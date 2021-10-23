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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4029403040314032>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 99
Мені вже зробили щеплення
60%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  edvardd написав:............
в истории 20-го века было два деятеля, по приказу которых инвалидов уничтожали в концлагерях...

А кто второй?
Гитлер вроде
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:42

  justit написав:
  ЛАД написав:им особо некуда деваться. В отличие от врачей.


А врачам куда деваться?

Куда деваться врачам, antey уже неоднократно писал - в частные клиники или вообще за границу. Т
Там их, правда, тоже, скорее всего, заставят вакцинироваться. но уже за другие деньги.


Ну и Вы будете Утверждать после этого, что заваксы менее ментально больны чем антиваксы? 🤣🤣
Все чуток идиоты увы

К сожалению, Вы правы. Меня иногда тоже заносит. Бывает трудно сдержаться. Знаете, как тяжело повторять по 100 раз одни и те же элементарные вещи, получая в ответ полуграмотные аргументы. Или однообразное: "Как в Бергамо", "А как в Умани?", "А как в Монголии?".
Некоторым (например, Флер и Ромасику) глубоко плевать на аргументы. Им явно надо провести свою линию. Не знаю, за деньги или по ещё каким соображениям.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:45

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  edvardd написав:............
в истории 20-го века было два деятеля, по приказу которых инвалидов уничтожали в концлагерях...

А кто второй?
Гитлер вроде

Тогда кто первый? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:А кто второй?
Гитлер вроде

Тогда кто первый? :)
Сталин само собой. Инвалидов дорого содержать и они "портят вид", их по-тихому отправляли на "спецпоселения", что равносильно мучительной смерти. Про это есть достаточно исследований, основанных на раскрытых архивах. По масштабам (если касательно инвалидов) поболее Германии
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:57

  pilker написав:
  Binimovich написав:Пора кому-то заткнуться про Бергамо. Одесса со своим крематорием переплюнула его.

есть поправка. пишут шо ушедших везут еще с херсонской и николаевской областей. но сколько их и какой в том смысл непонятка.

Львовский тоже не справляється :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:11

  ЛАД написав:yama, что с Вами случилось?
Или после "вечного" бана Вашу учётку отдали другому?
Вы ставите + Ромасику за каждый пост, даже совершенно пустой.
Или на Вас укол так подействовал?

раз ромасика не банят и даже не трут за любой флуд, а меня банят, то будем поддерживать ромасика. доведем до абсурда :)
а вот в диалоги вступать извините лень, пишешь пол часа, вытирают жаль своего времен :)
Востаннє редагувалось yama в Нед 24 жов, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:12

  yama написав:https://youtu.be/exHoQcWq52g

Ну и зачем Вы выкладываете этот бред собачачий? (именно так, даже не собачий).
Она ничего нового по сравнению с нашими форумными антиваксами не сказала. Хватило одной минуты, чтобы услышать её тезисы. От того, что их высказывает "сама" Савченко, они не становятся более убедительными и справедливыми. Достаточно примитивная особа с большой энергией. Её в своё время совершенно напрасно вознесли слишком высоко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:20

ЛАД да, по характеристике данной вами по савченко - согласен полность. Да было на форуме. Вот и не вижу смысла писать, если уже даже савченко озвучила :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:25

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:---------
ЛАД
А кто второй?

Гитлер вроде


Тогда кто первый? :)
Сталин само собой. Инвалидов дорого содержать и они "портят вид", их по-тихому отправляли на "спецпоселения", что равносильно мучительной смерти. Про это есть достаточно исследований, основанных на раскрытых архивах. По масштабам (если касательно инвалидов) поболее Германии

Во-первых, в любом случае, в этом отношении Сталин - второй (позже).
Во-вторых, есть достаточно исследований, основанных на раскрытых архивах, опровергающих это.
В-третьих, если даже ссылали, то задачи уничтожения не ставилось.

Но вообще, со времён своего детства хорошо помню безруких и безногих на улицах Харькова. Сами понимаете, что начало 50-х и, тем более, 1949 я не помню.
Но это не по теме, поэтому продолжать и/или давать ссылки не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:26

  yama написав:ЛАД да, по характеристике данной вами по савченко - согласен полность. Да было на форуме. Вот и не вижу смысла писать, если уже даже савченко озвучила :)

Так зачем озвучивать, если чушь?
ЛАД
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