RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4023402440254026>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 97
Мені вже зробили щеплення
60%
58
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:55

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Киев, благодаря чуть меньшему проценту далпайопав и чуть большей дисциплине, пока ещё справляется. По крайней мере, по части крематория. В Одессе - полнейшая жопа.

Когда после отставки Степанова жестко порезали финансирование медицины и стали спешно разгонять медперсонал, пипл даже не почухался.
А теперь вдруг нежданчик... крематории не справляются.
Кто там больше всех орал "ну нах эти грязные госбольницы, пойду к частникам"?
Не надо теперь обрывать трубку скорой, звоним сразу в "Обериг" или в "Добробут".
Антиваксам лучше вообще не париться - этожепростогрипп


Вы говорите про нашего модератора ? который считал нормой зарплату в 8 000 грн ? когда все плевали на медиков и презирали их . Помним такие времена .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 804
З нами з: 22.07.11
Подякував: 279 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:01

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Киев, благодаря чуть меньшему проценту далпайопав и чуть большей дисциплине, пока ещё справляется. По крайней мере, по части крематория. В Одессе - полнейшая жопа.

Когда после отставки Степанова жестко порезали финансирование медицины и стали спешно разгонять медперсонал, пипл даже не почухался.
А теперь вдруг нежданчик... крематории не справляются.
Кто там больше всех орал "ну нах эти грязные госбольницы, пойду к частникам"?
Не надо теперь обрывать трубку скорой, звоним сразу в "Обериг" или в "Добробут".
Антиваксам лучше вообще не париться - этожепростогрипп

При таком числе тяжёлых больных одновременно не справится НИ ОДНА система здравоохранения в мире. Был единственный шанс избежать этого ада - поголовная вакцинация и соблюдение масочного режима.
Но это ж путь не для вильнолюдей.
airmax78
 
Повідомлень: 39807
З нами з: 25.10.12
Подякував: 941 раз.
Подякували: 4850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:02

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Когда после отставки Степанова жестко порезали финансирование медицины и стали спешно разгонять медперсонал, пипл даже не почухался.
А теперь вдруг нежданчик... крематории не справляются.
Кто там больше всех орал "ну нах эти грязные госбольницы, пойду к частникам"?
Не надо теперь обрывать трубку скорой, звоним сразу в "Обериг" или в "Добробут".
Антиваксам лучше вообще не париться - этожепростогрипп

При таком числе тяжёлых больных одновременно не справится НИ ОДНА система здравоохранения в мире. Был единственный шанс избежать этого ада - поголовная вакцинация и соблюдение масочного режима.
Но это ж путь не для вильнолюдей.


Ну-да , народ у нас не тот .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 804
З нами з: 22.07.11
Подякував: 279 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Знаю, что в Ужгороде прививались Дж.Имела место побочка на сердце.
500 штук для приватной компании сотрудники которой работают на Аляске.[/quote]

У меня в Ужгороде этой вакциной кололся родственник.Он к Аляске не имеет никакого отношения.Как и что я не знаю.Факт в том. что в ограниченных колвах она была.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 850
З нами з: 30.11.17
Подякував: 143 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:05

  Ukrainian написав:"Предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины (часть вторая статьи 30 Основ законодательства Украины об охране здоровья)"

Вірно, саме ЗАКОНАМИ України, ані постановами КМУ чи наказами ЦОВВ.
Зокрема, Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (частина перша статті 12) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (частина перша статті 27) передбачена обов’язковість профілактичних щеплень проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця та кору.
https://petition.president.gov.ua/petition/121610
https://blog.liga.net/user/omeshe/article/41862
Igneus
 
Повідомлень: 1120
З нами з: 29.08.18
Подякував: 662 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  airmax78 написав:Ты де6ил, ромасикPS Модераторы, прошу это не удалять. Это не оскорбление и не переход на личности. Это констатация факта.

Если факт, то 6 нужно исправить на Б. +
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 850
З нами з: 30.11.17
Подякував: 143 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:06

  moldashavanin написав:
  airmax78 написав:При таком числе тяжёлых больных одновременно не справится НИ ОДНА система здравоохранения в мире. Был единственный шанс избежать этого ада - поголовная вакцинация и соблюдение масочного режима.
Но это ж путь не для вильнолюдей.


Ну-да , народ у нас не тот .

Ну да, не тот. У правильных народов % вакцинированных в октябре 2021 приближается к 100%. Не тот народ выбирает себе не тех людей в Парламент и не того президента из года в год. Но при этом полностью их заслуживает. Потому что они плоть от плоти. Так что да, пенять не на кого.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 23 жов, 2021 18:08, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 39807
З нами з: 25.10.12
Подякував: 941 раз.
Подякували: 4850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:07

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:и потом Хотаб будет рассказывать о душевнобольных. Ей не хватает внимания, учит доктора как лечить сопли. Той на работе мозг выносят, так еще и всякие "волонтеры" находят. Пусть идет в больницу и лечит раз грамотная такая.
пс. об этой одесской ***** можно почитать в коментах худессы. Много интересного почерпнете.

Ты де6ил, ромасик
PS Модераторы, прошу это не удалять. Это не оскорбление и не переход на личности. Это констатация факта.

правда в глаза колет, шизик?
Ромасик
 
Повідомлень: 3243
З нами з: 30.03.15
Подякував: 666 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:08

В общении с ещё вчерашними антиваксами узнал, что многие сломались и обделались.Одни от страха заболеть, другие от требований.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 850
З нами з: 30.11.17
Подякував: 143 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:09

  Кучинелли написав:В общении с ещё вчерашними антиваксами узнал, что многие сломались и обделались.Одни от страха заболеть, другие от требований.

Сломались только те, что от страха. Те что от требований - покупают себе сейчас сертификаты.
airmax78
 
Повідомлень: 39807
З нами з: 25.10.12
Подякував: 941 раз.
Подякували: 4850 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4023402440254026>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, fin, zРадио, дэн і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 779, 780, 781
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7809 10946325
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 13:36
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22995)
23.10.2021 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.