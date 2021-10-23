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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4028402940304031> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 98 Мені вже зробили щеплення 59% 58 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 98 Додано: Нед 24 жов, 2021 10:46 justit написав: stm написав: Ваш директор филиала на вас забил и согласен на штраф? Ваш директор филиала на вас забил и согласен на штраф?



Нужно спросить его.

Думаю правда, что ни о каком штрафе речи нет и не было.



https://biz.ligazakon.net/ru/news/20502 ... t-covid-19





Мы не в той реальности, что вы живём просто. Нужно спросить его.Думаю правда, что ни о каком штрафе речи нет и не было.Мы не в той реальности, что вы живём просто.

Это верно. Заставить вас привиться они не могут, но нарушить Закон Украины тоже. ПЦР будете каждые 3 дня делать или в отпуск уйдёте? Это верно. Заставить вас привиться они не могут, но нарушить Закон Украины тоже. ПЦР будете каждые 3 дня делать или в отпуск уйдёте? stm

Повідомлень: 3207 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 543 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 10:49 Цитрин написав: ЛАД написав: Колина Пауэлла. Его смерть - еще один пример того, почему здоровым людям так важно принять меры предосторожности и сделать себе вакцинацию. Колина Пауэлла. Его смерть - еще один пример того, почему здоровым людям так важно принять меры предосторожности и сделать себе вакцинацию.



Вообщето он прошел полный курс вакцинации от COVID-19 после чего заболел и помер от COVID-19... Можно долго рассуждать, что возраст, не повезло, но факт остается фактом Вообщето он прошел полный курс вакцинации от COVID-19 после чего заболел и помер от COVID-19... Можно долго рассуждать, что возраст, не повезло, но факт остается фактом

Вообще-то, в статье по ссылке об этом сказано. И этот факт никто не отрицает.

Вы бы хоть посмотрели ссылку, если пишете ответ.

Тоже "нечитающее поколение". Вообще-то, в статье по ссылке об этом сказано. И этот факт никто не отрицает.Вы бы хоть посмотрели ссылку, если пишете ответ.Тоже "нечитающее поколение". ЛАД 2 Повідомлень: 20128 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4525 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 11:01 justit написав: ЛАД написав: Но если, как тут цитировали, Украина получила всего 500 вакцин Джонсона, то вряд ли можно говорить о "всех желающих".

Но если, как тут цитировали, Украина получила всего 500 вакцин Джонсона, то вряд ли можно говорить о "всех желающих".



Да что ж это такое.

Мои ссылки не видны что ли?

Только того не верующего, который о 500 дозах написал? 🤣 Да что ж это такое.Мои ссылки не видны что ли?Только того не верующего, который о 500 дозах написал? 🤣

В Вашей Цитате (а не ссылке, которой там нет) сказано о разрешении для одной фирмы . Была ли она в свободном доступе для людей, не работающих на этой фирме, из цитаты не видно. Искать источник цитаты не стал.



Вша ссылка в следующем посте https://biz.ligazakon.net/ru/news/205024_rabotodateli-ne-mogut-obyazat-sotrudnikov-vaktsinirovatsya-ot-covid-19 - разговоры в пользу бедных.

Да, вакцинация у нас добровольная. Да, человека не могут отстранить от работы или уволить за отказ от вакцинации. Кроме, возможно, некоторых профессий - этого утверждать не буду, с постановами не знакомился, не интересует особо.

Но, надеюсь, Вы понимаете, что начальник может найти достаточно причин (поводов), чтобы "достать" подчинённого. И это совсем не так сложно, а "радости" подчиненному будет более, чем достаточно.

Потом он сможет обращаться за помощью к юристам. Или проще в лигу сексуальных реформ.



Думаю правда, что ни о каком штрафе речи нет и не было.

Мы не в той реальности, что вы живём просто.

Я живу в этой реальности и прекрасно понимаю, что между текстом постановы и её реализацией может быть большая разница. Но, опять же, если сегодня не оштрафовали, это не значит, что не оштрафуют завтра. Была бы политическая воля.



