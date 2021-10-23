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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4024402540264027> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 98 Мені вже зробили щеплення 59% 58 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 98 Додано: Суб 23 жов, 2021 18:13 antey1969 написав: airmax78 написав: Киев, благодаря чуть меньшему проценту далпайопав и чуть большей дисциплине, пока ещё справляется. По крайней мере, по части крематория. В Одессе - полнейшая жопа. Киев, благодаря чуть меньшему проценту далпайопав и чуть большей дисциплине, пока ещё справляется. По крайней мере, по части крематория. В Одессе - полнейшая жопа.

Когда после отставки Степанова жестко порезали финансирование медицины и стали спешно разгонять медперсонал, пипл даже не почухался.

А теперь вдруг нежданчик... крематории не справляются.

Кто там больше всех орал "ну нах эти грязные госбольницы, пойду к частникам"?

Не надо теперь обрывать трубку скорой, звоним сразу в "Обериг" или в "Добробут".

Антиваксам лучше вообще не париться - этожепростогрипп Когда после отставки Степанова жестко порезали финансирование медицины и стали спешно разгонять медперсонал, пипл даже не почухался.А теперь вдруг нежданчик... крематории не справляются.Кто там больше всех орал "ну нах эти грязные госбольницы, пойду к частникам"?Не надо теперь обрывать трубку скорой, звоним сразу в "Обериг" или в "Добробут".Антиваксам лучше вообще не париться - этожепростогрипп

в добробутах же, говорили на днях, мест тоже нет. Или есть?

Антиваксы и не парятся, бгг

Это же ваксов кинули дважды в добробутах же, говорили на днях, мест тоже нет. Или есть?Антиваксы и не парятся, бггЭто же ваксов кинули дважды Ромасик Повідомлень: 3248 З нами з: 30.03.15 Подякував: 667 раз. Подякували: 330 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 18:18 Ромасик написав: zРадио написав: И что, это прозвучало как гром средь ясного неба, или все-таки было ответом на какой-нибудь очередной антиваксовский выпад?



Лично я считаю, что лечить нужно всех, но согласитесь, что при перегрузке медицинской системы, когда необходимо включать механизмы сортировки, честный антивакс должен уступить свое место ваксу, который сделал все, чтобы не заболеть, но имеет, например, сопутствующие заболевания, соответственно, остается в группе риска.



Только кто ж таких благородных антиваксов в глаза видел?.. И что, это прозвучало как гром средь ясного неба, или все-таки было ответом на какой-нибудь очередной антиваксовский выпад?Лично я считаю, что лечить нужно всех, но согласитесь, что при перегрузке медицинской системы, когда необходимо включать механизмы сортировки, честный антивакс должен уступить свое место ваксу, который сделал все, чтобы не заболеть, но имеет, например, сопутствующие заболевания, соответственно, остается в группе риска.Только кто ж таких благородных антиваксов в глаза видел?..

это звучит как притча и первая заповедь вакса (который в больничку же попадать не должен и его жаба давить не должна). Вакс не сделал все, чтобы не заболеть - поскольку он не вылечил сопутствующие заболевания. Почему какой-то жиртрест должен иметь приоритет только потому, что он всю жизнь не беспокоился о своем здоровье? И почему вообще люди не ведущие ЗОЖ должны лечиться за мои налоги?

А при перегрузке медицинской системы надо интересоваться теми, кто ее перегружает, а не студентами в общагах и спортзалах. И гидропарках. это звучит как притча и первая заповедь вакса (который в больничку же попадать не должен и его жаба давить не должна). Вакс не сделал все, чтобы не заболеть - поскольку он не вылечил сопутствующие заболевания. Почему какой-то жиртрест должен иметь приоритет только потому, что он всю жизнь не беспокоился о своем здоровье? И почему вообще люди не ведущие ЗОЖ должны лечиться за мои налоги?А при перегрузке медицинской системы надо интересоваться теми, кто ее перегружает, а не студентами в общагах и спортзалах. И гидропарках.



Надо же - антиваксеры жалуются, что модерация лютая, но дикая дичь на месте, мало вас трут.



Оказывается, что все хроники сами виноваты, что они хроники. Знаете, в истории 20-го века был уже один деятель, по приказу которого инвалидов уничтожали в концлагерях за то, что они инвалиды. Вы явно перегнули палку - есть хроники, которых по медицинским показаниям нельзя вакцинировать, есть хроники, сидящие на гормонах, побочным эффектом которых является ожирение, есть люди, генетически предрасположенные к некоторым болезням, есть экологические факторы...



