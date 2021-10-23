zРадио написав:Во время эпидемии активный больной тоже является опасностью - биологической, поэтому так же должен быть изолирован. А активным больным ковидом, как сами видите по динамике заболеваемости, сегодня может быть любой невакцинированный.
Ромасик написав:.... 3) а сколько от вас было полезной инфы за неделю, пока меня ны было. Только сплетни и хлам со всего инета стаскиваете. а ведь, чем больше хлама. тем меньше доверия к вакцинации.
Нежный Вы наш, в следующий раз, будьте любезны, конкретно указывайте, что Вы считаете "сплетнями и хламом". Впрочем, можете и сейчас уточнить.
Кстати, Ваше видео в посте viewtopic.php?p=5320248#p5320248 вполне можно отнести к сплетням. Да, говорит врач. Но при этом "где-то 30/70" - никаких цифр о количестве вакцинированных и невакцинированных, об общем количестве больных, о распределении по возрасту. Очень убедительно.
Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 290 тис. українців! За добу 22 жовтня в Україні 289 468 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані — 86 203 людини”, — йдеться у повідомленні.
Для задающих "наивные" вопросы "зачем здоровым людям вакцинироваться?" По поводу смерти Колина Пауэлла.
Его смерть - еще один пример того, почему здоровым людям так важно принять меры предосторожности и сделать себе вакцинацию. Каждый день, бегая по городу, посещая магазины, рестораны, театры, все места, которые вы посещаете, вы сталкиваетесь с людьми, о которых вы даже не подозреваете, с ослабленным иммунитетом, и хотя COVID представляет небольшую угрозу для молодых и здоровых людей, вы ходите пешком. около 2 недель, распространяя его среди людей, с которыми вы вступаете в контакт, прежде чем вы даже узнаете, что у вас есть это. Для тех людей, с которыми вы сталкиваетесь, которые не молоды и здоровы, особенно для людей с ослабленной иммунной системой, вирус представляет собой очень серьезную угрозу.
Сегодня это стоило нам поистине прекрасного человека.
Читаю форум и чёткое ощущение нечитающего поколения.
"Якщо у 2018 році кількість українців, які хоча б раз на тиждень читали книгу, становила 38 %, то у 2020 році їх частка зменшилася до 27 %. Тоді як серед жителів Канади даний показник становить 67 %, Франція має 60% регулярних читачів, Ісландія – 53%, в Німеччині кожен другий німець регулярно читає книжку", - відмітив нардеп.
За словами парламентаря, особливо гостро проблема читання книжок посідає серед підростаючого покоління, які радше віддадуть перевагу проведенню часу в соціальних мережах, за комп’ютерними іграми чи перегляду телебачення. ........ Довідка. Відповідно до даних Українського інституту книги у 2020 році в Україні було видано 0,25 книжки на душу населення, тоді як у сусідній Польщі даний показник становить 2,45, у Чехії та Словаччині - 3, у Туреччині - 5. Кількість українців, що читають не менше як раз на місяць, серед дорослих становить 46%. І лише 8% громадян читають щодня.