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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4028402940304031 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 98 Мені вже зробили щеплення 59% 58 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 98 Додано: Суб 23 жов, 2021 22:58 ЛАД написав: moldashavanin написав: .....

Опять про маски . нет . скажите прямо - наша вакцинация не работает .....Опять про маски . нет . скажите прямо - наша вакцинация не работает

Могу сказать прямо - у Вас мозги не работают.

Почему - объяснять не буду, всё равно не поймёте. Возможно, из-за стероидов - уж слишком часто Вы о них вспоминаете. Могу сказать прямо - у Вас мозги не работают.Почему - объяснять не буду, всё равно не поймёте. Возможно, из-за стероидов - уж слишком часто Вы о них вспоминаете.

а возможно потому что не вакцинирован а возможно потому что не вакцинирован Ромасик Повідомлень: 3255 З нами з: 30.03.15 Подякував: 670 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 23:01 zРадио написав: Во время эпидемии активный больной тоже является опасностью - биологической, поэтому так же должен быть изолирован. А активным больным ковидом, как сами видите по динамике заболеваемости, сегодня может быть любой невакцинированный. Во время эпидемии активный больной тоже является опасностью - биологической, поэтому так же должен быть изолирован. А активным больным ковидом, как сами видите по динамике заболеваемости, сегодня может быть любой

как и вакцинированный? как и вакцинированный? Ромасик Повідомлень: 3255 З нами з: 30.03.15 Подякував: 670 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 23:12 https://www.instagram.com/p/CVYGg85J0Ys/

Интересно, кто в этом виноват? ваксы? Неваксы? власть? сами виноваты? че там в Мариуполе:Интересно, кто в этом виноват? ваксы? Неваксы? власть? сами виноваты? Ромасик Повідомлень: 3255 З нами з: 30.03.15 Подякував: 670 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 23:12 Ромасик написав: да, в Украине 10% да, в Украине 10%



16.7%, снимите ногу с педали тормоза

Проблема в том что вас антиваксов слишком много для того чтобы забить как в Англии, поэтому будут еще неудобства, готовтесь. 16.7%, снимите ногу с педали тормозаПроблема в том что вас антиваксов слишком много для того чтобы забить как в Англии, поэтому будут еще неудобства, готовтесь. IgA Повідомлень: 887 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 23:13 Ромасик написав: ....

3) а сколько от вас было полезной инфы за неделю, пока меня ны было. Только сплетни и хлам со всего инета стаскиваете. а ведь, чем больше хлама. тем меньше доверия к вакцинации. ....3) а сколько от вас было полезной инфы за неделю, пока меня ны было. Только сплетни и хлам со всего инета стаскиваете. а ведь, чем больше хлама. тем меньше доверия к вакцинации.

Нежный Вы наш, в следующий раз, будьте любезны, конкретно указывайте, что Вы считаете "сплетнями и хламом".

Впрочем, можете и сейчас уточнить.



Кстати, Ваше видео в посте

Очень убедительно. Нежный Вы наш, в следующий раз, будьте любезны, конкретно указывайте, что Вы считаете "сплетнями и хламом".Впрочем, можете и сейчас уточнить.Кстати, Ваше видео в посте viewtopic.php?p=5320248#p5320248 вполне можно отнести к сплетням. Да, говорит врач. Но при этом "где-то 30/70" - никаких цифр о количестве вакцинированных и невакцинированных, об общем количестве больных, о распределении по возрасту.Очень убедительно. ЛАД 2 Повідомлень: 20121 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4523 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 23:16 Ромасик написав: ЛАД написав: moldashavanin написав: .....

Опять про маски . нет . скажите прямо - наша вакцинация не работает .....Опять про маски . нет . скажите прямо - наша вакцинация не работает

Могу сказать прямо - у Вас мозги не работают.

Почему - объяснять не буду, всё равно не поймёте. Возможно, из-за стероидов - уж слишком часто Вы о них вспоминаете. Могу сказать прямо - у Вас мозги не работают.Почему - объяснять не буду, всё равно не поймёте. Возможно, из-за стероидов - уж слишком часто Вы о них вспоминаете.