В общем, далеко не всегда здоровье зависит от принимаемых человеком решений. И опуститься до такой риторики - это надо было додуматься... А потом обижаетесь, когда в ответ на глупости получаете крепкое словцо в свой адрес Надо же - антиваксеры жалуются, что модерация лютая, но дикая дичь на месте, мало вас трут.Оказывается, что все хроники сами виноваты, что они хроники. Знаете, в истории 20-го века был уже один деятель, по приказу которого инвалидов уничтожали в концлагерях за то, что они инвалиды. Вы явно перегнули палку - есть хроники, которых по медицинским показаниям нельзя вакцинировать, есть хроники, сидящие на гормонах, побочным эффектом которых является ожирение, есть люди, генетически предрасположенные к некоторым болезням, есть экологические факторы...В общем, далеко не всегда здоровье зависит от принимаемых человеком решений. И опуститься до такой риторики - это надо было додуматься... А потом обижаетесь, когда в ответ на глупости получаете крепкое словцо в свой адрес zРадио

Повідомлень: 11405 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2645 раз. Подякували: 5762 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 18:18 Ромасик написав: antey1969 написав: airmax78 написав: Киев, благодаря чуть меньшему проценту далпайопав и чуть большей дисциплине, пока ещё справляется. По крайней мере, по части крематория. В Одессе - полнейшая жопа. Киев, благодаря чуть меньшему проценту далпайопав и чуть большей дисциплине, пока ещё справляется. По крайней мере, по части крематория. В Одессе - полнейшая жопа.

Когда после отставки Степанова жестко порезали финансирование медицины и стали спешно разгонять медперсонал, пипл даже не почухался.

А теперь вдруг нежданчик... крематории не справляются.

Кто там больше всех орал "ну нах эти грязные госбольницы, пойду к частникам"?

Не надо теперь обрывать трубку скорой, звоним сразу в "Обериг" или в "Добробут".

Антиваксам лучше вообще не париться - этожепростогрипп Когда после отставки Степанова жестко порезали финансирование медицины и стали спешно разгонять медперсонал, пипл даже не почухался.А теперь вдруг нежданчик... крематории не справляются.Кто там больше всех орал "ну нах эти грязные госбольницы, пойду к частникам"?Не надо теперь обрывать трубку скорой, звоним сразу в "Обериг" или в "Добробут".Антиваксам лучше вообще не париться - этожепростогрипп

в добробутах же, говорили на днях, мест тоже нет. Или есть?

Антиваксы и не парятся, бгг

Это же ваксов кинули дважды в добробутах же, говорили на днях, мест тоже нет. Или есть?Антиваксы и не парятся, бггЭто же ваксов кинули дважды

Ну так их и не будет.

Добробуты рассчитаны не на медобеспечение, а на снятие сливок за несложные медуслуги по максимуму.

Медобеспечение населения, согласно Конституции, ложится на плечи государства. Ну так их и не будет.Добробуты рассчитаны не на медобеспечение, а на снятие сливок за несложные медуслуги по максимуму.Медобеспечение населения, согласно Конституции, ложится на плечи государства. antey1969 1

Повідомлень: 10916 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1431 раз. Подякували: 3184 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 18:23 airmax78 написав: В Одессе - столице украинских антиваксов - очередь на кремацию уже неделя.

И это не фейк и не слухи, к сожалению. В Одессе - столице украинских антиваксов - очередь на кремацию уже неделя.И это не фейк и не слухи, к сожалению.

Glavred.info/ukraine/ochered-i-20-minut-na-proshchanie-krematoriy-v-odesse-rabotaet-bez-pereryvov-iz-za-vspyshki-covid-19-10312781.html

Из-за вспышки коронавируса крематорий в Одессе работает без перерывов. Как рассказал директор Владимир Букач, количество кремаций такое же, как в апреле-мае прошлого года, в среднем - это сорок кремаций в день.



По словам Букача, работа заведения расписана на весь день, пишет местное издание Думская.



"Мы были готовы к этому пику и справляемся. На прощание выделяется двадцать минут. Разница только в том, что сейчас одна группа может прощаться в зале, а другая — на улице", - рассказал директор крематория.



По его словам, до пика люди могли выбрать время для прощания. Чаще всего выбирали в районе обеда, но сейчас выбирать не приходится.





