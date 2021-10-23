В Одессе - столице украинских антиваксов - очередь на кремацию уже неделя.
И это не фейк и не слухи, к сожалению.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 16:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Одессе - столице украинских антиваксов - очередь на кремацию уже неделя.
И это не фейк и не слухи, к сожалению.
Додано: Суб 23 жов, 2021 16:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сообщение из рубрики ответов на вопрос Ромасика "А шо там в Одессе?".
Додано: Суб 23 жов, 2021 16:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой за сегодня :
Вчера на странице Голубовской зацепилась по вопросу участия врачей в пропаганде антивакционных настроений.
Я полгода уже кричу и стучу во все двери с просьбами проводить курсы для семейных врачей по вопросу лечения ковидных пациентов. А надо было стучать во все двери, чтобы вводили отмену врачебной лицензии за подобные советы.
Сводка
Реанимационных мест нет.
Женских мест в городе по состоянию на 7 утра 9.
Мужских 5.
Звонков таких как этот с утра 6.
Звонков запросов о кислороде как обычно- сотни.
Последний звонок 3:20 ночи
Первый звонок в 7-18
Послушайте пожалуйста эту Запись. Это очень страшно, потому что этого можно было избежать
Берегите себя и своих близких.
Ромасик, Вкладчик , вопрос по тому, шо там в Одессе можно закрывать, или еще не дошло?
Додано: Суб 23 жов, 2021 16:55
А когда я утверждала обратное? Про "абсолютно" тоже не утверждала, но ваша братия не может не перекрутить, задол
Балі хочуть надати туристам, що приїжджають відчуття свободи під час їх перебування на карантині. Для цього чиновники організовують так звані ненудні карантинні яхти і кораблі. Подробиці повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на міністра туризму і креативної економіки Сандіага Уно.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 16:56
там уже Киев догоняет Одессу. Пора менять пластинку. Что там в Киеве? Очередь в крематорий рассосалась?
В Киеве ваксов говорили 50%. И иногда даже намордник требовали.
Додано: Суб 23 жов, 2021 17:04
и потом Хотаб будет рассказывать о душевнобольных. Ей не хватает внимания, учит доктора как лечить сопли. Той на работе мозг выносят, так еще и всякие "волонтеры" находят. Пусть идет в больницу и лечит раз грамотная такая.
пс. об этой одесской ***** можно почитать в коментах худессы. Много интересного почерпнете.
Додано: Суб 23 жов, 2021 17:16
Киев, благодаря чуть меньшему проценту далпайопав и чуть большей дисциплине, пока ещё справляется. По крайней мере, по части крематория. В Одессе - полнейшая жопа.
Додано: Суб 23 жов, 2021 17:21
Ты де6ил, ромасик
PS Модераторы, прошу это не удалять. Это не оскорбление и не переход на личности. Это констатация факта.
Додано: Суб 23 жов, 2021 17:39
Когда после отставки Степанова жестко порезали финансирование медицины и стали спешно разгонять медперсонал, пипл даже не почухался.
А теперь вдруг нежданчик... крематории не справляются.
Кто там больше всех орал "ну нах эти грязные госбольницы, пойду к частникам"?
Не надо теперь обрывать трубку скорой, звоним сразу в "Обериг" или в "Добробут".
Антиваксам лучше вообще не париться - этожепростогрипп
Додано: Суб 23 жов, 2021 17:49
"Предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины (часть вторая статьи 30 Основ законодательства Украины об охране здоровья)"
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