Додано: Суб 23 жов, 2021 20:15

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С разной вероятностью. Вакцинированные - с низкой, невакцинированные - с высокой. Это обычное управление рисками. Трезвых водителей за руль допускают, хоть они тоже могут стать причиной ДТП. Просто вероятность приемлемая (а у пьяных - неприемлемая)[/quote]

Вакцина - не лекарство, она вызывает имунный ответ организма. И устраивание различных массмероприятий где половина шастает без масок и не соблюдает дистанцию и тд - как раз и приводит к возможному увеличению числа зараженных. Только сегодня на плюсах смотрел репортаж с львовского фестиваля сыра и вина. Половина - без масок. Сравнение аниваксов с пьяными за рулем - манипуляция и подмена понятий.