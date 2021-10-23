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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4026402740284029 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 98 Мені вже зробили щеплення 59% 58 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 98 Додано: Нед 24 жов, 2021 03:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: Binimovich написав: airmax78 написав: В Одессе - столице украинских антиваксов - очередь на кремацию уже неделя.

И это не фейк и не слухи, к сожалению. Сообщение из рубрики ответов на вопрос Ромасика "А шо там в Одессе?". Сообщение из рубрики ответов на вопрос Ромасика "А шо там в Одессе?".

там уже Киев догоняет Одессу. Пора менять пластинку. Что там в Киеве? Очередь в крематорий рассосалась?

В Киеве ваксов говорили 50%. И иногда даже намордник требовали. там уже Киев догоняет Одессу. Пора менять пластинку. Что там в Киеве?Очередь в крематорий рассосалась?В Киеве ваксов говорили 50%. И иногда даже намордник требовали. Пора кому-то заткнуться про Бергамо. Одесса со своим крематорием переплюнула его. Пора кому-то заткнуться про Бергамо. Одесса со своим крематорием переплюнула его. Binimovich Повідомлень: 4225 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 655 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 05:21 Binimovich написав: Пора кому-то заткнуться про Бергамо. Одесса со своим крематорием переплюнула его. Пора кому-то заткнуться про Бергамо. Одесса со своим крематорием переплюнула его.

есть поправка. пишут шо ушедших везут еще с херсонской и николаевской областей. но сколько их и какой в том смысл непонятка. есть поправка. пишут шо ушедших везут еще с херсонской и николаевской областей. но сколько их и какой в том смысл непонятка. pilker Повідомлень: 25 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 06:41 ЛАД написав: Колина Пауэлла. Его смерть - еще один пример того, почему здоровым людям так важно принять меры предосторожности и сделать себе вакцинацию. Колина Пауэлла. Его смерть - еще один пример того, почему здоровым людям так важно принять меры предосторожности и сделать себе вакцинацию.



Вообщето он прошел полный курс вакцинации от COVID-19 после чего заболел и помер от COVID-19... Можно долго рассуждать, что возраст, не повезло, но факт остается фактом Вообщето он прошел полный курс вакцинации от COVID-19 после чего заболел и помер от COVID-19... Можно долго рассуждать, что возраст, не повезло, но факт остается фактом Цитрин

Повідомлень: 363 З нами з: 26.06.21 Подякував: 60 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 07:14 ЛАД написав: justit написав: Типичная школа.



Учителя ОБЯЗАНЫ быть вакцинированными.

иначе могут возникнуть проблемы с допуском к работа, дабы не заразить детей.



Детей, которые вовсе не обязаны вакцинироваться, как и их родители.



вакцина - это хорошо и правильно, но при таком подходе - это полнейшая ерунда получается. Типичная школа.Учителя ОБЯЗАНЫ быть вакцинированными.иначе могут возникнуть проблемы с допуском к работа, дабы не заразить детей.Детей, которые вовсе не обязаны вакцинироваться, как и их родители.вакцина - это хорошо и правильно, но при таком подходе - это полнейшая ерунда получается.

У нас слишком много неумных (или неграмотных?) объяснений.

Учителей следует вакцинировать в первую очередь, чтобы снизить вероятность их заражения. А, во-вторых, чтобы снизить вероятность распространения ими инфекции среди детей.

А детей до 12 лет пока что вакцинировать просто нельзя - разрешения на применение вакцин до 12 лет ещё нет.

С 12 лет уже можно, по крайней мере, Файзером. Но у нас слишком мало вакцин, чтобы их вакцинировать. У нас слишком много неумных (или неграмотных?) объяснений.Учителей следует вакцинировать в первую очередь, чтобы снизить вероятностьзаражения. А, во-вторых, чтобы снизить вероятность распространения ими инфекции среди детей.А детей до 12 лет пока что вакцинировать просто- разрешения на применение вакцин до 12 лет ещё нет.С 12 лет уже можно, по крайней мере, Файзером. Но у нас слишком мало вакцин, чтобы их вакцинировать.



Никто и не утверждает, что учителей не нужно.



Но родители детей не обязаны вакцинировался.

Итого один ребёнок заразить класс и школу - легко.



