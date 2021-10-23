Додано: Суб 23 жов, 2021 18:06

moldashavanin написав: airmax78 написав: При таком числе тяжёлых больных одновременно не справится НИ ОДНА система здравоохранения в мире. Был единственный шанс избежать этого ада - поголовная вакцинация и соблюдение масочного режима.

Но это ж путь не для вильнолюдей. При таком числе тяжёлых больных одновременно не справится НИ ОДНА система здравоохранения в мире. Был единственный шанс избежать этого ада - поголовная вакцинация и соблюдение масочного режима.Но это ж путь не для вильнолюдей.



Ну-да , народ у нас не тот . Ну-да , народ у нас не тот .

Ну да, не тот. У правильных народов % вакцинированных в октябре 2021 приближается к 100%. Не тот народ выбирает себе не тех людей в Парламент и не того президента из года в год. Но при этом полностью их заслуживает. Потому что они плоть от плоти. Так что да, пенять не на кого.