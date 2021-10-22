Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 жов, 2021 12:41
stm написав: justit написав:
Типа смешная шутка?
Лопата
Нет в Украине Джонсона.
Нужно найти мой пост и выделить в нем красным цветом слово "Украина"
p.s. Джонсон есть, точней был. Но не для всех. Отак от.
justit
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Додано: Суб 23 жов, 2021 12:42
Выходит около 3750 грн за одного вакцинированного. Распил денег в несколько раз минимум!
BIGor
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1
Додано: Суб 23 жов, 2021 12:43
justit написав: stm написав: justit написав:
Типа смешная шутка?
Лопата
Нет в Украине Джонсона.
Нужно найти мой пост и выделить в нем красным цветом слово "Украина"
p.s. Джонсон есть, точней был. Но не для всех. Отак от.
Страны в которых прививали Джонсоном ваши филиалы? Вы из какой страны?
stm
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Додано: Суб 23 жов, 2021 12:47
stm написав:
Страны в которых прививали Джонсоном ваши филиалы (1)? Вы из какой страны (2)?
1) Нет
2) Украина
Гугл, очень быстро.
5 секунд
https://moz.gov.ua/article/news/v-ukrai ... i-covid-19 https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine ... e-poluchit
justit
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Додано: Суб 23 жов, 2021 12:56
"к сожалению, противоэпидемиологические мероприятия - это не только вакцинация".
И какую-то зрадлывую статистику еще говорила 70/30? Я то верил в 98,1%, плавно перешедшие в 93,7%
Ромасик
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Додано: Суб 23 жов, 2021 12:59
stm написав: justit написав:
Нет в Украине Джонсона.
Нужно найти мой пост и выделить в нем красным цветом слово "Украина"
p.s. Джонсон есть, точней был. Но не для всех. Отак от.
Страны в которых прививали Джонсоном ваши филиалы? Вы из какой страны?[/quote]
Знаю, что в Ужгороде прививались Дж.Имела место побочка на сердце.
Кучинелли
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:03
Кучинелли написав: stm написав: justit написав:
Нет в Украине Джонсона.
Нужно найти мой пост и выделить в нем красным цветом слово "Украина"
p.s. Джонсон есть, точней был. Но не для всех. Отак от.
Страны в которых прививали Джонсоном ваши филиалы? Вы из какой страны?
Знаю, что в Ужгороде прививались Дж.Имела место побочка на сердце.[/quote]
500 штук для приватной компании сотрудники которой работают на Аляске.
stm
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:11
Вообще глупый спор.
Совершенно ни о чем...
Но он, как и большинство здешних дискуссий показывает
неумение
или
нежелание
ничего понимать/принимать, кроме того что "сам и так знаю"
Ну і нехай.
Вперше в Україну привезли вакцину від Johnson & Johnson наприкінці травня, коли цей препарат ще не був зареєстрований у нас. Однак тоді його дозволили ввезти для приватної компанії, яка хотіла щепити своїх працівників.
Співробітники цієї фірми працюють у сфері рибальства на Алясці. Для в'їзду на територію США їм необхідно було зробити щеплення сертифікованою у США вакциною, а там активно вакцинують препаратом від Johnson & Johnson. Для цього Міністерство охорони здоров'я видало спеціальний дозвіл на ввезення вакцини. У липні ця вакцина вже офіційно отримала дозвіл для екстреного застосування в Україні. Однак, станом на 12 серпня, щеплення цим препаратом зробили лише 7 497 українцям.
p.s. Друзья из США почему-то Файзером вакцинировались, несмотря на "
сертифікованою у США вакциною, а там активно вакцинують препаратом від Johnson & Johnson
"
Но я не был - не могу утверждать ничего
justit
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