С разной вероятностью. Вакцинированные - с низкой, невакцинированные - с высокой. Это обычное управление рисками. Трезвых водителей за руль допускают, хоть они тоже могут стать причиной ДТП. Просто вероятность приемлемая (а у пьяных - неприемлемая)[/quote] Вакцина - не лекарство, она вызывает имунный ответ организма. И устраивание различных массмероприятий где половина шастает без масок и не соблюдает дистанцию и тд - как раз и приводит к возможному увеличению числа зараженных. Только сегодня на плюсах смотрел репортаж с львовского фестиваля сыра и вина. Половина - без масок. Сравнение аниваксов с пьяными за рулем - манипуляция и подмена понятий.
С разной вероятностью. Вакцинированные - с низкой, невакцинированные - с высокой. Это обычное управление рисками. Трезвых водителей за руль допускают, хоть они тоже могут стать причиной ДТП. Просто вероятность приемлемая (а у пьяных - неприемлемая)
-------------------------------- Вакцина - не лекарство, она вызывает имунный ответ организма. И устраивание различных массмероприятий где половина шастает без масок и не соблюдает дистанцию и тд - как раз и приводит к возможному увеличению числа зараженных. Только сегодня на плюсах смотрел репортаж с львовского фестиваля сыра и вина. Половина - без масок. Сравнение аниваксов с пьяными за рулем - манипуляция и подмена понятий.
--------------------------------------- Это была туса сотни пьяных и не пьяных водил, хаотически катающихся несколько часов на своих авто по футбольному полю. Вероятность аварии считаем сами.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 23 жов, 2021 20:23, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:В красных зонах которых 7, а со вторника будет 9 это касается всех
В червоних зонах інші радості якраз для тих, кому би варто вакцинуватись:
Збільшений розмір соціальних нормативів надається на увесь місяць, незалежно від фактичної кількості днів, протягом якої регіон перебуватиме у "червоній зоні". Таким чином, в областях, які в жовтні перейшли в "червону зону", розрахунок субсидій для домогосподарств на збільшені соціальні нормативи буде здійснено за увесь місяць. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/jak-budut-n ... anizm.html