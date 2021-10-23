RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4028402940304031

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 98
Мені вже зробили щеплення
59%
58
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:58

  ЛАД написав:
  moldashavanin написав:.....
Опять про маски . нет . скажите прямо - наша вакцинация не работает

Могу сказать прямо - у Вас мозги не работают.
Почему - объяснять не буду, всё равно не поймёте. Возможно, из-за стероидов - уж слишком часто Вы о них вспоминаете.

а возможно потому что не вакцинирован :roll:
Ромасик
 
Повідомлень: 3255
З нами з: 30.03.15
Подякував: 670 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 23:01

  zРадио написав:Во время эпидемии активный больной тоже является опасностью - биологической, поэтому так же должен быть изолирован. А активным больным ковидом, как сами видите по динамике заболеваемости, сегодня может быть любой невакцинированный.

как и вакцинированный?
Ромасик
 
Повідомлень: 3255
З нами з: 30.03.15
Подякував: 670 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 23:12

че там в Мариуполе: https://www.instagram.com/p/CVYGg85J0Ys/
Интересно, кто в этом виноват? ваксы? Неваксы? власть? сами виноваты?
Ромасик
 
Повідомлень: 3255
З нами з: 30.03.15
Подякував: 670 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 23:12

  Ромасик написав:да, в Украине 10%


16.7%, снимите ногу с педали тормоза
Проблема в том что вас антиваксов слишком много для того чтобы забить как в Англии, поэтому будут еще неудобства, готовтесь.
IgA
 
Повідомлень: 887
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 23:13

  Ромасик написав:....
3) а сколько от вас было полезной инфы за неделю, пока меня ны было. Только сплетни и хлам со всего инета стаскиваете. а ведь, чем больше хлама. тем меньше доверия к вакцинации.

Нежный Вы наш, в следующий раз, будьте любезны, конкретно указывайте, что Вы считаете "сплетнями и хламом".
Впрочем, можете и сейчас уточнить.

Кстати, Ваше видео в посте viewtopic.php?p=5320248#p5320248 вполне можно отнести к сплетням. Да, говорит врач. Но при этом "где-то 30/70" - никаких цифр о количестве вакцинированных и невакцинированных, об общем количестве больных, о распределении по возрасту.
Очень убедительно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20121
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4894 раз.
Подякували: 4523 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 23:16

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  moldashavanin написав:.....
Опять про маски . нет . скажите прямо - наша вакцинация не работает

Могу сказать прямо - у Вас мозги не работают.
Почему - объяснять не буду, всё равно не поймёте. Возможно, из-за стероидов - уж слишком часто Вы о них вспоминаете.

а возможно потому что не вакцинирован :roll:

Т.е. с первой моей фразой Вы согласны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20121
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4894 раз.
Подякували: 4523 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 23:20

  Ромасик написав:че там в Мариуполе: https://www.instagram.com/p/CVYGg85J0Ys/
Интересно, кто в этом виноват? ваксы? Неваксы? власть? сами виноваты?

Для начала выскажитесь сами.
Чтобы потом не было как у Флер: "Я не говорила... Но у вас же понимание другое, особенное"
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20121
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4894 раз.
Подякували: 4523 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 23:32

Собаки гавкають (с)

Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 290 тис. українців! За добу 22 жовтня в Україні 289 468 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані — 86 203 людини”, — йдеться у повідомленні.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10249
З нами з: 18.06.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 23:32

Для задающих "наивные" вопросы "зачем здоровым людям вакцинироваться?"
По поводу смерти Колина Пауэлла.
Его смерть - еще один пример того, почему здоровым людям так важно принять меры предосторожности и сделать себе вакцинацию. Каждый день, бегая по городу, посещая магазины, рестораны, театры, все места, которые вы посещаете, вы сталкиваетесь с людьми, о которых вы даже не подозреваете, с ослабленным иммунитетом, и хотя COVID представляет небольшую угрозу для молодых и здоровых людей, вы ходите пешком. около 2 недель, распространяя его среди людей, с которыми вы вступаете в контакт, прежде чем вы даже узнаете, что у вас есть это. Для тех людей, с которыми вы сталкиваетесь, которые не молоды и здоровы, особенно для людей с ослабленной иммунной системой, вирус представляет собой очень серьезную угрозу.

Сегодня это стоило нам поистине прекрасного человека.

https://www.quora.com/How-could-Colin-Powell-die-of-COVID-19-if-he-was-fully-vaccinated
Ромасик может считать этот пост сплетнями и хламом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20121
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4894 раз.
Подякували: 4523 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 00:17


Читаю форум и чёткое ощущение нечитающего поколения.
"Якщо у 2018 році кількість українців, які хоча б раз на тиждень читали книгу, становила 38 %, то у 2020 році їх частка зменшилася до 27 %. Тоді як серед жителів Канади даний показник становить 67 %, Франція має 60% регулярних читачів, Ісландія – 53%, в Німеччині кожен другий німець регулярно читає книжку", - відмітив нардеп.

За словами парламентаря, особливо гостро проблема читання книжок посідає серед підростаючого покоління, які радше віддадуть перевагу проведенню часу в соціальних мережах, за комп’ютерними іграми чи перегляду телебачення.
........
Довідка. Відповідно до даних Українського інституту книги у 2020 році в Україні було видано 0,25 книжки на душу населення, тоді як у сусідній Польщі даний показник становить 2,45, у Чехії та Словаччині - 3, у Туреччині - 5. Кількість українців, що читають не менше як раз на місяць, серед дорослих становить 46%. І лише 8% громадян читають щодня.

https://www.unian.ua/society/igor-abramovich-populyarizaciya-chitannya-sered-pidrostayuchogo-pokolinnya-investiciya-v-uspishne-maybutnye-krajini-novini-ukrajini-11586181.html

P.s. Это тоже хлам.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20121
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4894 раз.
Подякували: 4523 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4028402940304031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra, ЛАД і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 779, 780, 781
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7809 10974479
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 13:36
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2426)
23.10.2021 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron