|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 жов, 2021 11:33
ЛАД написав: edvardd написав:
............
в истории 20-го века было два
деятеля, по приказу которых инвалидов уничтожали в концлагерях...
А кто второй?
Гитлер вроде
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30218
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1286 раз.
- Подякували: 7278 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Нед 24 жов, 2021 11:42
justit написав: ЛАД написав:
им особо некуда деваться. В отличие от врачей.
А врачам куда деваться?
Куда деваться врачам, antey
уже неоднократно писал - в частные клиники или вообще за границу. Т
Там их, правда, тоже, скорее всего, заставят вакцинироваться. но уже за другие деньги.
Ну и Вы будете Утверждать после этого, что заваксы менее ментально больны чем антиваксы? 🤣🤣
Все чуток идиоты увы
К сожалению, Вы правы. Меня иногда тоже заносит. Бывает трудно сдержаться. Знаете, как тяжело повторять по 100 раз одни и те же элементарные
вещи, получая в ответ полуграмотные аргументы. Или однообразное: "Как в Бергамо", "А как в Умани?", "А как в Монголии?".
Некоторым (например, Флер и Ромасику) глубоко плевать на аргументы. Им явно надо провести свою линию. Не знаю, за деньги или по ещё каким соображениям.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 20134
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4894 раз.
- Подякували: 4527 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 24 жов, 2021 11:45
Faceless написав: ЛАД написав: edvardd написав:
............
в истории 20-го века было два
деятеля, по приказу которых инвалидов уничтожали в концлагерях...
А кто второй?
Гитлер вроде
Тогда кто первый?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 20134
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4894 раз.
- Подякували: 4527 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 24 жов, 2021 11:51
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:А кто второй?
Гитлер вроде
Тогда кто первый?
Сталин само собой. Инвалидов дорого содержать и они "портят вид", их по-тихому отправляли на "спецпоселения", что равносильно мучительной смерти. Про это есть достаточно исследований, основанных на раскрытых архивах. По масштабам (если касательно инвалидов) поболее Германии
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30218
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1286 раз.
- Подякували: 7278 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Нед 24 жов, 2021 11:57
pilker написав: Binimovich написав:
Пора кому-то заткнуться про Бергамо. Одесса со своим крематорием переплюнула его.
есть поправка. пишут шо ушедших везут еще с херсонской и николаевской областей. но сколько их и какой в том смысл непонятка.
Львовский тоже не справляється
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3914
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 7870 раз.
- Подякували: 902 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 жов, 2021 12:11
ЛАД написав:yama
, что с Вами случилось?
Или после "вечного" бана Вашу учётку отдали другому?
Вы ставите + Ромасику за каждый пост, даже совершенно пустой.
Или на Вас укол так подействовал?
раз ромасика не банят и даже не трут за любой флуд, а меня банят, то будем поддерживать ромасика. доведем до абсурда
а вот в диалоги вступать извините лень, пишешь пол часа, вытирают жаль своего времен
Востаннє редагувалось yama
в Нед 24 жов, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3914
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 7870 раз.
- Подякували: 902 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 жов, 2021 12:12
yama написав:
https://youtu.be/exHoQcWq52g
Ну и зачем Вы выкладываете этот бред собачачий? (именно так, даже не собачий).
Она ничего нового по сравнению с нашими форумными антиваксами не сказала. Хватило одной минуты, чтобы услышать её тезисы. От того, что их высказывает "сама" Савченко, они не становятся более убедительными и справедливыми. Достаточно примитивная особа с большой энергией. Её в своё время совершенно напрасно вознесли слишком высоко.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 20134
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4894 раз.
- Подякували: 4527 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 24 жов, 2021 12:20
ЛАД
да, по характеристике данной вами по савченко - согласен полность. Да было на форуме. Вот и не вижу смысла писать, если уже даже савченко озвучила
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3914
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 7870 раз.
- Подякували: 902 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 жов, 2021 12:25
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
---------ЛАД
А кто второй?
Гитлер вроде
Тогда кто первый?
Сталин само собой. Инвалидов дорого содержать и они "портят вид", их по-тихому отправляли на "спецпоселения", что равносильно мучительной смерти. Про это есть достаточно исследований, основанных на раскрытых архивах. По масштабам (если касательно инвалидов) поболее Германии
Во-первых, в любом случае, в этом отношении Сталин - второй (позже).
Во-вторых, есть достаточно исследований, основанных на раскрытых архивах, опровергающих это.
В-третьих, если даже ссылали, то задачи уничтожения
не ставилось.
Но вообще, со времён своего детства хорошо помню безруких и безногих на улицах Харькова. Сами понимаете, что начало 50-х и, тем более, 1949 я не помню.
Но это не по теме, поэтому продолжать и/или давать ссылки не буду.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 20134
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4894 раз.
- Подякували: 4527 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 24 жов, 2021 12:26
yama написав:ЛАД
да, по характеристике данной вами по савченко - согласен полность. Да было на форуме. Вот и не вижу смысла писать, если уже даже савченко озвучила
Так зачем озвучивать, если чушь?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 20134
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4894 раз.
- Подякували: 4527 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7809
|11027594
|
Суб 23 жов, 2021 13:36
ЛОБ
|