Додано: Нед 24 жов, 2021 00:30

zРадио написав: А за что физикам-ядерщикам на меня обижаться? Им то не приходит в голову работать с радиоактивными веществами в вагонах метро и торговых центрах - там опасность локализована в специально отведенных для этого местах. А за что физикам-ядерщикам на меня обижаться? Им то не приходит в голову работать с радиоактивными веществами в вагонах метро и торговых центрах - там опасность локализована в специально отведенных для этого местах.

zРадио написав: Во время эпидемии активный больной тоже является опасностью - биологической, поэтому так же должен быть изолирован. А активным больным ковидом, как сами видите по динамике заболеваемости, сегодня может быть любой невакцинированный. Во время эпидемии активный больной тоже является опасностью - биологической, поэтому так же должен быть изолирован. А активным больным ковидом, как сами видите по динамике заболеваемости, сегодня может быть любой невакцинированный.

zРадио написав: Не занимаетесь крючкотворством, злоупотребляя несовершенством законодательства - ищите решение проблемы. Или вам шашечки, а не ехать? Не занимаетесь крючкотворством, злоупотребляя несовершенством законодательства - ищите решение проблемы. Или вам шашечки, а не ехать?

While the employment relationship between a civil servant and the State can traditionally be defined as one based on trust and loyalty to the executive branch in so far as employees of the State are required to implement government policies, the same does not hold true for the members of the judiciary, who play a different and more independent role because of their duty to provide checks on government wrong-doing and abuse of power. Thus when referring to the special trust and loyalty that they must observe, it is loyalty to the rule of law and democracy and not to holders of State power. This complex aspect of the employment relationship between a judge and the State makes it necessary for members of the judiciary to be sufficiently distanced from other branches of the State in the performance of their duties, so that they can render decisions a fortiori based on the requirements of law and justice, without fear or favour.

Вооружение и военная техника тоже локализованы в специально отведенных для этого местах, но, тем не менее, периодически что-либо во многоэтажных домах из этой сферы взрывается.Кстати, не хотите приобрести квартиру в Киеве рядом с действующим реактором Института ядерных исследований НАНУ (проспект Науки, 47) и поделиться своими впечатлениями от такого соседства?В Вашей сфере, то есть валюта и финансы, это приблизительно можно назвать, а в моей сфере это называется(укр.), за которое мне по закону дадутГосударственный служащий или военнослужащий входит в состав исполнительной власти и должен быть лоялен ей, проводя в жизнь ее политику.Судья или адвокат не входит и не может входить в состав исполнительной власти. Он должен быть независим от исполнительной власти и лоялен лишь, высказывая при этом свое мнение иногда даже наперекор общественному мнению., пункт 79