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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4026402740284029 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 98 Мені вже зробили щеплення 59% 58 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 98 Додано: Суб 23 жов, 2021 20:55 justit написав: Типичная школа.



Учителя ОБЯЗАНЫ быть вакцинированными.

иначе могут возникнуть проблемы с допуском к работа, дабы не заразить детей.



Детей, которые вовсе не обязаны вакцинироваться, как и их родители.



вакцина - это хорошо и правильно, но при таком подходе - это полнейшая ерунда получается. Типичная школа.Учителя ОБЯЗАНЫ быть вакцинированными.иначе могут возникнуть проблемы с допуском к работа, дабы не заразить детей.Детей, которые вовсе не обязаны вакцинироваться, как и их родители.вакцина - это хорошо и правильно, но при таком подходе - это полнейшая ерунда получается.

У нас слишком много неумных (или неграмотных?) объяснений.

Учителей следует вакцинировать в первую очередь, чтобы снизить вероятность их заражения. А, во-вторых, чтобы снизить вероятность распространения ими инфекции среди детей.

А детей до 12 лет пока что вакцинировать просто нельзя - разрешения на применение вакцин до 12 лет ещё нет.

С 12 лет уже можно, по крайней мере, Файзером. Но у нас слишком мало вакцин, чтобы их вакцинировать. У нас слишком много неумных (или неграмотных?) объяснений.Учителей следует вакцинировать в первую очередь, чтобы снизить вероятностьзаражения. А, во-вторых, чтобы снизить вероятность распространения ими инфекции среди детей.А детей до 12 лет пока что вакцинировать просто- разрешения на применение вакцин до 12 лет ещё нет.С 12 лет уже можно, по крайней мере, Файзером. Но у нас слишком мало вакцин, чтобы их вакцинировать. ЛАД 2 Повідомлень: 20111 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4522 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 20:58 yama написав: а зачем тогда вакцинированным маски??? а зачем тогда вакцинированным маски???



незачем. ходил сегодня в кино без маски, потом зашел в магазин, там тоже в масках от силы 25%. Но вот только это не в Украине а в несколько более провакцинированных краях, хотя флер все еще кажется что тут все плохо незачем. ходил сегодня в кино без маски, потом зашел в магазин, там тоже в масках от силы 25%. Но вот только это не в Украине а в несколько более провакцинированных краях, хотя флер все еще кажется что тут все плохо IgA Повідомлень: 886 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 21:00 justit написав: Кучинелли написав: Как и что я не знаю.Факт в том. что в ограниченных колвах она была. Как и что я не знаю.Факт в том. что в ограниченных колвах она была.



Для всех желающих на самом деле.

Их (желающих) просто не было ну очень много. Для всех желающих на самом деле.Их (желающих) просто не было ну очень много.

Желающих и сейчас (до введения ограничений) было не очень много.

Но если, как тут цитировали, Украина получила всего 500 вакцин Джонсона, то вряд ли можно говорить о "всех желающих".

Ещё в июне и даже в июле так нельзя было сказать и о Файзере, и о Модерне, и об АстраЗенеке. Как сегодня, не знаю. Желающих и сейчас (до введения ограничений) было не очень много.Но если, как тут цитировали, Украина получила всего 500 вакцин Джонсона, то вряд ли можно говорить о "всех желающих".Ещё в июне и даже в июле так нельзя было сказать и о Файзере, и о Модерне, и об АстраЗенеке. Как сегодня, не знаю. ЛАД 2 Повідомлень: 20111 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4522 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 21:04 justit написав: stm написав: В красных зонах которых 7, а со вторника будет 9 это касается всех В красных зонах которых 7, а со вторника будет 9 это касается всех



Не успеют все антиваксы привиься ИМХО.

Или в красной один укол тоже засчитывается?

Я не в теме Не успеют все антиваксы привиься ИМХО.Или в красной один укол тоже засчитывается?Я не в теме

А почему не в теме? Ваш директор филиала на вас забил и согласен на штраф? А почему не в теме? Ваш директор филиала на вас забил и согласен на штраф? stm

Повідомлень: 3205 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 21:14 Stan78 написав: С разной вероятностью. Вакцинированные - с низкой, невакцинированные - с высокой. Это обычное управление рисками. Трезвых водителей за руль допускают, хоть они тоже могут стать причиной ДТП. Просто вероятность приемлемая (а у пьяных - неприемлемая)

Вакцина - не лекарство, она вызывает имунный ответ организма. И устраивание различных массмероприятий где половина шастает без масок и не соблюдает дистанцию и тд - как раз и приводит к возможному увеличению числа зараженных. Только сегодня на плюсах смотрел репортаж с львовского фестиваля сыра и вина. Половина - без масок. Сравнение аниваксов с пьяными за рулем - манипуляция и подмена понятий. Вакцина - не лекарство, она вызывает имунный ответ организма. И устраивание различных массмероприятий где половина шастает без масок и не соблюдает дистанцию и тд - как раз и приводит к возможному увеличению числа зараженных. Только сегодня на плюсах смотрел репортаж с львовского фестиваля сыра и вина. Половина - без масок. Сравнение аниваксов с пьяными за рулем - манипуляция и подмена понятий.

