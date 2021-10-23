Учителя ОБЯЗАНЫ быть вакцинированными. иначе могут возникнуть проблемы с допуском к работа, дабы не заразить детей.
Детей, которые вовсе не обязаны вакцинироваться, как и их родители.
вакцина - это хорошо и правильно, но при таком подходе - это полнейшая ерунда получается.
У нас слишком много неумных (или неграмотных?) объяснений. Учителей следует вакцинировать в первую очередь, чтобы снизить вероятность их заражения. А, во-вторых, чтобы снизить вероятность распространения ими инфекции среди детей. А детей до 12 лет пока что вакцинировать просто нельзя - разрешения на применение вакцин до 12 лет ещё нет. С 12 лет уже можно, по крайней мере, Файзером. Но у нас слишком мало вакцин, чтобы их вакцинировать.
Никто и не утверждает, что учителей не нужно.
Но родители детей не обязаны вакцинировался. Итого один ребёнок заразить класс и школу - легко.
Я кстати не понял, Вы шутите, или тоже только избирательно читаете коммент? 🤔
ЛАД написав:им особо некуда деваться. В отличие от врачей.
А врачам куда деваться?
Стать в позу: "Попробуйте нас заставить, и тогда лечитесь сами"? 🤣
Вообще все забавно. Я описал случай заболевания в офисе. С указанием вакцин и выражением удивления, мол блин... Кстати заболевшие сами в акуе. Без личной оценки чего либо. Ну кроме намёка на то, что услышать об одновременно практически заражении сразу 5рых вакцинированных совсем не весело.
И тут понимаешь ли начинается срач на тему "не может быть ибо Джонсона нету".
Ну и Вы будете Утверждать после этого, что заваксы менее ментально больны чем антиваксы? 🤣🤣 Все чуток идиоты увы
zРадио написав:И что, это прозвучало как гром средь ясного неба, или все-таки было ответом на какой-нибудь очередной антиваксовский выпад?
Лично я считаю, что лечить нужно всех, но согласитесь, что при перегрузке медицинской системы, когда необходимо включать механизмы сортировки, честный антивакс должен уступить свое место ваксу, который сделал все, чтобы не заболеть, но имеет, например, сопутствующие заболевания, соответственно, остается в группе риска.
Только кто ж таких благородных антиваксов в глаза видел?..
это звучит как притча и первая заповедь вакса (который в больничку же попадать не должен и его жаба давить не должна). Вакс не сделал все, чтобы не заболеть - поскольку он не вылечил сопутствующие заболевания. Почему какой-то жиртрест должен иметь приоритет только потому, что он всю жизнь не беспокоился о своем здоровье? И почему вообще люди не ведущие ЗОЖ должны лечиться за мои налоги? А при перегрузке медицинской системы надо интересоваться теми, кто ее перегружает, а не студентами в общагах и спортзалах. И гидропарках.
Надо же - антиваксеры жалуются, что модерация лютая, но дикая дичь на месте, мало вас трут.
Оказывается, что все хроники сами виноваты, что они хроники. Знаете, в истории 20-го века был уже один деятель, по приказу которого инвалидов уничтожали в концлагерях за то, что они инвалиды. Вы явно перегнули палку - есть хроники, которых по медицинским показаниям нельзя вакцинировать, есть хроники, сидящие на гормонах, побочным эффектом которых является ожирение, есть люди, генетически предрасположенные к некоторым болезням, есть экологические факторы...
В общем, далеко не всегда здоровье зависит от принимаемых человеком решений. И опуститься до такой риторики - это надо было додуматься... А потом обижаетесь, когда в ответ на глупости получаете крепкое словцо в свой адрес
в истории 20-го века было два деятеля, по приказу которых инвалидов уничтожали в концлагерях...
...Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ. На самом деле, у нас и раньше не было, как в РФ, и даже сейчас не намечается..
Так как, у меня "особенное" понимание или Вы в очередной раз пытаетесь выкрутиться и переиначить свои слова? Эта Ваша фраза не означает, что мы не догоним РФ и у нас не будет так плохо?
Этот пост был написан, как вы правильно заметили, 25 сентября и фразу «даже сейчас не намечается» нельзя трактовать как «не намечается никогда», как бы вы не пытались. И напомню, что на после 11 октября от Флер пока что не было никаких прогнозов. Но это не мешает вам продолжать фантазировать.