Кстати, о штрафах. Знаю у нас уже штрафовали магазины за отсутствие емкостей для использованных средств защиты. В Вашей(а не ссылке, которой там нет) сказано о разрешении. Была ли она в свободном доступе для людей, не работающих на этой фирме, из цитаты не видно. Искать источник цитаты не стал.Вша ссылка в следующем посте- разговоры в пользу бедных.Да, вакцинация у нас добровольная. Да, человека не могут отстранить от работы или уволить за отказ от вакцинации. Кроме, возможно, некоторых профессий - этого утверждать не буду, с постановами не знакомился, не интересует особо.Но, надеюсь, Вы понимаете, что начальник может найти достаточно причин (поводов), чтобы "достать" подчинённого. И это совсем не так сложно, а "радости" подчиненному будет более, чем достаточно.Потом он сможет обращаться за помощью к юристам. Или проще в лигу сексуальных реформ.Я живу в этой реальности и прекрасно понимаю, что между текстом постановы и её реализацией может быть большая разница. Но, опять же, если сегодня не оштрафовали, это не значит, что не оштрафуют завтра. Была бы политическая воля.Кстати, о штрафах. Знаю у нас уже штрафовали магазины за отсутствие емкостей для использованных средств защиты. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 жов, 2021 11:08, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 20128 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4525 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 11:03 IgA написав: yama написав: а зачем тогда вакцинированным маски??? а зачем тогда вакцинированным маски???



незачем. ходил сегодня в кино без маски, потом зашел в магазин, там тоже в масках от силы 25%. Но вот только это не в Украине а в несколько более провакцинированных краях, хотя флер все еще кажется что тут все плохо незачем. ходил сегодня в кино без маски, потом зашел в магазин, там тоже в масках от силы 25%. Но вот только это не в Украине а в несколько более провакцинированных краях, хотя флер все еще кажется что тут все плохо



А что я? Это все БиБиСи нагнетает.. Вот, например, последние данные: 44985 выявленных за сутки, 135 летальных. Вакцинация идет полным ходом. За сутки привито почти 250 тысяч чел., из них более 195 тысяч – третьей дозой Не знаю, почему ваш премьер нервничает «Прем'єр-міністр Борис Джонсон повторив свій заклик до людей, щоб вони отримували бустер, оскільки Велика Британія 11-й день поспіль повідомила про понад 40 000 випадків COVID-19 щодня. Пан Джонсон, який досі чинив опір закликам деяких експертів із охорони здоров’я відновити обмеження щодо Covid, незважаючи на зростання рівня зараження, сказав: «Вакцини – це наш шлях цієї зими». Люди, які мають право на ревакцинацію - будь-хто віком від 50 років.»

https://www.bbc.com/news/uk-59026266

https://www.bbc.com/news/health-55274833



А что я? Это все БиБиСи нагнетает..Вот, например, последние данные: 44985 выявленных за сутки, 135 летальных. Вакцинация идет полным ходом. За сутки привито почти 250 тысяч чел., из них более 195 тысяч – третьей дозойНе знаю, почему ваш премьер нервничает«Прем'єр-міністр Борис Джонсон повторив свій заклик до людей, щоб вони отримували бустер, оскільки Велика Британія 11-й день поспіль повідомила про понад 40 000 випадків COVID-19 щодня. Пан Джонсон, який досі чинив опір закликам деяких експертів із охорони здоров’я відновити обмеження щодо Covid, незважаючи на зростання рівня зараження, сказав: «Вакцини – це наш шлях цієї зими». Люди, які мають право на ревакцинацію - будь-хто віком від 50 років.» fler

Повідомлень: 2195 З нами з: 07.08.09 Подякував: 665 раз. Подякували: 820 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 11:10 edvardd написав: ............

в истории 20-го века было два деятеля, по приказу которых инвалидов уничтожали в концлагерях... ............в истории 20-го века былодеятеля, по приказу которых инвалидов уничтожали в концлагерях...

А кто второй? А кто второй? ЛАД 2 Повідомлень: 20128 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4525 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 11:11 fler написав: 44985 выявленных за сутки, 135 летальных. 44985 выявленных за сутки, 135 летальных.



все познается в сравнении с 23229 выявленных за сутки, 483 летальных в Украине без вакцинации.



