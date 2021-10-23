Ukrainian написав:Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах
этим органом есть санстанция, которая у нас уничтожена.
Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МОЗ є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення. https://www.kmu.gov.ua/npas/53786660
я не буду сейчас заниматься изучением мед.законодательства, но злые языки говорят, что именно отсутствие санстанции и легитимного санитарного врача не дают возможности исправить список из 6 болезней обязательных к вакцинации. По сему все юристы дружно ржут из писюлек КМУ.
Ромасик написав:не тот ли это был деятель, который занимался сегрегацией людей по наличию аусвайса?
Снова безнравственная риторика. Наличие документа не является дискриминацией само по себе. Без водительского удостоверения нельзя садиться за руль автомобиля, чтобы не подвергать других людей опасности. Без сертификата о вакцинации нельзя иметь допуск в места общего пользования, чтобы не подвергать других людей опасности.
Что вам не нравится? Предлагаете отказаться от коллективного договора и вернуться к первобытно-общинному строю? Так вам к этим - амишам и староверам.
у коллективного договора есть название - конституция. Дальше продолжать?
Ukrainian написав:Читаємо в оригіналі Стаття 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення
Вами було піднято питання лише щодо ч. 2 ст. 30 Закону України "Основи законодавства про охорону здоров'я", а саме:
Ukrainian написав:"Предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины (часть вторая статьи 30 Основ законодательства Украины об охране здоровья)"
Це питання, по-перше, не стосується Переліку особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умов визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання, який визначається ЦОВВ, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
Нарешті, по-друге, заходи, які зазначені у ч. 2 ст. 30 вказаного вище закону України, вживаються у порядку, встановленому законами України.
Ukrainian написав:Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах
этим органом есть санстанция, которая у нас уничтожена.
Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МОЗ є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення. https://www.kmu.gov.ua/npas/53786660
Вірно, МОЗ забезпечує лише реалізацію державної політики.
А визначає державну політику у сфері охорони здоров’я виключно законами Верховна Рада України (пункт 6 ст. 92 суспільного договору, а саме Конституції України).
Ромасик написав:у коллективного договора есть название - конституция. Дальше продолжать?
Продолжайте-продолжайте. Даже интересно, что вы родить сможете - правозащитные организации молчат, ООН поддерживает административные меры правительств в борьбе с пандемией. Слышны лишь дрожащие голоса из-под лавки, принадлежащие обскурантам, софистам и буквоедам
Stan78 написав:Вакцинированные могут являться такими же носителями и распространителями вируса, как и антиваксы. О какой доп.опасности речь?
С разной вероятностью. Вакцинированные - с низкой, невакцинированные - с высокой. Это обычное управление рисками. Трезвых водителей за руль допускают, хоть они тоже могут стать причиной ДТП. Просто вероятность приемлемая (а у пьяных - неприемлемая)
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 23 жов, 2021 19:58, всього редагувалось 1 раз.