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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4026402740284029>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 98
Мені вже зробили щеплення
59%
58
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:11

  justit написав:Типичная школа.

Учителя ОБЯЗАНЫ быть вакцинированными.
иначе могут возникнуть проблемы с допуском к работа, дабы не заразить детей.

Детей, которые вовсе не обязаны вакцинироваться, как и их родители.

вакцина - это хорошо и правильно, но при таком подходе - это полнейшая ерунда получается.

А то, если не Спутник, то всё плохо ))))))
А что там с невакцинированными в вашем филиале на работу пускают ещё?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:15

[/quote]

С разной вероятностью. Вакцинированные - с низкой, невакцинированные - с высокой. Это обычное управление рисками. Трезвых водителей за руль допускают, хоть они тоже могут стать причиной ДТП. Просто вероятность приемлемая (а у пьяных - неприемлемая)[/quote]
Вакцина - не лекарство, она вызывает имунный ответ организма. И устраивание различных массмероприятий где половина шастает без масок и не соблюдает дистанцию и тд - как раз и приводит к возможному увеличению числа зараженных. Только сегодня на плюсах смотрел репортаж с львовского фестиваля сыра и вина. Половина - без масок. Сравнение аниваксов с пьяными за рулем - манипуляция и подмена понятий.
Stan78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:21

  Stan78 написав:

С разной вероятностью. Вакцинированные - с низкой, невакцинированные - с высокой. Это обычное управление рисками. Трезвых водителей за руль допускают, хоть они тоже могут стать причиной ДТП. Просто вероятность приемлемая (а у пьяных - неприемлемая)

--------------------------------
Вакцина - не лекарство, она вызывает имунный ответ организма. И устраивание различных массмероприятий где половина шастает без масок и не соблюдает дистанцию и тд - как раз и приводит к возможному увеличению числа зараженных. Только сегодня на плюсах смотрел репортаж с львовского фестиваля сыра и вина. Половина - без масок. Сравнение аниваксов с пьяными за рулем - манипуляция и подмена понятий.

---------------------------------------
Это была туса сотни пьяных и не пьяных водил, хаотически катающихся несколько часов на своих авто по футбольному полю. Вероятность аварии считаем сами.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 23 жов, 2021 20:23, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:22

  stm написав:А что там с невакцинированными в вашем филиале на работу пускают ещё?


Пока что обязательная вакцинация, согласно списков (в школе на стенде кстати), это чиновники и учителя.
Остальных не заставлют.
То есть можно на работу ходить.

p.s. Врачей нет в списке - это ппц как будто.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:29

  justit написав:
  stm написав:А что там с невакцинированными в вашем филиале на работу пускают ещё?


Пока что обязательная вакцинация, согласно списков (в школе на стенде кстати), это чиновники и учителя.
Остальных не заставлют.
То есть можно на работу ходить.

p.s. Врачей нет в списке - это ппц как будто.

Скажу больше. Врачу сейчас даже ПЦР сдать у себя в больнице проблематично. Разве что пол-смены заболеет(в маршрутке наверно заразились (С))
.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:35

  justit написав:
  stm написав:А что там с невакцинированными в вашем филиале на работу пускают ещё?


Пока что обязательная вакцинация, согласно списков (в школе на стенде кстати), это чиновники и учителя.
Остальных не заставлют.
То есть можно на работу ходить.

p.s. Врачей нет в списке - это ппц как будто.

В красных зонах которых 7, а со вторника будет 9 это касается всех :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:35

  antey1969 написав:
  justit написав:
  stm написав:А что там с невакцинированными в вашем филиале на работу пускают ещё?


Пока что обязательная вакцинация, согласно списков (в школе на стенде кстати), это чиновники и учителя.
Остальных не заставлют.
То есть можно на работу ходить.

p.s. Врачей нет в списке - это ппц как будто.

Скажу больше. Врачу сейчас даже ПЦР сдать у себя в больнице проблематично. Разве что пол-смены заболеет(в маршрутке наверно заразились (С))
.


Это вообще как-то нелогично.
Что опять таки призывы к вакцинации множит на ноль, ну почти. :?
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:37

  stm написав:В красных зонах которых 7, а со вторника будет 9 это касается всех :)


Не успеют все антиваксы привиься ИМХО.
Или в красной один укол тоже засчитывается?
Я не в теме
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:В красных зонах которых 7, а со вторника будет 9 это касается всех


В червоних зонах інші радості якраз для тих, кому би варто вакцинуватись:
Збільшений розмір соціальних нормативів надається на увесь місяць, незалежно від фактичної кількості днів, протягом якої регіон перебуватиме у "червоній зоні".
Таким чином, в областях, які в жовтні перейшли в "червону зону", розрахунок субсидій для домогосподарств на збільшені соціальні нормативи буде здійснено за увесь місяць. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/jak-budut-n ... anizm.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Без сертификата о вакцинации нельзя иметь допуск в места общего пользования, чтобы не подвергать других людей опасности
а зачем тогда вакцинированным маски???
yama
 
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