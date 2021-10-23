Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4029403040314032 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 99 Мені вже зробили щеплення 60% 59 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 99 Додано: Нед 24 жов, 2021 12:29 ЛАД написав: justit написав: Все чуток идиоты увы Все чуток идиоты увы

К сожалению, Вы правы. Меня иногда тоже заносит. К сожалению, Вы правы. Меня иногда тоже заносит.



К сожалению, каждый день Выбрала для примера несколько вчерашних постов. Обратите внимание на время. Вы за почти полчаса нанесли оскорбления сразу четверым форумчанам При этом никакой полезной информации по теме мы не увидели. Часто в своих постах вы указываете модераторам, кого и за что необходимо банить… Мне, например, не понятно, почему не наказывают Лада за ежедневный флуд или оффтоп (называйте как угодно его срач) и обсуждение модерации. Надеюсь, что Лад успеет это прочитать до того, как сотрут.



1) Додано: Суб 23 жов, 2021 22:29

Ну и последняя цитата из светоча, ой, простите, доктора наук. Пост от 25 сентября viewtopic.php?p=5303491#p5303491:

Так как, у меня "особенное" понимание или Вы в очередной раз пытаетесь выкрутиться и переиначить свои слова?

Вы знаете, если бы Вы честно признали свою ошибку, Вы могли бы сохранить хотя бы остатки уважения. Впрочем, о какой "чести" я говорю. Откуда такое у "доктора" неизвестно каких (по-видимому, "околовсяческих") наук.

Интересно, много Вам платят за Вашу "работу" по пропаганде мракобесия?



2) Додано: Суб 23 жов, 2021 22:37

moldashavanin написав:.....

Опять про маски . нет . скажите прямо - наша вакцинация не работает

ЛАД написав: Могу сказать прямо - у Вас мозги не работают.

Почему - объяснять не буду, всё равно не поймёте. Возможно, из-за стероидов - уж слишком часто Вы о них вспоминаете. Могу сказать прямо - у Вас мозги не работают.Почему - объяснять не буду, всё равно не поймёте. Возможно, из-за стероидов - уж слишком часто Вы о них вспоминаете.



3) Додано: Суб 23 жов, 2021 22:44

Вчера ночью уже писал - юристы могут "освещать" закон очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили. На чёрное говорить белое и наоборот.



4) Додано: Суб 23 жов, 2021 22:56

yama, что с Вами случилось?

Или после "вечного" бана Вашу учётку отдали другому?

Вы ставите + Ромасику за каждый пост, даже совершенно пустой.

Или на Вас укол так подействовал? К сожалению, каждый деньВыбрала для примера несколько вчерашних постов. Обратите внимание на время. Вы за почти полчаса нанесли оскорбления сразу четверым форумчанамПри этом никакой полезной информации по теме мы не увидели. Часто в своих постах вы указываете модераторам, кого и за что необходимо банить… Мне, например, не понятно, почему не наказывают Лада за ежедневный флуд или оффтоп (называйте как угодно его срач) и обсуждение модерации. Надеюсь, что Лад успеет это прочитать до того, как сотрут.1) Додано:Ну и последняя цитата из светоча, ой, простите, доктора наук. Пост от 25 сентября viewtopic.php?p=5303491#p5303491:Так как, у меня "особенное" понимание или Вы в очередной раз пытаетесь выкрутиться и переиначить свои слова?Вы знаете, если бы Вы честно признали свою ошибку, Вы могли бы сохранить хотя бы остатки уважения. Впрочем, о какой "чести" я говорю. Откуда такое у "доктора" неизвестно каких (по-видимому, "околовсяческих") наук.Интересно, много Вам платят за Вашу "работу" по пропаганде мракобесия?2)moldashavanin написав:.....Опять про маски . нет . скажите прямо - наша вакцинация не работает3) Додано:Вчера ночью уже писал - юристы могут "освещать" закон очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили. На чёрное говорить белое и наоборот.4) Додано:yama, что с Вами случилось?Или после "вечного" бана Вашу учётку отдали другому?Вы ставите + Ромасику за каждый пост, даже совершенно пустой.Или на Вас укол так подействовал? fler

Повідомлень: 2197 З нами з: 07.08.09 Подякував: 666 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 12:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав:

Тогда кто первый? Тогда кто первый? Сталин само собой. Инвалидов дорого содержать и они "портят вид", их по-тихому отправляли на "спецпоселения", что равносильно мучительной смерти. Про это есть достаточно исследований, основанных на раскрытых архивах. По масштабам (если касательно инвалидов) поболее Германии Сталин само собой. Инвалидов дорого содержать и они "портят вид", их по-тихому отправляли на "спецпоселения", что равносильно мучительной смерти. Про это есть достаточно исследований, основанных на раскрытых архивах. По масштабам (если касательно инвалидов) поболее Германии

Во-первых, в любом случае, в этом отношении Сталин - второй (позже).

Во-вторых, есть достаточно исследований, основанных на раскрытых архивах, опровергающих это.

В-третьих, если даже ссылали, то задачи уничтожения не ставилось.



Но вообще, со времён своего детства хорошо помню безруких и безногих на улицах Харькова. Сами понимаете, что начало 50-х и, тем более, 1949 я не помню.

