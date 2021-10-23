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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4029403040314032

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 98
Мені вже зробили щеплення
59%
58
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 00:30

  zРадио написав:А за что физикам-ядерщикам на меня обижаться? Им то не приходит в голову работать с радиоактивными веществами в вагонах метро и торговых центрах - там опасность локализована в специально отведенных для этого местах.

Вооружение и военная техника тоже локализованы в специально отведенных для этого местах, но, тем не менее, периодически что-либо во многоэтажных домах из этой сферы взрывается.
Кстати, не хотите приобрести квартиру в Киеве рядом с действующим реактором Института ядерных исследований НАНУ (проспект Науки, 47) и поделиться своими впечатлениями от такого соседства?
https://kievvlast.com.ua/mind/o_stroite ... ktora27078
https://kievvlast.com.ua/text/rukovodst ... xiReBf47EU

  zРадио написав:Во время эпидемии активный больной тоже является опасностью - биологической, поэтому так же должен быть изолирован. А активным больным ковидом, как сами видите по динамике заболеваемости, сегодня может быть любой невакцинированный.

В Вашей сфере, то есть валюта и финансы, это приблизительно можно назвать прогнозом, а в моей сфере это называется предположением (укр. припущення), за которое мне по закону дадут "от ворот поворот".

  zРадио написав:Не занимаетесь крючкотворством, злоупотребляя несовершенством законодательства - ищите решение проблемы. Или вам шашечки, а не ехать?

Государственный служащий или военнослужащий входит в состав исполнительной власти и должен быть лоялен ей, проводя в жизнь ее политику.
Судья или адвокат не входит и не может входить в состав исполнительной власти. Он должен быть независим от исполнительной власти и лоялен лишь верховенству права и демократии, высказывая при этом свое мнение иногда даже наперекор общественному мнению.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208367, пункт 79
While the employment relationship between a civil servant and the State can traditionally be defined as one based on trust and loyalty to the executive branch in so far as employees of the State are required to implement government policies, the same does not hold true for the members of the judiciary, who play a different and more independent role because of their duty to provide checks on government wrong-doing and abuse of power. Thus when referring to the special trust and loyalty that they must observe, it is loyalty to the rule of law and democracy and not to holders of State power. This complex aspect of the employment relationship between a judge and the State makes it necessary for members of the judiciary to be sufficiently distanced from other branches of the State in the performance of their duties, so that they can render decisions a fortiori based on the requirements of law and justice, without fear or favour.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 03:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик написав:
  Binimovich написав:
airmax78 написав:В Одессе - столице украинских антиваксов - очередь на кремацию уже неделя.
И это не фейк и не слухи, к сожалению.
Сообщение из рубрики ответов на вопрос Ромасика "А шо там в Одессе?".

там уже Киев догоняет Одессу. Пора менять пластинку. Что там в Киеве? 8) Очередь в крематорий рассосалась?
В Киеве ваксов говорили 50%. И иногда даже намордник требовали.
Пора кому-то заткнуться про Бергамо. Одесса со своим крематорием переплюнула его.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 05:21

  Binimovich написав:Пора кому-то заткнуться про Бергамо. Одесса со своим крематорием переплюнула его.

есть поправка. пишут шо ушедших везут еще с херсонской и николаевской областей. но сколько их и какой в том смысл непонятка.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 06:41

  ЛАД написав:Колина Пауэлла. Его смерть - еще один пример того, почему здоровым людям так важно принять меры предосторожности и сделать себе вакцинацию.


Вообщето он прошел полный курс вакцинации от COVID-19 после чего заболел и помер от COVID-19... Можно долго рассуждать, что возраст, не повезло, но факт остается фактом
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 07:14

  ЛАД написав:
  justit написав:Типичная школа.

Учителя ОБЯЗАНЫ быть вакцинированными.
иначе могут возникнуть проблемы с допуском к работа, дабы не заразить детей.

Детей, которые вовсе не обязаны вакцинироваться, как и их родители.

вакцина - это хорошо и правильно, но при таком подходе - это полнейшая ерунда получается.

У нас слишком много неумных (или неграмотных?) объяснений.
Учителей следует вакцинировать в первую очередь, чтобы снизить вероятность их заражения. А, во-вторых, чтобы снизить вероятность распространения ими инфекции среди детей.
А детей до 12 лет пока что вакцинировать просто нельзя - разрешения на применение вакцин до 12 лет ещё нет.
С 12 лет уже можно, по крайней мере, Файзером. Но у нас слишком мало вакцин, чтобы их вакцинировать.


Никто и не утверждает, что учителей не нужно.

Но родители детей не обязаны вакцинировался.
Итого один ребёнок заразить класс и школу - легко.

Я кстати не понял, Вы шутите, или тоже только избирательно читаете коммент? 🤔
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 07:20

  ЛАД написав:Но если, как тут цитировали, Украина получила всего 500 вакцин Джонсона, то вряд ли можно говорить о "всех желающих".


Да что ж это такое.
Мои ссылки не видны что ли?
Только того не верующего, который о 500 дозах написал? 🤣
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 07:22

  stm написав:Ваш директор филиала на вас забил и согласен на штраф?


Нужно спросить его.
Думаю правда, что ни о каком штрафе речи нет и не было.

https://biz.ligazakon.net/ru/news/20502 ... t-covid-19


Мы не в той реальности, что вы живём просто.
Востаннє редагувалось justit в Нед 24 жов, 2021 07:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 07:24

  ЛАД написав:им особо некуда деваться. В отличие от врачей.


А врачам куда деваться?

Стать в позу: "Попробуйте нас заставить, и тогда лечитесь сами"? 🤣

Вообще все забавно.
Я описал случай заболевания в офисе.
С указанием вакцин и выражением удивления, мол блин...
Кстати заболевшие сами в акуе.

И тут понимаешь ли начинается срач на тему "не может быть ибо Джонсона нету".

Ну и Вы будете Утверждать после этого, что заваксы менее ментально больны чем антиваксы? 🤣🤣

Одинаковы все.
justit
 
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