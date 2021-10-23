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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4027402840294030 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 98 Мені вже зробили щеплення 59% 58 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 98 Додано: Суб 23 жов, 2021 22:29 fler написав: .........

ЛАД написав: Кстати. fler, как насчёт Ваших утверждений, что "у нас не будет как в России"?

Действительно не так. Кстати., как насчёт Ваших утверждений, что "у нас не будет как в России"?Действительно не так.



Тогда в чем противоречие?

Я не говорила, что будет лучше или хуже, чем у них. В моем понимании "не так" = иначе. Но у вас же понимание другое, особенное .........Тогда в чем противоречие?Но у вас же понимание другое, особенное

Не поленился, нашёл парочку Ваших постов на эту тему.

Вот один от 26 сентября

...Якого милого вдаватися зараз до істерик? В Україні почалася чергова хвиля захворюваності на ОРВІ. Таке відбувається щороку. Як захистити себе від ковіду вже казали – переказали, як лікуватися – теж відомо. Що ще треба?!

Т.е. всё спокойно, можно не волноваться, обычная ежегодная "хвиля захворюваності на ОРВІ". Только вот почему-то меньше, чем через месяц по 400-500-600 смертей в день. От "обычных ОРВИ".



Вот ещё от 2 октября

Давно сказали, что вирус будет слабеть со временем. Вот сейчас все чаще отмечается, что дельта менее летальна. Читать между строк им мешает переляк - глазки слепит.

Сегодня мы воочию наблюдаем, насколько "дельта менее летальна". И "переляк" не мешает.



Ну и последняя цитата из светоча, ой, простите, доктора наук. Пост от 25 сентября

...Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ. На самом деле, у нас и раньше не было, как в РФ, и даже сейчас не намечается..

Так как, у меня "особенное" понимание или Вы в очередной раз пытаетесь выкрутиться и переиначить свои слова?

Эта Ваша фраза не означает, что мы не догоним РФ и у нас не будет так плохо ?



Вы знаете, если бы Вы честно признали свою ошибку, Вы могли бы сохранить хотя бы остатки уважения. Но вот так выкручиваться, повторяя дважды "Я не говорила, что будет лучше или хуже, чем у них. В моем понимании "не так" = иначе." (ещё и в ответе Hotab"у) в расчёте на короткую память окружающих.

Впрочем, о какой "чести" я говорю. Откуда такое у "доктора" неизвестно каких (по-видимому, "околовсяческих") наук.

Интересно, много Вам платят за Вашу "работу" по пропаганде мракобесия? Не поленился, нашёл парочку Ваших постов на эту тему.Вот один от 26 сентября viewtopic.php?p=5303723#p5303723 Т.е. всё спокойно, можно не волноваться, обычная ежегодная "хвиля захворюваності на ОРВІ". Только вот почему-то меньше, чем через месяц по 400-500-600 смертей в день. От "обычных ОРВИ".Вот ещё от 2 октября viewtopic.php?p=5307566#p5307566 Сегодня мы воочию наблюдаем, насколько "дельта менее летальна". И "переляк" не мешает.Ну и последняя цитата из светоча, ой, простите, доктора наук. Пост от 25 сентября viewtopic.php?p=5303491#p5303491 Так как, у меня "особенное" понимание или Вы в очередной раз пытаетесь выкрутиться и переиначить свои слова?Эта Ваша фраза не означает, что мыРФ и у насВы знаете, если бы Вы честно признали свою ошибку, Вы могли бы сохранить хотя бы остатки уважения. Но вот так выкручиваться, повторяя дважды "Я не говорила, что будет лучше или хуже, чем у них. В моем понимании "не так" = иначе." (ещё и в ответе"у) в расчёте на короткую память окружающих.Впрочем, о какой "чести" я говорю. Откуда такое у "доктора" неизвестно каких (по-видимому, "околовсяческих") наук.Интересно, много Вам платят за Вашу "работу" по пропаганде мракобесия? ЛАД 2 Повідомлень: 20115 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4523 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 22:37 moldashavanin написав: .....

Опять про маски . нет . скажите прямо - наша вакцинация не работает .....Опять про маски . нет . скажите прямо - наша вакцинация не работает

Могу сказать прямо - у Вас мозги не работают.

Почему - объяснять не буду, всё равно не поймёте. Возможно, из-за стероидов - уж слишком часто Вы о них вспоминаете. Могу сказать прямо - у Вас мозги не работают.Почему - объяснять не буду, всё равно не поймёте. Возможно, из-за стероидов - уж слишком часто Вы о них вспоминаете. ЛАД 2 Повідомлень: 20115 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4523 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 22:38 Igneus написав: zРадио написав: Трезвых водителей за руль допускают, хоть они тоже могут стать причиной ДТП. Просто вероятность приемлемая (а у пьяных - неприемлемая) Трезвых водителей за руль допускают, хоть они тоже могут стать причиной ДТП. Просто вероятность приемлемая (а у пьяных - неприемлемая)

Не сравнивайте ответственность обыкновенного человека с ответственностью человека за транспортное средство, которым он управляет и которое является источником повышенной опасности по закону (ст. 1187 Гражданского кодекса Украины).

Кроме того, за совершение ДТП при управлении транспортным средством ответственность наступает независимо от того, трезв или пьян был водитель, а опьянение может быть отягчающим обстоятельством.

А то физики-теоретики и физики-практики на Вас обидятся, поскольку радиоактивные вещества, если они с ними работают, также являются источником повышенной опасности и Чернобыль это подтвердил. Не сравнивайте ответственность обыкновенного человека с ответственностью человека за транспортное средство, которым он управляет и которое являетсяпо закону (ст. 1187 Гражданского кодекса Украины).Кроме того, за совершение ДТП при управлении транспортным средством ответственность наступает независимо от того, трезв или пьян был водитель, а опьянение может бытьА то физики-теоретики и физики-практики на Вас обидятся, поскольку радиоактивные вещества, если они с ними работают, также являются источником повышенной опасности и Чернобыль это подтвердил.



