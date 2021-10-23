Додано: Суб 23 жов, 2021 16:47

Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой за сегодня :Вчера на странице Голубовской зацепилась по вопросу участия врачей в пропаганде антивакционных настроений.Я полгода уже кричу и стучу во все двери с просьбами проводить курсы для семейных врачей по вопросу лечения ковидных пациентов. А надо было стучать во все двери, чтобы вводили отмену врачебной лицензии за подобные советы.СводкаРеанимационных мест нет.Женских мест в городе по состоянию на 7 утра 9.Мужских 5.Звонков таких как этот с утра 6.Звонков запросов о кислороде как обычно- сотни.Последний звонок 3:20 ночиПервый звонок в 7-18Послушайте пожалуйста эту Запись. Это очень страшно, потому что этого можно было избежатьБерегите себя и своих близких.Ромасик, Вкладчик , вопрос по тому, шо там в Одессе можно закрывать, или еще не дошло?