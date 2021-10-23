Додано: Нед 24 жов, 2021 11:42

justit написав: ЛАД написав: им особо некуда деваться. В отличие от врачей. им особо некуда деваться. В отличие от врачей.



А врачам куда деваться? А врачам куда деваться?

Ну и Вы будете Утверждать после этого, что заваксы менее ментально больны чем антиваксы? 🤣🤣

Все чуток идиоты увы

элементарные

Куда деваться врачам,уже неоднократно писал - в частные клиники или вообще за границу. ТТам их, правда, тоже, скорее всего, заставят вакцинироваться. но уже за другие деньги.К сожалению, Вы правы. Меня иногда тоже заносит. Бывает трудно сдержаться. Знаете, как тяжело повторять по 100 раз одни и те жевещи, получая в ответ полуграмотные аргументы. Или однообразное: "Как в Бергамо", "А как в Умани?", "А как в Монголии?".Некоторым (например, Флер и Ромасику) глубоко плевать на аргументы. Им явно надо провести свою линию. Не знаю, за деньги или по ещё каким соображениям.