А за что физикам-ядерщикам на меня обижаться? Им то не приходит в голову работать с радиоактивными веществами в вагонах метро и торговых центрах - там опасность локализована в специально отведенных для этого местах.



Во время эпидемии активный больной тоже является опасностью - биологической, поэтому так же должен быть изолирован. А активным больным ковидом, как сами видите по динамике заболеваемости, сегодня может быть любой невакцинированный.



Не занимаетесь крючкотворством, злоупотребляя несовершенством законодательства - ищите решение проблемы. Или вам шашечки, а не ехать? А за что физикам-ядерщикам на меня обижаться? Им то не приходит в голову работать с радиоактивными веществами в вагонах метро и торговых центрах - там опасность локализована в специально отведенных для этого местах.Во время эпидемии активный больной тоже является опасностью - биологической, поэтому так же должен быть изолирован. А активным больным ковидом, как сами видите по динамике заболеваемости, сегодня может быть любой невакцинированный.Не занимаетесь крючкотворством, злоупотребляя несовершенством законодательства - ищите решение проблемы. Или вам шашечки, а не ехать? zРадио

Повідомлень: 11407 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2646 раз. Подякували: 5764 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 22:42 zРадио написав: Ромасик написав: у коллективного договора есть название - конституция. Дальше продолжать? у коллективного договора есть название - конституция. Дальше продолжать?



Продолжайте-продолжайте. Даже интересно, что вы родить сможете - правозащитные организации молчат, ООН поддерживает административные меры правительств в борьбе с пандемией. Слышны лишь дрожащие голоса из-под лавки, принадлежащие обскурантам, софистам и буквоедам Продолжайте-продолжайте. Даже интересно, что вы родить сможете - правозащитные организации молчат, ООН поддерживает административные меры правительств в борьбе с пандемией. Слышны лишь дрожащие голоса из-под лавки, принадлежащие обскурантам, софистам и буквоедам

я понял, с коллективным договором неудачный пример получился.

рубрика "как там в Одессе": https://t.me/c/1498303038/13467

и на Дерибассовской сейчас туса, как обычно.

Да, это об административных мерах и ООН. я понял, с коллективным договором неудачный пример получился.рубрика "как там в Одессе":и на Дерибассовской сейчас туса, как обычно.Да, это об административных мерах и ООН. Ромасик Повідомлень: 3250 З нами з: 30.03.15 Подякував: 670 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 22:44 Ukrainian написав: Igneus написав: Ukrainian написав: "Предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины (часть вторая статьи 30 Основ законодательства Украины об охране здоровья)" "Предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном(часть вторая статьи 30 Основ законодательства Украины об охране здоровья)"

Вірно, саме ЗАКОНАМИ України, ані постановами КМУ чи наказами ЦОВВ.

Зокрема, Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (частина перша статті 12) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (частина перша статті 27) передбачена обов’язковість профілактичних щеплень проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця та кору.

https://petition.president.gov.ua/petition/121610

https://blog.liga.net/user/omeshe/article/41862 Вірно, саме, анічиЗокрема,«Про захист населення від інфекційних хвороб» (частина перша статті 12) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (частина перша статті 27) передбаченапрофілактичних щеплень проти

Читаємо в оригіналі

Стаття 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення

.........

{Частина четверта статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3611-VI від 07.07.2011}



Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text Читаємо в оригіналіСтаття 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення.........{Частина четверта статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3611-VI від 07.07.2011}

Напрасно затеяли этот спор. Вчера ночью уже писал - юристы могут "освещать" закон очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили. На чёрное говорить белое и наоборот. Напрасно затеяли этот спор. Вчера ночью уже писал - юристы могут "освещать" закон очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили. На чёрное говорить белое и наоборот. ЛАД 2 Повідомлень: 20115 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4523 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 22:47 Ромасик написав: .....

рубрика "как там в Одессе": https://t.me/c/1498303038/13467

и на Дерибассовской сейчас туса, как обычно.

Да, это об административных мерах и ООН. .....рубрика "как там в Одессе":и на Дерибассовской сейчас туса, как обычно.Да, это об административных мерах и ООН.

Хорошая попытка.

Сообщение в приватной группе или канале.

Эта ссылка будет работать, только если вы являетесь участником. Хорошая попытка. ЛАД 2 Повідомлень: 20115 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4523 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 22:48 Ой+ написав: stm написав: В красных зонах которых 7, а со вторника будет 9 это касается всех В красных зонах которых 7, а со вторника будет 9 это касается всех



В червоних зонах інші радості якраз для тих, кому би варто вакцинуватись:



Таким чином, в областях, які в жовтні перейшли в "червону зону", розрахунок субсидій для домогосподарств на збільшені соціальні нормативи буде здійснено за увесь місяць. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/jak-budut-n ... anizm.html Збільшений розмір соціальних нормативів надається на увесь місяць, незалежно від фактичної кількості днів, протягом якої регіон перебуватиме у "червоній зоні".Таким чином, в областях, які в жовтні перейшли в "червону зону", розрахунок субсидій для домогосподарств на збільшені соціальні нормативи буде здійснено за увесь місяць. В червоних зонах інші радості якраз для тих, кому би варто вакцинуватись:

к стати да, за коммуналку на красной зоне можно не платить) к стати да, за коммуналку на красной зоне можно не платить) Ромасик Повідомлень: 3250 З нами з: 30.03.15 Подякував: 670 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4027402840294030 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7809 10967050

ЛОБ Суб 23 жов, 2021 13:36