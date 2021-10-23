RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4028402940304031

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 98
Мені вже зробили щеплення
59%
58
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  edvardd написав:............
в истории 20-го века было два деятеля, по приказу которых инвалидов уничтожали в концлагерях...

А кто второй?
Гитлер вроде
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30213
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1286 раз.
Подякували: 7278 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:42

  justit написав:
  ЛАД написав:им особо некуда деваться. В отличие от врачей.


А врачам куда деваться?

Куда деваться врачам, antey уже неоднократно писал - в частные клиники или вообще за границу. Т
Там их, правда, тоже, скорее всего, заставят вакцинироваться. но уже за другие деньги.


Ну и Вы будете Утверждать после этого, что заваксы менее ментально больны чем антиваксы? 🤣🤣
Все чуток идиоты увы

К сожалению, Вы правы. Меня иногда тоже заносит. Бывает трудно сдержаться. Знаете, как тяжело повторять по 100 раз одни и те же элементарные вещи, получая в ответ полуграмотные аргументы. Или однообразное: "Как в Бергамо", "А как в Умани?", "А как в Монголии?".
Некоторым (например, Флер и Ромасику) глубоко плевать на аргументы. Им явно надо провести свою линию. Не знаю, за деньги или по ещё каким соображениям.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20128
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4894 раз.
Подякували: 4525 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:45

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  edvardd написав:............
в истории 20-го века было два деятеля, по приказу которых инвалидов уничтожали в концлагерях...

А кто второй?
Гитлер вроде

Тогда кто первый? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20128
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4894 раз.
Подякували: 4525 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4028402940304031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ЛАД і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 779, 780, 781
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7809 11020725
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 13:36
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.