Джонсон нервничает потому что не хочет быть ответственным за возвращение коронавирусных ограничений.



А с нагнетателями паники проводится разяснительные работы -



В качестве примера было приведено выступление Дженни Харрис, главы Управления санитарно-эпидемиологической безопасности (UK Health Security Agency). На пресс-конференции Даунинг-стрит 20 октября она представила общественности слайды, показывающие, что в настоящее время в больницах находится 7891 человек с диагностированным коронавирусом. Харрис не упомянула, что эта цифра включает не только людей, госпитализированных с ковидом, но и тех, у кого он был выявлен во время пребывания в больнице Ранее больницы получили указание разграничивать эти две группы, но в официальной статистике правительства это не отражается.



Аналогичную проблему можно увидеть в ежедневных отчетах о смертности, публикуемых на сайте правительства. 19 октября количество смертельных случаев в рубрике Daily составило 223, и многие эксперты заявили о необходимости вернуть коронавирусные ограничения. Однако на самом деле эти данные отражают число смертей за несколько дней — достаточно посмотреть на даты, чтобы увидеть, что ситуация выходит на плато, заявили в Статистическом управлении Великобритании.



Национальный статистик сэр Иэн Даймонд объявил об организации мастер-классов по работе с данными для депутатов и других государственных служащих, чтобы улучшить интерпретацию данных.



Было бы неплохо Вас с Ромасиком на эти мастер классы записать все познается в сравнении с 23229 выявленных за сутки, 483 летальных в Украине без вакцинации.Джонсон нервничает потому что не хочет быть ответственным за возвращение коронавирусных ограничений.А с нагнетателями паники проводится разяснительные работы -Было бы неплохо Вас с Ромасиком на эти мастер классы записать IgA Повідомлень: 888 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 11:14 fler написав: ЛАД написав: Ну и последняя цитата из светоча, ой, простите, доктора наук. Пост от 25 сентября

...Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ. На самом деле, у нас и раньше не было, как в РФ, и даже сейчас не намечается..

Так как, у меня "особенное" понимание или Вы в очередной раз пытаетесь выкрутиться и переиначить свои слова?

Эта Ваша фраза не означает, что мы не догоним РФ и у нас не будет так плохо ?

Ну и последняя цитата из светоча, ой, простите, доктора наук. Пост от 25 сентября viewtopic.php?p=5303491#p5303491 Так как, у меня "особенное" понимание или Вы в очередной раз пытаетесь выкрутиться и переиначить свои слова?Эта Ваша фраза не означает, что мыРФ и у нас



Этот пост был написан, как вы правильно заметили, 25 сентября и фразу «даже сейчас не намечается» нельзя трактовать как «не намечается никогда», как бы вы не пытались. И напомню, что на после 11 октября от Флер пока что не было никаких прогнозов. Но это не мешает вам продолжать фантазировать. Этот пост был написан, как вы правильно заметили, 25 сентября и фразу «даже сейчас не намечается» нельзя трактовать как «не намечается никогда», как бы вы не пытались. И напомню, что на после 11 октября от Флер пока что не было никаких прогнозов. Но это не мешает вам продолжать фантазировать.

Могу только повторить конец моего поста:

Вы знаете, если бы Вы честно признали свою ошибку, Вы могли бы сохранить хотя бы остатки уважения. Но вот так выкручиваться, повторяя дважды "Я не говорила, что будет лучше или хуже, чем у них. В моем понимании "не так" = иначе." (ещё и в ответе Hotab"у) в расчёте на короткую память окружающих.

Впрочем, о какой "чести" я говорю. Откуда такое у "доктора" неизвестно каких (по-видимому, "околовсяческих") наук.

Интересно, много Вам платят за Вашу "работу" по пропаганде мракобесия? Могу только повторить конец моего поста:Вы знаете, если бы Вы честно признали свою ошибку, Вы могли бы сохранить хотя бы остатки уважения. Но вот так выкручиваться, повторяя дважды "Я не говорила, что будет лучше или хуже, чем у них. В моем понимании "не так" = иначе." (ещё и в ответе Hotab"у) в расчёте на короткую память окружающих.Впрочем, о какой "чести" я говорю. Откуда такое у "доктора" неизвестно каких (по-видимому, "околовсяческих") наук.Интересно, много Вам платят за Вашу "работу" по пропаганде мракобесия? ЛАД 2 Повідомлень: 20128 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4525 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 11:25 justit написав: ЛАД написав: =============

justit

Типичная школа.



Учителя ОБЯЗАНЫ быть вакцинированными.

иначе могут возникнуть проблемы с допуском к работа, дабы не заразить детей.



Детей, которые вовсе не обязаны вакцинироваться, как и их родители.



вакцина - это хорошо и правильно, но при таком подходе - это полнейшая ерунда получается.

=========

У нас слишком много неумных (или неграмотных?) объяснений.

Учителей следует вакцинировать в первую очередь, чтобы снизить вероятность их заражения. А, во-вторых, чтобы снизить вероятность распространения ими инфекции среди детей.

А детей до 12 лет пока что вакцинировать просто нельзя - разрешения на применение вакцин до 12 лет ещё нет.

С 12 лет уже можно, по крайней мере, Файзером. Но у нас слишком мало вакцин, чтобы их вакцинировать. =============Типичная школа.Учителя ОБЯЗАНЫ быть вакцинированными.иначе могут возникнуть проблемы с допуском к работа, дабы не заразить детей.Детей, которые вовсе не обязаны вакцинироваться, как и их родители.вакцина - это хорошо и правильно, но при таком подходе - это полнейшая ерунда получается.=========У нас слишком много неумных (или неграмотных?) объяснений.Учителей следует вакцинировать в первую очередь, чтобы снизить вероятностьзаражения. А, во-вторых, чтобы снизить вероятность распространения ими инфекции среди детей.А детей до 12 лет пока что вакцинировать просто- разрешения на применение вакцин до 12 лет ещё нет.С 12 лет уже можно, по крайней мере, Файзером. Но у нас слишком мало вакцин, чтобы их вакцинировать.



Никто и не утверждает, что учителей не нужно.



Но родители детей не обязаны вакцинировался.

Итого один ребёнок заразить класс и школу - легко.



Я кстати не понял, Вы шутите, или тоже только избирательно читаете коммент? 🤔 Никто и не утверждает, что учителей не нужно.Но родители детей не обязаны вакцинировался.Итого один ребёнок заразить класс и школу - легко.Я кстати не понял, Вы шутите, или тоже только избирательно читаете коммент? 🤔

Я, вроде бы, Ваш пост процитировал полностью. И прочитал тоже.

Да, ребёнок может легко заразить свой класс. Школу уже сложнее.

Учитель легко может заразить школу - у него уроки в разных классах.

И я, вроде, написал о вакцинации детей и почему её нет.

Или Вы тоже только избирательно читаете коммент?

Да невакцинированные родители тоже создают угрозу. Но если мы не можем полностью решить проблему. не значит, что не стоит решить её хотя бы частично. Мы не можем свести вероятность заражения к 0, но можем хотя бы уменьшить её. В том числе и для самих учителей. Я, вроде бы, Ваш пост процитировал полностью. И прочитал тоже.Да, ребёнок может легко заразить свой класс. Школу уже сложнее.Учитель легко может заразить школу - у него уроки в разных классах.И я, вроде, написал о вакцинации детей и почему её нет.Или Вы тоже только избирательно читаете коммент?Да невакцинированные родители тоже создают угрозу. Но если мы не можем полностью решить проблему. не значит, что не стоит решить её хотя бы частично. Мы не можем свести вероятность заражения к 0, но можем хотя бы уменьшить её. В том числе и для самих учителей. ЛАД 2 Повідомлень: 20128 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4525 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 11:29 https://youtu.be/exHoQcWq52g yama Повідомлень: 3910 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7869 раз. Подякували: 901 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 11:30 в Украине есть хоть одна лаборатория которая модкт проверить расшифровать мРНК вакцины? дайте координати yama Повідомлень: 3910 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7869 раз. Подякували: 901 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4028402940304031> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7809 11020688

ЛОБ Суб 23 жов, 2021 13:36