Я кстати не понял, Вы шутите, или тоже только избирательно читаете коммент? 🤔 Никто и не утверждает, что учителей не нужно.Но родители детей не обязаны вакцинировался.Итого один ребёнок заразить класс и школу - легко.Я кстати не понял, Вы шутите, или тоже только избирательно читаете коммент? 🤔 justit Повідомлень: 5331 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1623 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 07:20 ЛАД написав: Но если, как тут цитировали, Украина получила всего 500 вакцин Джонсона, то вряд ли можно говорить о "всех желающих".

Но если, как тут цитировали, Украина получила всего 500 вакцин Джонсона, то вряд ли можно говорить о "всех желающих".



Да что ж это такое.

Мои ссылки не видны что ли?

Только того не верующего, который о 500 дозах написал? 🤣 Да что ж это такое.Мои ссылки не видны что ли?Только того не верующего, который о 500 дозах написал? 🤣 justit Повідомлень: 5331 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1623 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 07:22 stm написав: Ваш директор филиала на вас забил и согласен на штраф? Ваш директор филиала на вас забил и согласен на штраф?



Нужно спросить его.

Думаю правда, что ни о каком штрафе речи нет и не было.



https://biz.ligazakon.net/ru/news/20502 ... t-covid-19





Мы не в той реальности, что вы живём просто. Нужно спросить его.Думаю правда, что ни о каком штрафе речи нет и не было.Мы не в той реальности, что вы живём просто. Востаннє редагувалось justit в Нед 24 жов, 2021 07:48, всього редагувалось 1 раз. justit Повідомлень: 5331 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1623 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 07:24 ЛАД написав: им особо некуда деваться. В отличие от врачей. им особо некуда деваться. В отличие от врачей.



А врачам куда деваться?



Стать в позу: "Попробуйте нас заставить, и тогда лечитесь сами"? 🤣



Вообще все забавно.

Я описал случай заболевания в офисе.

С указанием вакцин и выражением удивления, мол блин...

Кстати заболевшие сами в акуе.

Без личной оценки чего либо.

Ну кроме намёка на то, что услышать об одновременно практически заражении сразу 5рых вакцинированных совсем не весело.



И тут понимаешь ли начинается срач на тему "не может быть ибо Джонсона нету".



Ну и Вы будете Утверждать после этого, что заваксы менее ментально больны чем антиваксы? 🤣🤣

Все чуток идиоты увы А врачам куда деваться?Стать в позу: "Попробуйте нас заставить, и тогда лечитесь сами"? 🤣Вообще все забавно.Я описал случай заболевания в офисе.С указанием вакцин и выражением удивления, мол блин...Кстати заболевшие сами в акуе.Без личной оценки чего либо.Ну кроме намёка на то, что услышать об одновременно практически заражении сразу 5рых вакцинированных совсем не весело.И тут понимаешь ли начинается срач на тему "не может быть ибо Джонсона нету".Ну и Вы будете Утверждать после этого, что заваксы менее ментально больны чем антиваксы? 🤣🤣Все чуток идиоты увы justit Повідомлень: 5331 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1623 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 08:38 ЛАД написав: Читаю форум и чёткое ощущение нечитающего поколения.



P.s. Это тоже хлам. Читаю форум и чёткое ощущениечитающего поколения.P.s. Это тоже

точно + оффтоп точно + оффтоп Ромасик Повідомлень: 3239 З нами з: 30.03.15 Подякував: 669 раз. Подякували: 330 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 09:36 zРадио написав: Ромасик написав: zРадио написав: И что, это прозвучало как гром средь ясного неба, или все-таки было ответом на какой-нибудь очередной антиваксовский выпад?



Лично я считаю, что лечить нужно всех, но согласитесь, что при перегрузке медицинской системы, когда необходимо включать механизмы сортировки, честный антивакс должен уступить свое место ваксу, который сделал все, чтобы не заболеть, но имеет, например, сопутствующие заболевания, соответственно, остается в группе риска.



Только кто ж таких благородных антиваксов в глаза видел?.. И что, это прозвучало как гром средь ясного неба, или все-таки было ответом на какой-нибудь очередной антиваксовский выпад?Лично я считаю, что лечить нужно всех, но согласитесь, что при перегрузке медицинской системы, когда необходимо включать механизмы сортировки, честный антивакс должен уступить свое место ваксу, который сделал все, чтобы не заболеть, но имеет, например, сопутствующие заболевания, соответственно, остается в группе риска.Только кто ж таких благородных антиваксов в глаза видел?..

