филиалы? Вы из какой страны?[/quote]

Знаю, что в Ужгороде прививались Дж.Имела место побочка на сердце.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:03

  Кучинелли написав:
  stm написав:
  justit написав:Нет в Украине Джонсона.


Нужно найти мой пост и выделить в нем красным цветом слово "Украина" :D

p.s. Джонсон есть, точней был. Но не для всех. Отак от.

Страны в которых прививали Джонсоном ваши филиалы? Вы из какой страны?


Знаю, что в Ужгороде прививались Дж.Имела место побочка на сердце.[/quote]
500 штук для приватной компании сотрудники которой работают на Аляске.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вообще глупый спор.
Совершенно ни о чем...

Но он, как и большинство здешних дискуссий показывает неумение
или нежелание ничего понимать/принимать, кроме того что "сам и так знаю"

Ну і нехай. :D



Вперше в Україну привезли вакцину від Johnson & Johnson наприкінці травня, коли цей препарат ще не був зареєстрований у нас. Однак тоді його дозволили ввезти для приватної компанії, яка хотіла щепити своїх працівників.

Співробітники цієї фірми працюють у сфері рибальства на Алясці. Для в'їзду на територію США їм необхідно було зробити щеплення сертифікованою у США вакциною, а там активно вакцинують препаратом від Johnson & Johnson. Для цього Міністерство охорони здоров'я видало спеціальний дозвіл на ввезення вакцини.

У липні ця вакцина вже офіційно отримала дозвіл для екстреного застосування в Україні. Однак, станом на 12 серпня, щеплення цим препаратом зробили лише 7 497 українцям.


p.s. Друзья из США почему-то Файзером вакцинировались, несмотря на "сертифікованою у США вакциною, а там активно вакцинують препаратом від Johnson & Johnson"
Но я не был - не могу утверждать ничего
justit
 
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