Никто и не говорит, что вакцинировался и живи, как хочешь. Вакцинация не отменяет остальные карантинные меры. Разве что в случае реально близко к 100%-ой вакцинации. Нам до этого очень далеко.

Так что Вы всё правильно написали кроме последней фразы. Сравнение антиваксов с пьяными за рулем вполне уместно - как те, так и другие повышают вероятность аварии (заражения). Никто и не говорит, что вакцинировался и живи, как хочешь. Вакцинация не отменяет остальные карантинные меры. Разве что в случае реально близко к 100%-ой вакцинации. Нам до этого очень далеко.Так что Вы всё правильно написали кроме последней фразы. Сравнение антиваксов с пьяными за рулем вполне уместно - как те, так и другие повышают вероятность аварии (заражения). ЛАД 2 Повідомлень: 20111 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4522 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 21:17 justit написав: stm написав: А что там с невакцинированными в вашем филиале на работу пускают ещё? А что там с невакцинированными в вашем филиале на работу пускают ещё?



Пока что обязательная вакцинация, согласно списков (в школе на стенде кстати), это чиновники и учителя.

Остальных не заставлют.

То есть можно на работу ходить.



p.s. Врачей нет в списке - это ппц как будто. Пока что обязательная вакцинация, согласно списков (в школе на стенде кстати), это чиновники и учителя.Остальных не заставлют.То есть можно на работу ходить.p.s. Врачей нет в списке - это ппц как будто.

Чиновников и учителей проще заставить - им особо некуда деваться. В отличие от врачей. Чиновников и учителей проще заставить - им особо некуда деваться. В отличие от врачей. ЛАД 2 Повідомлень: 20111 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4522 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 21:19 zРадио написав: Трезвых водителей за руль допускают, хоть они тоже могут стать причиной ДТП. Просто вероятность приемлемая (а у пьяных - неприемлемая) Трезвых водителей за руль допускают, хоть они тоже могут стать причиной ДТП. Просто вероятность приемлемая (а у пьяных - неприемлемая)

Не сравнивайте ответственность обыкновенного человека с ответственностью человека за транспортное средство, которым он управляет и которое является источником повышенной опасности по закону (ст. 1187 Гражданского кодекса Украины).

Кроме того, за совершение ДТП при управлении транспортным средством ответственность наступает независимо от того, трезв или пьян был водитель, а опьянение может быть отягчающим обстоятельством.

А то физики-теоретики и физики-практики на Вас обидятся, поскольку радиоактивные вещества, если они с ними работают, также являются источником повышенной опасности и Чернобыль это подтвердил. Не сравнивайте ответственность обыкновенного человека с ответственностью человека за транспортное средство, которым он управляет и которое являетсяпо закону (ст. 1187 Гражданского кодекса Украины).Кроме того, за совершение ДТП при управлении транспортным средством ответственность наступает независимо от того, трезв или пьян был водитель, а опьянение может бытьА то физики-теоретики и физики-практики на Вас обидятся, поскольку радиоактивные вещества, если они с ними работают, также являются источником повышенной опасности и Чернобыль это подтвердил. Igneus Повідомлень: 1123 З нами з: 29.08.18 Подякував: 663 раз. Подякували: 533 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 21:20 ЛАД написав: Stan78 написав: С разной вероятностью. Вакцинированные - с низкой, невакцинированные - с высокой. Это обычное управление рисками. Трезвых водителей за руль допускают, хоть они тоже могут стать причиной ДТП. Просто вероятность приемлемая (а у пьяных - неприемлемая)

Вакцина - не лекарство, она вызывает имунный ответ организма. И устраивание различных массмероприятий где половина шастает без масок и не соблюдает дистанцию и тд - как раз и приводит к возможному увеличению числа зараженных. Только сегодня на плюсах смотрел репортаж с львовского фестиваля сыра и вина. Половина - без масок. Сравнение аниваксов с пьяными за рулем - манипуляция и подмена понятий. Вакцина - не лекарство, она вызывает имунный ответ организма. И устраивание различных массмероприятий где половина шастает без масок и не соблюдает дистанцию и тд - как раз и приводит к возможному увеличению числа зараженных. Только сегодня на плюсах смотрел репортаж с львовского фестиваля сыра и вина. Половина - без масок. Сравнение аниваксов с пьяными за рулем - манипуляция и подмена понятий.

Никто и не говорит, что вакцинировался и живи, как хочешь. Вакцинация не отменяет остальные карантинные меры. Разве что в случае реально близко к 100%-ой вакцинации. Нам до этого очень далеко.

Так что Вы всё правильно написали кроме последней фразы. Сравнение антиваксов с пьяными за рулем вполне уместно - как те, так и другие повышают вероятность аварии (заражения). Никто и не говорит, что вакцинировался и живи, как хочешь. Вакцинация не отменяет остальные карантинные меры. Разве что в случае реально близко к 100%-ой вакцинации. Нам до этого очень далеко.Так что Вы всё правильно написали кроме последней фразы. Сравнение антиваксов с пьяными за рулем вполне уместно - как те, так и другие повышают вероятность аварии (заражения).



Опять про маски . нет . скажите прямо - наша вакцинация не работает Опять про маски . нет . скажите прямо - наша вакцинация не работает moldashavanin

Повідомлень: 805 З нами з: 22.07.11 Подякував: 279 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4026402740284029 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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