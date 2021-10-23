zРадио написав:А за что физикам-ядерщикам на меня обижаться? Им то не приходит в голову работать с радиоактивными веществами в вагонах метро и торговых центрах - там опасность локализована в специально отведенных для этого местах.
zРадио написав:Во время эпидемии активный больной тоже является опасностью - биологической, поэтому так же должен быть изолирован. А активным больным ковидом, как сами видите по динамике заболеваемости, сегодня может быть любой невакцинированный.
В Вашей сфере, то есть валюта и финансы, это приблизительно можно назвать прогнозом, а в моей сфере это называется предположением (укр. припущення), за которое мне по закону дадут "от ворот поворот".
zРадио написав:Не занимаетесь крючкотворством, злоупотребляя несовершенством законодательства - ищите решение проблемы. Или вам шашечки, а не ехать?
Государственный служащий или военнослужащий входит в состав исполнительной власти и должен быть лоялен ей, проводя в жизнь ее политику. Судья или адвокат не входит и не может входить в состав исполнительной власти. Он должен быть независим от исполнительной власти и лоялен лишь верховенству права и демократии, высказывая при этом свое мнение иногда даже наперекор общественному мнению. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208367, пункт 79
While the employment relationship between a civil servant and the State can traditionally be defined as one based on trust and loyalty to the executive branch in so far as employees of the State are required to implement government policies, the same does not hold true for the members of the judiciary, who play a different and more independent role because of their duty to provide checks on government wrong-doing and abuse of power. Thus when referring to the special trust and loyalty that they must observe, it is loyalty to the rule of law and democracy and not to holders of State power. This complex aspect of the employment relationship between a judge and the State makes it necessary for members of the judiciary to be sufficiently distanced from other branches of the State in the performance of their duties, so that they can render decisions a fortiori based on the requirements of law and justice, without fear or favour.
Учителя ОБЯЗАНЫ быть вакцинированными. иначе могут возникнуть проблемы с допуском к работа, дабы не заразить детей.
Детей, которые вовсе не обязаны вакцинироваться, как и их родители.
вакцина - это хорошо и правильно, но при таком подходе - это полнейшая ерунда получается.
У нас слишком много неумных (или неграмотных?) объяснений. Учителей следует вакцинировать в первую очередь, чтобы снизить вероятность их заражения. А, во-вторых, чтобы снизить вероятность распространения ими инфекции среди детей. А детей до 12 лет пока что вакцинировать просто нельзя - разрешения на применение вакцин до 12 лет ещё нет. С 12 лет уже можно, по крайней мере, Файзером. Но у нас слишком мало вакцин, чтобы их вакцинировать.
Никто и не утверждает, что учителей не нужно.
Но родители детей не обязаны вакцинировался. Итого один ребёнок заразить класс и школу - легко.
Я кстати не понял, Вы шутите, или тоже только избирательно читаете коммент? 🤔