это звучит как притча и первая заповедь вакса (который в больничку же попадать не должен и его жаба давить не должна). Вакс не сделал все, чтобы не заболеть - поскольку он не вылечил сопутствующие заболевания. Почему какой-то жиртрест должен иметь приоритет только потому, что он всю жизнь не беспокоился о своем здоровье? И почему вообще люди не ведущие ЗОЖ должны лечиться за мои налоги?

А при перегрузке медицинской системы надо интересоваться теми, кто ее перегружает, а не студентами в общагах и спортзалах. И гидропарках. это звучит как притча и первая заповедь вакса (который в больничку же попадать не должен и его жаба давить не должна). Вакс не сделал все, чтобы не заболеть - поскольку он не вылечил сопутствующие заболевания. Почему какой-то жиртрест должен иметь приоритет только потому, что он всю жизнь не беспокоился о своем здоровье? И почему вообще люди не ведущие ЗОЖ должны лечиться за мои налоги?А при перегрузке медицинской системы надо интересоваться теми, кто ее перегружает, а не студентами в общагах и спортзалах. И гидропарках.



Надо же - антиваксеры жалуются, что модерация лютая, но дикая дичь на месте, мало вас трут.



Оказывается, что все хроники сами виноваты, что они хроники. Знаете, в истории 20-го века был уже один деятель, по приказу которого инвалидов уничтожали в концлагерях за то, что они инвалиды. Вы явно перегнули палку - есть хроники, которых по медицинским показаниям нельзя вакцинировать, есть хроники, сидящие на гормонах, побочным эффектом которых является ожирение, есть люди, генетически предрасположенные к некоторым болезням, есть экологические факторы...



В общем, далеко не всегда здоровье зависит от принимаемых человеком решений. И опуститься до такой риторики - это надо было додуматься... А потом обижаетесь, когда в ответ на глупости получаете крепкое словцо в свой адрес Надо же - антиваксеры жалуются, что модерация лютая, но дикая дичь на месте, мало вас трут.Оказывается, что все хроники сами виноваты, что они хроники. Знаете, в истории 20-го века был уже один деятель, по приказу которого инвалидов уничтожали в концлагерях за то, что они инвалиды. Вы явно перегнули палку - есть хроники, которых по медицинским показаниям нельзя вакцинировать, есть хроники, сидящие на гормонах, побочным эффектом которых является ожирение, есть люди, генетически предрасположенные к некоторым болезням, есть экологические факторы...В общем, далеко не всегда здоровье зависит от принимаемых человеком решений. И опуститься до такой риторики - это надо было додуматься... А потом обижаетесь, когда в ответ на глупости получаете крепкое словцо в свой адрес

в истории 20-го века было два деятеля, по приказу которых инвалидов уничтожали в концлагерях... в истории 20-го века былодеятеля, по приказу которых инвалидов уничтожали в концлагерях... edvardd

Повідомлень: 6618 З нами з: 20.11.08 Подякував: 114 раз. Подякували: 1670 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 09:40 ЛАД написав: Ну и последняя цитата из светоча, ой, простите, доктора наук. Пост от 25 сентября

...Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ. На самом деле, у нас и раньше не было, как в РФ, и даже сейчас не намечается..

Так как, у меня "особенное" понимание или Вы в очередной раз пытаетесь выкрутиться и переиначить свои слова?

Эта Ваша фраза не означает, что мы не догоним РФ и у нас не будет так плохо ?

Ну и последняя цитата из светоча, ой, простите, доктора наук. Пост от 25 сентября viewtopic.php?p=5303491#p5303491 Так как, у меня "особенное" понимание или Вы в очередной раз пытаетесь выкрутиться и переиначить свои слова?Эта Ваша фраза не означает, что мыРФ и у нас



Этот пост был написан, как вы правильно заметили, 25 сентября и фразу «даже сейчас не намечается» нельзя трактовать как «не намечается никогда», как бы вы не пытались. И напомню, что на после 11 октября от Флер пока что не было никаких прогнозов. Но это не мешает вам продолжать фантазировать. Этот пост был написан, как вы правильно заметили, 25 сентября и фразу «даже сейчас не намечается» нельзя трактовать как «не намечается никогда», как бы вы не пытались. И напомню, что на после 11 октября от Флер пока что не было никаких прогнозов. Но это не мешает вам продолжать фантазировать. fler

Повідомлень: 2194 З нами з: 07.08.09 Подякував: 665 раз. Подякували: 818 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4026402740284029 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7809 11013240

ЛОБ Суб 23 жов, 2021 13:36