ЛАД написав:Но если, как тут цитировали, Украина получила всего 500 вакцин Джонсона, то вряд ли можно говорить о "всех желающих".
Да что ж это такое. Мои ссылки не видны что ли? Только того не верующего, который о 500 дозах написал? 🤣
В Вашей Цитате (а не ссылке, которой там нет) сказано о разрешении для одной фирмы. Была ли она в свободном доступе для людей, не работающих на этой фирме, из цитаты не видно. Искать источник цитаты не стал.
Вша ссылка в следующем посте https://biz.ligazakon.net/ru/news/205024_rabotodateli-ne-mogut-obyazat-sotrudnikov-vaktsinirovatsya-ot-covid-19 - разговоры в пользу бедных. Да, вакцинация у нас добровольная. Да, человека не могут отстранить от работы или уволить за отказ от вакцинации. Кроме, возможно, некоторых профессий - этого утверждать не буду, с постановами не знакомился, не интересует особо. Но, надеюсь, Вы понимаете, что начальник может найти достаточно причин (поводов), чтобы "достать" подчинённого. И это совсем не так сложно, а "радости" подчиненному будет более, чем достаточно. Потом он сможет обращаться за помощью к юристам. Или проще в лигу сексуальных реформ.
Думаю правда, что ни о каком штрафе речи нет и не было. Мы не в той реальности, что вы живём просто.
Я живу в этой реальности и прекрасно понимаю, что между текстом постановы и её реализацией может быть большая разница. Но, опять же, если сегодня не оштрафовали, это не значит, что не оштрафуют завтра. Была бы политическая воля.
Кстати, о штрафах. Знаю у нас уже штрафовали магазины за отсутствие емкостей для использованных средств защиты.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 жов, 2021 11:08, всього редагувалось 2 разів.
yama написав:а зачем тогда вакцинированным маски???
незачем. ходил сегодня в кино без маски, потом зашел в магазин, там тоже в масках от силы 25%. Но вот только это не в Украине а в несколько более провакцинированных краях, хотя флер все еще кажется что тут все плохо
А что я? Это все БиБиСи нагнетает.. Вот, например, последние данные: 44985 выявленных за сутки, 135 летальных. Вакцинация идет полным ходом. За сутки привито почти 250 тысяч чел., из них более 195 тысяч – третьей дозой Не знаю, почему ваш премьер нервничает «Прем'єр-міністр Борис Джонсон повторив свій заклик до людей, щоб вони отримували бустер, оскільки Велика Британія 11-й день поспіль повідомила про понад 40 000 випадків COVID-19 щодня. Пан Джонсон, який досі чинив опір закликам деяких експертів із охорони здоров’я відновити обмеження щодо Covid, незважаючи на зростання рівня зараження, сказав: «Вакцини – це наш шлях цієї зими». Люди, які мають право на ревакцинацію - будь-хто віком від 50 років.» https://www.bbc.com/news/uk-59026266 https://www.bbc.com/news/health-55274833
fler написав:44985 выявленных за сутки, 135 летальных.
все познается в сравнении с 23229 выявленных за сутки, 483 летальных в Украине без вакцинации.
Джонсон нервничает потому что не хочет быть ответственным за возвращение коронавирусных ограничений.
А с нагнетателями паники проводится разяснительные работы -
В качестве примера было приведено выступление Дженни Харрис, главы Управления санитарно-эпидемиологической безопасности (UK Health Security Agency). На пресс-конференции Даунинг-стрит 20 октября она представила общественности слайды, показывающие, что в настоящее время в больницах находится 7891 человек с диагностированным коронавирусом. Харрис не упомянула, что эта цифра включает не только людей, госпитализированных с ковидом, но и тех, у кого он был выявлен во время пребывания в больнице Ранее больницы получили указание разграничивать эти две группы, но в официальной статистике правительства это не отражается.
Аналогичную проблему можно увидеть в ежедневных отчетах о смертности, публикуемых на сайте правительства. 19 октября количество смертельных случаев в рубрике Daily составило 223, и многие эксперты заявили о необходимости вернуть коронавирусные ограничения. Однако на самом деле эти данные отражают число смертей за несколько дней — достаточно посмотреть на даты, чтобы увидеть, что ситуация выходит на плато, заявили в Статистическом управлении Великобритании.
Национальный статистик сэр Иэн Даймонд объявил об организации мастер-классов по работе с данными для депутатов и других государственных служащих, чтобы улучшить интерпретацию данных.
Было бы неплохо Вас с Ромасиком на эти мастер классы записать
...Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ. На самом деле, у нас и раньше не было, как в РФ, и даже сейчас не намечается..
Так как, у меня "особенное" понимание или Вы в очередной раз пытаетесь выкрутиться и переиначить свои слова? Эта Ваша фраза не означает, что мы не догоним РФ и у нас не будет так плохо?
Этот пост был написан, как вы правильно заметили, 25 сентября и фразу «даже сейчас не намечается» нельзя трактовать как «не намечается никогда», как бы вы не пытались. И напомню, что на после 11 октября от Флер пока что не было никаких прогнозов. Но это не мешает вам продолжать фантазировать.
Могу только повторить конец моего поста: Вы знаете, если бы Вы честно признали свою ошибку, Вы могли бы сохранить хотя бы остатки уважения. Но вот так выкручиваться, повторяя дважды "Я не говорила, что будет лучше или хуже, чем у них. В моем понимании "не так" = иначе." (ещё и в ответе Hotab"у) в расчёте на короткую память окружающих. Впрочем, о какой "чести" я говорю. Откуда такое у "доктора" неизвестно каких (по-видимому, "околовсяческих") наук. Интересно, много Вам платят за Вашу "работу" по пропаганде мракобесия?
Учителя ОБЯЗАНЫ быть вакцинированными. иначе могут возникнуть проблемы с допуском к работа, дабы не заразить детей.
Детей, которые вовсе не обязаны вакцинироваться, как и их родители.
вакцина - это хорошо и правильно, но при таком подходе - это полнейшая ерунда получается. ========= У нас слишком много неумных (или неграмотных?) объяснений. Учителей следует вакцинировать в первую очередь, чтобы снизить вероятность их заражения. А, во-вторых, чтобы снизить вероятность распространения ими инфекции среди детей. А детей до 12 лет пока что вакцинировать просто нельзя - разрешения на применение вакцин до 12 лет ещё нет. С 12 лет уже можно, по крайней мере, Файзером. Но у нас слишком мало вакцин, чтобы их вакцинировать.
Никто и не утверждает, что учителей не нужно.
Но родители детей не обязаны вакцинировался. Итого один ребёнок заразить класс и школу - легко.
Я кстати не понял, Вы шутите, или тоже только избирательно читаете коммент? 🤔
Я, вроде бы, Ваш пост процитировал полностью. И прочитал тоже. Да, ребёнок может легко заразить свой класс. Школу уже сложнее. Учитель легко может заразить школу - у него уроки в разных классах. И я, вроде, написал о вакцинации детей и почему её нет. Или Вы тоже только избирательно читаете коммент? Да невакцинированные родители тоже создают угрозу. Но если мы не можем полностью решить проблему. не значит, что не стоит решить её хотя бы частично. Мы не можем свести вероятность заражения к 0, но можем хотя бы уменьшить её. В том числе и для самих учителей.