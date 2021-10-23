airmax78 написав:Киев, благодаря чуть меньшему проценту далпайопав и чуть большей дисциплине, пока ещё справляется. По крайней мере, по части крематория. В Одессе - полнейшая жопа.
Когда после отставки Степанова жестко порезали финансирование медицины и стали спешно разгонять медперсонал, пипл даже не почухался. А теперь вдруг нежданчик... крематории не справляются. Кто там больше всех орал "ну нах эти грязные госбольницы, пойду к частникам"? Не надо теперь обрывать трубку скорой, звоним сразу в "Обериг" или в "Добробут". Антиваксам лучше вообще не париться - этожепростогрипп
Вы говорите про нашего модератора ? который считал нормой зарплату в 8 000 грн ? когда все плевали на медиков и презирали их . Помним такие времена .
airmax78 написав:Киев, благодаря чуть меньшему проценту далпайопав и чуть большей дисциплине, пока ещё справляется. По крайней мере, по части крематория. В Одессе - полнейшая жопа.
Когда после отставки Степанова жестко порезали финансирование медицины и стали спешно разгонять медперсонал, пипл даже не почухался. А теперь вдруг нежданчик... крематории не справляются. Кто там больше всех орал "ну нах эти грязные госбольницы, пойду к частникам"? Не надо теперь обрывать трубку скорой, звоним сразу в "Обериг" или в "Добробут". Антиваксам лучше вообще не париться - этожепростогрипп
При таком числе тяжёлых больных одновременно не справится НИ ОДНА система здравоохранения в мире. Был единственный шанс избежать этого ада - поголовная вакцинация и соблюдение масочного режима. Но это ж путь не для вильнолюдей.
antey1969 написав:Когда после отставки Степанова жестко порезали финансирование медицины и стали спешно разгонять медперсонал, пипл даже не почухался. А теперь вдруг нежданчик... крематории не справляются. Кто там больше всех орал "ну нах эти грязные госбольницы, пойду к частникам"? Не надо теперь обрывать трубку скорой, звоним сразу в "Обериг" или в "Добробут". Антиваксам лучше вообще не париться - этожепростогрипп
При таком числе тяжёлых больных одновременно не справится НИ ОДНА система здравоохранения в мире. Был единственный шанс избежать этого ада - поголовная вакцинация и соблюдение масочного режима. Но это ж путь не для вильнолюдей.
Ukrainian написав:"Предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины (часть вторая статьи 30 Основ законодательства Украины об охране здоровья)"
Вірно, саме ЗАКОНАМИ України, ані постановами КМУ чи наказами ЦОВВ. Зокрема, Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (частина перша статті 12) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (частина перша статті 27) передбачена обов’язковість профілактичних щеплень проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця та кору. https://petition.president.gov.ua/petition/121610 https://blog.liga.net/user/omeshe/article/41862
airmax78 написав:При таком числе тяжёлых больных одновременно не справится НИ ОДНА система здравоохранения в мире. Был единственный шанс избежать этого ада - поголовная вакцинация и соблюдение масочного режима. Но это ж путь не для вильнолюдей.
Ну-да , народ у нас не тот .
Ну да, не тот. У правильных народов % вакцинированных в октябре 2021 приближается к 100%. Не тот народ выбирает себе не тех людей в Парламент и не того президента из года в год. Но при этом полностью их заслуживает. Потому что они плоть от плоти. Так что да, пенять не на кого.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 23 жов, 2021 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:и потом Хотаб будет рассказывать о душевнобольных. Ей не хватает внимания, учит доктора как лечить сопли. Той на работе мозг выносят, так еще и всякие "волонтеры" находят. Пусть идет в больницу и лечит раз грамотная такая. пс. об этой одесской ***** можно почитать в коментах худессы. Много интересного почерпнете.
Ты де6ил, ромасик PS Модераторы, прошу это не удалять. Это не оскорбление и не переход на личности. Это констатация факта.