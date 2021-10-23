Гитлер вроде
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 жов, 2021 11:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 24 жов, 2021 11:42
Куда деваться врачам, antey уже неоднократно писал - в частные клиники или вообще за границу. Т
Там их, правда, тоже, скорее всего, заставят вакцинироваться. но уже за другие деньги.
К сожалению, Вы правы. Меня иногда тоже заносит. Бывает трудно сдержаться. Знаете, как тяжело повторять по 100 раз одни и те же элементарные вещи, получая в ответ полуграмотные аргументы. Или однообразное: "Как в Бергамо", "А как в Умани?", "А как в Монголии?".
Некоторым (например, Флер и Ромасику) глубоко плевать на аргументы. Им явно надо провести свою линию. Не знаю, за деньги или по ещё каким соображениям.
Додано: Нед 24 жов, 2021 11:45
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