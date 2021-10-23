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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4024402540264027 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 98 Мені вже зробили щеплення 59% 58 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 98 Додано: Суб 23 жов, 2021 19:27 Ukrainian написав: Ромасик написав: Ukrainian написав: Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах

этим органом есть санстанция, которая у нас уничтожена. этим органом есть санстанция, которая у нас уничтожена.

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МОЗ є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення.

https://www.kmu.gov.ua/npas/53786660 Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.МОЗ є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення.

я не буду сейчас заниматься изучением мед.законодательства, но злые языки говорят, что именно отсутствие санстанции и легитимного санитарного врача не дают возможности исправить список из 6 болезней обязательных к вакцинации.

По сему все юристы дружно ржут из писюлек КМУ.



Статья 27 этого закона может помочь. Где-то там должно быть кто и как может ввести новые припивки.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text я не буду сейчас заниматься изучением мед.законодательства, но злые языки говорят, что именно отсутствие санстанции и легитимного санитарного врача не дают возможности исправить список из 6 болезней обязательных к вакцинации.По сему все юристы дружно ржут из писюлек КМУ.Статья 27 этого закона может помочь. Где-то там должно быть кто и как может ввести новые припивки. Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 23 жов, 2021 19:38, всього редагувалось 1 раз. Ромасик Повідомлень: 3248 З нами з: 30.03.15 Подякував: 667 раз. Подякували: 330 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 19:31 zРадио написав: Ромасик написав: не тот ли это был деятель, который занимался сегрегацией людей по наличию аусвайса? не тот ли это был деятель, который занимался сегрегацией людей по наличию аусвайса?



Снова безнравственная риторика. Наличие документа не является дискриминацией само по себе. Без водительского удостоверения нельзя садиться за руль автомобиля, чтобы не подвергать других людей опасности. Без сертификата о вакцинации нельзя иметь допуск в места общего пользования, чтобы не подвергать других людей опасности.



Что вам не нравится? Предлагаете отказаться от коллективного договора и вернуться к первобытно-общинному строю? Так вам к этим - амишам и староверам. Снова безнравственная риторика. Наличие документа не является дискриминацией само по себе. Без водительского удостоверения нельзя садиться за руль автомобиля, чтобы не подвергать других людей опасности. Без сертификата о вакцинации нельзя иметь допуск в места общего пользования, чтобы не подвергать других людей опасности.Что вам не нравится? Предлагаете отказаться оти вернуться к первобытно-общинному строю? Так вам к этим - амишам и староверам.

у коллективного договора есть название - конституция. Дальше продолжать? у коллективного договора есть название - конституция. Дальше продолжать? Ромасик Повідомлень: 3248 З нами з: 30.03.15 Подякував: 667 раз. Подякували: 330 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 19:32 Ukrainian написав: Читаємо в оригіналі

Стаття 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення Читаємо в оригіналіСтаття 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення

Вами було піднято питання лише щодо ч. 2 ст. 30 Закону України "Основи законодавства про охорону здоров'я", а саме:



Ukrainian написав: "Предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины ( часть вторая статьи 30 Основ законодательства Украины об охране здоровья)" "Предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленномОснов законодательства Украины об охране здоровья)"

Це питання, по-перше, не стосується Переліку особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умов визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання, який визначається ЦОВВ, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.



Нарешті, по-друге, заходи, які зазначені у ч. 2 ст. 30 вказаного вище закону України, вживаються у порядку, встановленому законами України. Вами було піднято питання лише щодо ч. 2 ст. 30 Закону України "Основи законодавства про охорону здоров'я", а саме:Це питання, по-перше, не стосується Переліку особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умов визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання, який визначається ЦОВВ, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.Нарешті, по-друге, заходи, які зазначені у ч. 2 ст. 30 вказаного вище закону України, вживаються у порядку, встановленому Igneus Повідомлень: 1122 З нами з: 29.08.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 19:42 Ukrainian написав: Ромасик написав: Ukrainian написав: Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах

этим органом есть санстанция, которая у нас уничтожена. этим органом есть санстанция, которая у нас уничтожена.

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МОЗ є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення.

https://www.kmu.gov.ua/npas/53786660 Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.МОЗ є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади ізу сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Вірно, МОЗ забезпечує лише реалізацію державної політики.



А визначає державну політику у сфері охорони здоров’я виключно законами Верховна Рада України (пункт 6 ст. 92 суспільного договору, а саме Конституції України). Вірно, МОЗ забезпечує лишедержавної політики.державну політику у сфері охорони здоров’я виключно(пункт 6 ст. 92 суспільного договору, а саме Конституції України). Igneus Повідомлень: 1122 З нами з: 29.08.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 532 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 19:48 zРадио написав: Ромасик написав: не тот ли это был деятель, который занимался сегрегацией людей по наличию аусвайса? не тот ли это был деятель, который занимался сегрегацией людей по наличию аусвайса?

Без сертификата о вакцинации нельзя иметь допуск в места общего пользования, чтобы не подвергать других людей опасности.

Без сертификата о вакцинации нельзя иметь допуск в места общего пользования, чтобы не подвергать других людей опасности.

Вакцинированные могут являться такими же носителями и распространителями вируса, как и антиваксы.

О какой доп.опасности речь? Вакцинированные могут являться такими же носителями и распространителями вируса, как и антиваксы.О какой доп.опасности речь? Stan78 Повідомлень: 13 З нами з: 16.07.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4024402540264027 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Суб 23 жов, 2021 13:36