"Проблема в том, что сейчас в Украине есть только три крематория. И к нам также везут покойников из других городов, но мы справляемся", - добавил директор единственного в Одесе крематория Владимир Букач. Glavred.info/ukraine/ochered-i-20-minut-na-proshchanie-krematoriy-v-odesse-rabotaet-bez-pereryvov-iz-za-vspyshki-covid-19-10312781.htmlИз-за вспышки коронавируса крематорий в Одессе работает без перерывов. Как рассказал директор Владимир Букач, количество кремаций такое же, как в апреле-мае прошлого года, в среднем - это сорок кремаций в день.По словам Букача, работа заведения расписана на весь день, пишет местное издание Думская."Мы были готовы к этому пику и справляемся. На прощание выделяется двадцать минут. Разница только в том, что сейчас одна группа может прощаться в зале, а другая — на улице", - рассказал директор крематория.По его словам, до пика люди могли выбрать время для прощания. Чаще всего выбирали в районе обеда, но сейчас выбирать не приходится."Проблема в том, что сейчас в Украине есть только три крематория. И к нам также везут покойников из других городов, но мы справляемся", - добавил директор единственного в Одесе крематория Владимир Букач. Ukrainian

Повідомлень: 10245 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 710 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 18:29 Igneus написав: Ukrainian написав: "Предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины (часть вторая статьи 30 Основ законодательства Украины об охране здоровья)" "Предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном(часть вторая статьи 30 Основ законодательства Украины об охране здоровья)"

Вірно, саме ЗАКОНАМИ України, ані постановами КМУ чи наказами ЦОВВ.

Зокрема, Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (частина перша статті 12) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (частина перша статті 27) передбачена обов’язковість профілактичних щеплень проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця та кору.

https://petition.president.gov.ua/petition/121610

https://blog.liga.net/user/omeshe/article/41862 Вірно, саме, анічиЗокрема,«Про захист населення від інфекційних хвороб» (частина перша статті 12) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (частина перша статті 27) передбаченапрофілактичних щеплень проти

Читаємо в оригіналі

Стаття 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення



Держава забезпечує планомірне науково обгрунтоване попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань.



Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних для населення, усуваються від роботи та іншої діяльності, яка може сприяти поширенню інфекційних хвороб, і підлягають медичному нагляду і лікуванню за рахунок держави з виплатою в разі потреби допомоги по соціальному страхуванню. Щодо окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України.



У разі загрози виникнення або поширення епідемічних захворювань Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому законом можуть запроваджуватися особливі умови і режими праці, навчання, пересування і перевезення на всій території України або в окремих її місцевостях, спрямовані на запобігання поширенню та ліквідацію цих захворювань.



{Частина третя статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}



Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування зобов'язані активно сприяти здійсненню протиепідемічних заходів.



{Частина четверта статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3611-VI від 07.07.2011}



Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text Читаємо в оригіналіСтаття 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населенняДержава забезпечує планомірне науково обгрунтоване попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань.Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних для населення, усуваються від роботи та іншої діяльності, яка може сприяти поширенню інфекційних хвороб, і підлягають медичному нагляду і лікуванню за рахунок держави з виплатою в разі потреби допомоги по соціальному страхуванню. Щодо окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні огляди,, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України.У разі загрози виникнення або поширення епідемічних захворювань Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому законом можуть запроваджуватися особливі умови і режими праці, навчання, пересування і перевезення на всій території України або в окремих її місцевостях, спрямовані на запобігання поширенню та ліквідацію цих захворювань.{Частина третя статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування зобов'язані активно сприяти здійсненню протиепідемічних заходів.{Частина четверта статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3611-VI від 07.07.2011} Ukrainian

Повідомлень: 10245 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 710 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 18:43 zРадио написав: Надо же - антиваксеры жалуются, что модерация лютая, но дикая дичь на месте, мало вас трут.



Оказывается, что все хроники сами виноваты, что они хроники. Знаете, в истории 20-го века был уже один деятель, по приказу которого инвалидов уничтожали в концлагерях за то, что они инвалиды. Вы явно перегнули палку - есть хроники, которых по медицинским показаниям нельзя вакцинировать, есть хроники, сидящие на гормонах, побочным эффектом которых является ожирение, есть люди, генетически предрасположенные к некоторым болезням, есть экологические факторы...



В общем, далеко не всегда здоровье зависит от принимаемых человеком решений. И опуститься до такой риторики - это надо было додуматься... А потом обижаетесь, когда в ответ на глупости получаете крепкое словцо в свой адрес Надо же - антиваксеры жалуются, что модерация лютая, но дикая дичь на месте, мало вас трут.Оказывается, что все хроники сами виноваты, что они хроники. Знаете, в истории 20-го века был уже один деятель, по приказу которого инвалидов уничтожали в концлагерях за то, что они инвалиды. Вы явно перегнули палку - есть хроники, которых по медицинским показаниям нельзя вакцинировать, есть хроники, сидящие на гормонах, побочным эффектом которых является ожирение, есть люди, генетически предрасположенные к некоторым болезням, есть экологические факторы...В общем, далеко не всегда здоровье зависит от принимаемых человеком решений. И опуститься до такой риторики - это надо было додуматься... А потом обижаетесь, когда в ответ на глупости получаете крепкое словцо в свой адрес

не тот ли это был деятель, который занимался сегрегацией людей по наличию аусвайса?

