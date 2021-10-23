...Якого милого вдаватися зараз до істерик? В Україні почалася чергова хвиля захворюваності на ОРВІ. Таке відбувається щороку. Як захистити себе від ковіду вже казали – переказали, як лікуватися – теж відомо. Що ще треба?!
Т.е. всё спокойно, можно не волноваться, обычная ежегодная "хвиля захворюваності на ОРВІ". Только вот почему-то меньше, чем через месяц по 400-500-600 смертей в день. От "обычных ОРВИ".
...Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ. На самом деле, у нас и раньше не было, как в РФ, и даже сейчас не намечается..
Так как, у меня "особенное" понимание или Вы в очередной раз пытаетесь выкрутиться и переиначить свои слова? Эта Ваша фраза не означает, что мы не догоним РФ и у нас не будет так плохо?
Вы знаете, если бы Вы честно признали свою ошибку, Вы могли бы сохранить хотя бы остатки уважения. Но вот так выкручиваться, повторяя дважды "Я не говорила, что будет лучше или хуже, чем у них. В моем понимании "не так" = иначе." (ещё и в ответе Hotab"у) в расчёте на короткую память окружающих. Впрочем, о какой "чести" я говорю. Откуда такое у "доктора" неизвестно каких (по-видимому, "околовсяческих") наук. Интересно, много Вам платят за Вашу "работу" по пропаганде мракобесия?
zРадио написав:Трезвых водителей за руль допускают, хоть они тоже могут стать причиной ДТП. Просто вероятность приемлемая (а у пьяных - неприемлемая)
Не сравнивайте ответственность обыкновенного человека с ответственностью человека за транспортное средство, которым он управляет и которое является источником повышенной опасности по закону (ст. 1187 Гражданского кодекса Украины). Кроме того, за совершение ДТП при управлении транспортным средством ответственность наступает независимо от того, трезв или пьян был водитель, а опьянение может быть отягчающим обстоятельством. А то физики-теоретики и физики-практики на Вас обидятся, поскольку радиоактивные вещества, если они с ними работают, также являются источником повышенной опасности и Чернобыль это подтвердил.
А за что физикам-ядерщикам на меня обижаться? Им то не приходит в голову работать с радиоактивными веществами в вагонах метро и торговых центрах - там опасность локализована в специально отведенных для этого местах.
Во время эпидемии активный больной тоже является опасностью - биологической, поэтому так же должен быть изолирован. А активным больным ковидом, как сами видите по динамике заболеваемости, сегодня может быть любой невакцинированный.
Не занимаетесь крючкотворством, злоупотребляя несовершенством законодательства - ищите решение проблемы. Или вам шашечки, а не ехать?
Ромасик написав:у коллективного договора есть название - конституция. Дальше продолжать?
Продолжайте-продолжайте. Даже интересно, что вы родить сможете - правозащитные организации молчат, ООН поддерживает административные меры правительств в борьбе с пандемией. Слышны лишь дрожащие голоса из-под лавки, принадлежащие обскурантам, софистам и буквоедам
я понял, с коллективным договором неудачный пример получился. рубрика "как там в Одессе": https://t.me/c/1498303038/13467 и на Дерибассовской сейчас туса, как обычно. Да, это об административных мерах и ООН.
Ukrainian написав:"Предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины (часть вторая статьи 30 Основ законодательства Украины об охране здоровья)"
Вірно, саме ЗАКОНАМИ України, ані постановами КМУ чи наказами ЦОВВ. Зокрема, Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (частина перша статті 12) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (частина перша статті 27) передбачена обов’язковість профілактичних щеплень проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця та кору. https://petition.president.gov.ua/petition/121610 https://blog.liga.net/user/omeshe/article/41862
Читаємо в оригіналі Стаття 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення ......... {Частина четверта статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3611-VI від 07.07.2011}
Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
Напрасно затеяли этот спор. Вчера ночью уже писал - юристы могут "освещать" закон очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили. На чёрное говорить белое и наоборот.
stm написав:В красных зонах которых 7, а со вторника будет 9 это касается всех
В червоних зонах інші радості якраз для тих, кому би варто вакцинуватись:
Збільшений розмір соціальних нормативів надається на увесь місяць, незалежно від фактичної кількості днів, протягом якої регіон перебуватиме у "червоній зоні". Таким чином, в областях, які в жовтні перейшли в "червону зону", розрахунок субсидій для домогосподарств на збільшені соціальні нормативи буде здійснено за увесь місяць. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/jak-budut-n ... anizm.html
к стати да, за коммуналку на красной зоне можно не платить)