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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 97
Мені вже зробили щеплення
60%
58
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Одессе - столице украинских антиваксов - очередь на кремацию уже неделя.
И это не фейк и не слухи, к сожалению.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

airmax78 написав:В Одессе - столице украинских антиваксов - очередь на кремацию уже неделя.
И это не фейк и не слухи, к сожалению.
Сообщение из рубрики ответов на вопрос Ромасика "А шо там в Одессе?".
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой за сегодня :

Вчера на странице Голубовской зацепилась по вопросу участия врачей в пропаганде антивакционных настроений.
Я полгода уже кричу и стучу во все двери с просьбами проводить курсы для семейных врачей по вопросу лечения ковидных пациентов. А надо было стучать во все двери, чтобы вводили отмену врачебной лицензии за подобные советы.

Сводка
Реанимационных мест нет.
Женских мест в городе по состоянию на 7 утра 9.
Мужских 5.

Звонков таких как этот с утра 6.
Звонков запросов о кислороде как обычно- сотни.
Последний звонок 3:20 ночи
Первый звонок в 7-18

Послушайте пожалуйста эту Запись. Это очень страшно, потому что этого можно было избежать

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1812853579

Берегите себя и своих близких.


Ромасик, Вкладчик , вопрос по тому, шо там в Одессе можно закрывать, или еще не дошло?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:55

  stm написав:И после общения со мной и Хотабом Флер уже утверждает что менталитет русского и украинца абсолютно не похожи. Столько галочек в карму )))))))


А когда я утверждала обратное? Про "абсолютно" тоже не утверждала, но ваша братия не может не перекрутить, задол

Балі :wink: хочуть надати туристам, що приїжджають відчуття свободи під час їх перебування на карантині. Для цього чиновники організовують так звані ненудні карантинні яхти і кораблі. Подробиці повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на міністра туризму і креативної економіки Сандіага Уно.
Source: https://dip.org.ua/indoneziya/bali-zapu ... -i-korabli
fler
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:56

  Binimovich написав:
airmax78 написав:В Одессе - столице украинских антиваксов - очередь на кремацию уже неделя.
И это не фейк и не слухи, к сожалению.
Сообщение из рубрики ответов на вопрос Ромасика "А шо там в Одессе?".

там уже Киев догоняет Одессу. Пора менять пластинку. Что там в Киеве? 8) Очередь в крематорий рассосалась?
В Киеве ваксов говорили 50%. И иногда даже намордник требовали.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:04

  Binimovich написав:Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой за сегодня :

Вчера на странице Голубовской зацепилась по вопросу участия врачей в пропаганде антивакционных настроений.
Я полгода уже кричу и стучу во все двери с просьбами проводить курсы для семейных врачей по вопросу лечения ковидных пациентов. А надо было стучать во все двери, чтобы вводили отмену врачебной лицензии за подобные советы.

Сводка
Реанимационных мест нет.
Женских мест в городе по состоянию на 7 утра 9.
Мужских 5.

Звонков таких как этот с утра 6.
Звонков запросов о кислороде как обычно- сотни.
Последний звонок 3:20 ночи
Первый звонок в 7-18

Послушайте пожалуйста эту Запись. Это очень страшно, потому что этого можно было избежать

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1812853579

Берегите себя и своих близких.


Ромасик, Вкладчик , вопрос по тому, шо там в Одессе можно закрывать, или еще не дошло?

и потом Хотаб будет рассказывать о душевнобольных. Ей не хватает внимания, учит доктора как лечить сопли. Той на работе мозг выносят, так еще и всякие "волонтеры" находят. Пусть идет в больницу и лечит раз грамотная такая.
пс. об этой одесской ***** можно почитать в коментах худессы. Много интересного почерпнете.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:16

  Ромасик написав:
  Binimovich написав:
airmax78 написав:В Одессе - столице украинских антиваксов - очередь на кремацию уже неделя.
И это не фейк и не слухи, к сожалению.
Сообщение из рубрики ответов на вопрос Ромасика "А шо там в Одессе?".

там уже Киев догоняет Одессу. Пора менять пластинку. Что там в Киеве? 8) Очередь в крематорий рассосалась?
В Киеве ваксов говорили 50%. И иногда даже намордник требовали.

Киев, благодаря чуть меньшему проценту далпайопав и чуть большей дисциплине, пока ещё справляется. По крайней мере, по части крематория. В Одессе - полнейшая жопа.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:21

  Ромасик написав:и потом Хотаб будет рассказывать о душевнобольных. Ей не хватает внимания, учит доктора как лечить сопли. Той на работе мозг выносят, так еще и всякие "волонтеры" находят. Пусть идет в больницу и лечит раз грамотная такая.
пс. об этой одесской ***** можно почитать в коментах худессы. Много интересного почерпнете.

Ты де6ил, ромасик
PS Модераторы, прошу это не удалять. Это не оскорбление и не переход на личности. Это констатация факта.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:39

  airmax78 написав:Киев, благодаря чуть меньшему проценту далпайопав и чуть большей дисциплине, пока ещё справляется. По крайней мере, по части крематория. В Одессе - полнейшая жопа.

Когда после отставки Степанова жестко порезали финансирование медицины и стали спешно разгонять медперсонал, пипл даже не почухался.
А теперь вдруг нежданчик... крематории не справляются.
Кто там больше всех орал "ну нах эти грязные госбольницы, пойду к частникам"?
Не надо теперь обрывать трубку скорой, звоним сразу в "Обериг" или в "Добробут".
Антиваксам лучше вообще не париться - этожепростогрипп
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:49

"Предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины (часть вторая статьи 30 Основ законодательства Украины об охране здоровья)"
Ukrainian
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