Я вчера в придачу к этому задумался и о страховой медицине, но не развил тему. Хотя сразу скажу: страховая медицина в борьбе с ковидом не показала успехов (на примере США). Так вот застраховать инвалида нереально или нецелесообразно. Туда же всяких хроников и пенсов. Это не я такой злой, это мир такой. А на ваксах всех как будто розовые очки.

И с другой стороны - страхование ковида, а также страхование прививок. Вместо того, чтобы снимать с себя ответственность государство могло прогарантировать страховой случай. Или частная страховая, если не хотите государство. Хотя явно никакая страховая в эту рулетку играть не хочет. не тот ли это был деятель, который занимался сегрегацией людей по наличию аусвайса?Я вчера в придачу к этому задумался и о страховой медицине, но не развил тему. Хотя сразу скажу: страховая медицина в борьбе с ковидом не показала успехов (на примере США). Так вот застраховать инвалида нереально или нецелесообразно. Туда же всяких хроников и пенсов. Это не я такой злой, это мир такой. А на ваксах всех как будто розовые очки.И с другой стороны - страхование ковида, а также страхование прививок. Вместо того, чтобы снимать с себя ответственность государство могло прогарантировать страховой случай. Или частная страховая, если не хотите государство. Хотя явно никакая страховая в эту рулетку играть не хочет. Ромасик Повідомлень: 3248 З нами з: 30.03.15 Подякував: 667 раз. Подякували: 330 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 18:46 Ukrainian написав: Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах

этим органом есть санстанция, которая у нас уничтожена. этим органом есть санстанция, которая у нас уничтожена. Ромасик Повідомлень: 3248 З нами з: 30.03.15 Подякував: 667 раз. Подякували: 330 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 18:53 Ромасик написав: Ukrainian написав: Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах

этим органом есть санстанция, которая у нас уничтожена. этим органом есть санстанция, которая у нас уничтожена.

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МОЗ є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення.

https://www.kmu.gov.ua/npas/53786660 Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.МОЗ є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення. Ukrainian

Повідомлень: 10245 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 710 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 18:59 к стати, почему-то все ваксы считают, что главным антиваксом Украины есть Ромасик (и Вкладчик, может он больше).

Но как-то забыли о своем любимчике великом гетьмане педро-кондитере-мальдивском, который хаял ковишилд, требовал файзера, чем заложил начало недоверия к вакцинам. И уж у него было намного больше доступа к умам зрителей, чем у здешней закрытой группки форумчан.

Ромасик Повідомлень: 3248 З нами з: 30.03.15 Подякував: 667 раз. Подякували: 330 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 19:21 Ромасик написав: не тот ли это был деятель, который занимался сегрегацией людей по наличию аусвайса? не тот ли это был деятель, который занимался сегрегацией людей по наличию аусвайса?



Снова безнравственная риторика. Наличие документа не является дискриминацией само по себе. Без водительского удостоверения нельзя садиться за руль автомобиля, чтобы не подвергать других людей опасности. Без сертификата о вакцинации нельзя иметь допуск в места общего пользования, чтобы не подвергать других людей опасности.



Что вам не нравится? Предлагаете отказаться от коллективного договора и вернуться к первобытно-общинному строю? Так вам к этим - амишам и староверам.



У них тоже нет вакцинации, нет идентификационных кодов и прочего. Вперед. Но покуда не готовы отказаться от общественной жизни, будете следовать ее нормам Снова безнравственная риторика. Наличие документа не является дискриминацией само по себе. Без водительского удостоверения нельзя садиться за руль автомобиля, чтобы не подвергать других людей опасности. Без сертификата о вакцинации нельзя иметь допуск в места общего пользования, чтобы не подвергать других людей опасности.Что вам не нравится? Предлагаете отказаться от коллективного договора и вернуться к первобытно-общинному строю? Так вам к этим - амишам и староверам.У них тоже нет вакцинации, нет идентификационных кодов и прочего. Вперед. Но покуда не готовы отказаться от общественной жизни, будете следовать ее нормам zРадио

Повідомлень: 11405 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2645 раз. Подякували: 5762 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4024402540264027> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7809 10953116

ЛОБ Суб 23 жов, 2021 13:36