а возможно потому что не вакцинирован а возможно потому что не вакцинирован

Т.е. с первой моей фразой Вы согласны. Т.е. с первой моей фразой Вы согласны. ЛАД 2 Повідомлень: 20121 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4523 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 23:20 Ромасик написав: че там в Мариуполе: https://www.instagram.com/p/CVYGg85J0Ys/

Интересно, кто в этом виноват? ваксы? Неваксы? власть? сами виноваты? че там в Мариуполе:Интересно, кто в этом виноват? ваксы? Неваксы? власть? сами виноваты?

Для начала выскажитесь сами.

Чтобы потом не было как у Флер: "Я не говорила... Но у вас же понимание другое, особенное" Для начала выскажитесь сами.Чтобы потом не было как у Флер: "Я не говорила... Но у вас же понимание другое, особенное" ЛАД 2 Повідомлень: 20121 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4523 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 23:32 Собаки гавкають (с)



Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 290 тис. українців! За добу 22 жовтня в Україні 289 468 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані — 86 203 людини”, — йдеться у повідомленні. Ukrainian

Повідомлень: 10249 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 710 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 23:32

По поводу смерти Колина Пауэлла.

Его смерть - еще один пример того, почему здоровым людям так важно принять меры предосторожности и сделать себе вакцинацию. Каждый день, бегая по городу, посещая магазины, рестораны, театры, все места, которые вы посещаете, вы сталкиваетесь с людьми, о которых вы даже не подозреваете, с ослабленным иммунитетом, и хотя COVID представляет небольшую угрозу для молодых и здоровых людей, вы ходите пешком. около 2 недель, распространяя его среди людей, с которыми вы вступаете в контакт, прежде чем вы даже узнаете, что у вас есть это. Для тех людей, с которыми вы сталкиваетесь, которые не молоды и здоровы, особенно для людей с ослабленной иммунной системой, вирус представляет собой очень серьезную угрозу.



Сегодня это стоило нам поистине прекрасного человека.

https://www.quora.com/How-could-Colin-Powell-die-of-COVID-19-if-he-was-fully-vaccinated

Ромасик может считать этот пост сплетнями и хламом. Для задающих "наивные" вопросы "зачем здоровым людям вакцинироваться?"По поводу смерти Колина Пауэлла.может считать этот пост сплетнями и хламом. ЛАД 2 Повідомлень: 20121 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4523 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 00:17

Читаю форум и чёткое ощущение нечитающего поколения.

"Якщо у 2018 році кількість українців, які хоча б раз на тиждень читали книгу, становила 38 %, то у 2020 році їх частка зменшилася до 27 %. Тоді як серед жителів Канади даний показник становить 67 %, Франція має 60% регулярних читачів, Ісландія – 53%, в Німеччині кожен другий німець регулярно читає книжку", - відмітив нардеп.



За словами парламентаря, особливо гостро проблема читання книжок посідає серед підростаючого покоління, які радше віддадуть перевагу проведенню часу в соціальних мережах, за комп’ютерними іграми чи перегляду телебачення.

........

Довідка. Відповідно до даних Українського інституту книги у 2020 році в Україні було видано 0,25 книжки на душу населення, тоді як у сусідній Польщі даний показник становить 2,45, у Чехії та Словаччині - 3, у Туреччині - 5. Кількість українців, що читають не менше як раз на місяць, серед дорослих становить 46%. І лише 8% громадян читають щодня.

https://www.unian.ua/society/igor-abramovich-populyarizaciya-chitannya-sered-pidrostayuchogo-pokolinnya-investiciya-v-uspishne-maybutnye-krajini-novini-ukrajini-11586181.html



P.s. Это тоже хлам. Читаю форум и чёткое ощущениечитающего поколения.P.s. Это тоже хлам. ЛАД 2 Повідомлень: 20121 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4523 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4028402940304031 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Суб 23 жов, 2021 13:36