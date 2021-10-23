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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 жов, 2021 20:55
justit написав:
Типичная школа.
Учителя ОБЯЗАНЫ быть вакцинированными.
иначе могут возникнуть проблемы с допуском к работа, дабы не заразить детей.
Детей, которые вовсе не обязаны вакцинироваться, как и их родители.
вакцина - это хорошо и правильно, но при таком подходе - это полнейшая ерунда получается.
У нас слишком много неумных (или неграмотных?) объяснений.
Учителей следует вакцинировать в первую очередь, чтобы снизить вероятность их
заражения. А, во-вторых, чтобы снизить вероятность распространения ими инфекции среди детей.
А детей до 12 лет пока что вакцинировать просто нельзя
- разрешения на применение вакцин до 12 лет ещё нет.
С 12 лет уже можно, по крайней мере, Файзером. Но у нас слишком мало вакцин, чтобы их вакцинировать.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 20:58
yama написав:
а зачем тогда вакцинированным маски???
незачем. ходил сегодня в кино без маски, потом зашел в магазин, там тоже в масках от силы 25%. Но вот только это не в Украине а в несколько более провакцинированных краях, хотя флер все еще кажется что тут все плохо
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Додано: Суб 23 жов, 2021 21:00
justit написав: Кучинелли написав:
Как и что я не знаю.Факт в том. что в ограниченных колвах она была.
Для всех желающих на самом деле.
Их (желающих) просто не было ну очень много.
Желающих и сейчас (до введения ограничений) было не очень много.
Но если, как тут цитировали, Украина получила всего 500 вакцин Джонсона, то вряд ли можно говорить о "всех желающих".
Ещё в июне и даже в июле так нельзя было сказать и о Файзере, и о Модерне, и об АстраЗенеке. Как сегодня, не знаю.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 21:04
justit написав: stm написав:
В красных зонах которых 7, а со вторника будет 9 это касается всех
Не успеют все антиваксы привиься ИМХО.
Или в красной один укол тоже засчитывается?
Я не в теме
А почему не в теме? Ваш директор филиала на вас забил и согласен на штраф?
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Додано: Суб 23 жов, 2021 21:14
Stan78 написав:
С разной вероятностью. Вакцинированные - с низкой, невакцинированные - с высокой. Это обычное управление рисками. Трезвых водителей за руль допускают, хоть они тоже могут стать причиной ДТП. Просто вероятность приемлемая (а у пьяных - неприемлемая)
Вакцина - не лекарство, она вызывает имунный ответ организма. И устраивание различных массмероприятий где половина шастает без масок и не соблюдает дистанцию и тд - как раз и приводит к возможному увеличению числа зараженных. Только сегодня на плюсах смотрел репортаж с львовского фестиваля сыра и вина. Половина - без масок. Сравнение аниваксов с пьяными за рулем - манипуляция и подмена понятий.
Никто и не говорит, что вакцинировался и живи, как хочешь. Вакцинация не отменяет остальные карантинные меры. Разве что в случае реально близко к 100%-ой вакцинации. Нам до этого очень далеко.
Так что Вы всё правильно написали кроме последней фразы. Сравнение антиваксов с пьяными за рулем вполне уместно - как те, так и другие повышают вероятность аварии (заражения).
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Додано: Суб 23 жов, 2021 21:17
justit написав: stm написав:
А что там с невакцинированными в вашем филиале на работу пускают ещё?
Пока что обязательная вакцинация, согласно списков (в школе на стенде кстати), это чиновники и учителя.
Остальных не заставлют.
То есть можно на работу ходить.
p.s. Врачей нет в списке - это ппц как будто.
Чиновников и учителей проще заставить - им особо некуда деваться. В отличие от врачей.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 21:19
zРадио написав:
Трезвых водителей за руль допускают, хоть они тоже могут стать причиной ДТП. Просто вероятность приемлемая (а у пьяных - неприемлемая)
Не сравнивайте ответственность обыкновенного человека с ответственностью человека за транспортное средство, которым он управляет и которое является источником повышенной опасности
по закону (ст. 1187 Гражданского кодекса Украины).
Кроме того, за совершение ДТП при управлении транспортным средством ответственность наступает независимо от того, трезв или пьян был водитель, а опьянение может быть отягчающим обстоятельством
.
А то физики-теоретики и физики-практики на Вас обидятся, поскольку радиоактивные вещества, если они с ними работают, также являются источником повышенной опасности и Чернобыль это подтвердил.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 21:20
ЛАД написав: Stan78 написав:
С разной вероятностью. Вакцинированные - с низкой, невакцинированные - с высокой. Это обычное управление рисками. Трезвых водителей за руль допускают, хоть они тоже могут стать причиной ДТП. Просто вероятность приемлемая (а у пьяных - неприемлемая)
Вакцина - не лекарство, она вызывает имунный ответ организма. И устраивание различных массмероприятий где половина шастает без масок и не соблюдает дистанцию и тд - как раз и приводит к возможному увеличению числа зараженных. Только сегодня на плюсах смотрел репортаж с львовского фестиваля сыра и вина. Половина - без масок. Сравнение аниваксов с пьяными за рулем - манипуляция и подмена понятий.
Никто и не говорит, что вакцинировался и живи, как хочешь. Вакцинация не отменяет остальные карантинные меры. Разве что в случае реально близко к 100%-ой вакцинации. Нам до этого очень далеко.
Так что Вы всё правильно написали кроме последней фразы. Сравнение антиваксов с пьяными за рулем вполне уместно - как те, так и другие повышают вероятность аварии (заражения).
Опять про маски . нет . скажите прямо - наша вакцинация не работает
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