Но это не по теме, поэтому продолжать и/или давать ссылки не буду. Во-первых, в любом случае, в этом отношении Сталин - второй (позже).Во-вторых, есть достаточно исследований, основанных на раскрытых архивах, опровергающих это.В-третьих, если даже ссылали, тоне ставилось.Но вообще, со времён своего детства хорошо помню безруких и безногих на улицах Харькова. Сами понимаете, что начало 50-х и, тем более, 1949 я не помню.Но это не по теме, поэтому продолжать и/или давать ссылки не буду. Тоже не хочу продолжать, ибо оффтоп, но все далеко не так однозначно, как вы пишете. Для меня он даже хуже Гитлера, это думаю вы поняли, но аргументы по этому вопросу не для этой темы Тоже не хочу продолжать, ибо оффтоп, но все далеко не так однозначно, как вы пишете. Для меня он даже хуже Гитлера, это думаю вы поняли, но аргументы по этому вопросу не для этой темы Faceless

Модератор Повідомлень: 30218 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1286 раз. Подякували: 7278 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 12:34 IgA написав: А с нагнетателями паники проводится разяснительные работы -



В качестве примера было приведено выступление Дженни Харрис, главы Управления санитарно-эпидемиологической безопасности (UK Health Security Agency). На пресс-конференции Даунинг-стрит 20 октября она представила общественности слайды, показывающие, что в настоящее время в больницах находится 7891 человек с диагностированным коронавирусом. Харрис не упомянула, что эта цифра включает не только людей, госпитализированных с ковидом, но и тех, у кого он был выявлен во время пребывания в больнице Ранее больницы получили указание разграничивать эти две группы, но в официальной статистике правительства это не отражается.



Аналогичную проблему можно увидеть в ежедневных отчетах о смертности, публикуемых на сайте правительства. 19 октября количество смертельных случаев в рубрике Daily составило 223, и многие эксперты заявили о необходимости вернуть коронавирусные ограничения. Однако на самом деле эти данные отражают число смертей за несколько дней — достаточно посмотреть на даты, чтобы увидеть, что ситуация выходит на плато, заявили в Статистическом управлении Великобритании.



Национальный статистик сэр Иэн Даймонд объявил об организации мастер-классов по работе с данными для депутатов и других государственных служащих, чтобы улучшить интерпретацию данных.



Было бы неплохо Вас с Ромасиком на эти мастер классы записать А с нагнетателями паники проводится разяснительные работы -Было бы неплохо Вас с Ромасиком на эти мастер классы записать



Думаю, вполне достаточно того, что вы их посещаете и нам здесь цитируете Думаю, вполне достаточно того, что вы их посещаете и нам здесь цитируете fler

Повідомлень: 2197 З нами з: 07.08.09 Подякував: 666 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 12:48 fler написав:

......

3) Додано: Суб 23 жов, 2021 22:44

Вчера ночью уже писал - юристы могут "освещать" закон очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили. На чёрное говорить белое и наоборот.



4) Додано: Суб 23 жов, 2021 22:56

yama, что с Вами случилось?

Или после "вечного" бана Вашу учётку отдали другому?

Вы ставите + Ромасику за каждый пост, даже совершенно пустой.

Или на Вас укол так подействовал? ......3) Додано:Вчера ночью уже писал - юристы могут "освещать" закон очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили. На чёрное говорить белое и наоборот.4) Додано:yama, что с Вами случилось?Или после "вечного" бана Вашу учётку отдали другому?Вы ставите + Ромасику за каждый пост, даже совершенно пустой.Или на Вас укол так подействовал?

Прочитать успел.

Первые 2 совершенно заслуженно. И лично Вас я не оскорбил. Вы сами опускаете себя ниже плинтуса.



В п.3 не понял, кого Вы защищаете? Всех юристов? Никого лично я там не задел. Если Вы о юристах другого мнения, Ваше право.



По п.4 почитайте ответ yama. Он всё понял правильно и как оскорбление совершенно не воспринял.



Кого банить, я модераторам не советовал. Я советовал закрыть ветку.

Высказывать своё мнение о Вашей или Ромасиковской пропаганде Вы мне не запретите. Прочитать успел.Первые 2 совершенно заслуженно. И лично Вас я не оскорбил. Вы сами опускаете себя ниже плинтуса.В п.3 не понял, кого Вы защищаете? Всех юристов? Никогоя там не задел. Если Вы о юристах другого мнения, Ваше право.По п.4 почитайте ответ. Он всё понял правильно и как оскорбление совершенно не воспринял.Кого банить, я модераторам не советовал. Я советовал закрыть ветку.Высказывать своё мнение о Вашей или РомасиковскойВы мне не запретите. ЛАД 2 Повідомлень: 20134 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4527 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 12:54 Faceless написав: ....

Тоже не хочу продолжать, ибо оффтоп, но все далеко не так однозначно, как вы пишете. Для меня он даже хуже Гитлера, это думаю вы поняли, но аргументы по этому вопросу не для этой темы ....Тоже не хочу продолжать, ибо оффтоп, но все далеко не так однозначно, как вы пишете. Для меня он даже хуже Гитлера, это думаю вы поняли, но аргументы по этому вопросу не для этой темы

Для меня тоже всё далеко не однозначно и я совсем не поклонник Сталина. Но сравнивать его с Гитлером, я бы не стал. Для меня это не вопрос. Но, действительно, это не по теме. Для меня тоже всё далеко не однозначно и я совсем не поклонник Сталина. Но сравнивать его с Гитлером, я бы не стал. Для меня это не вопрос. Но, действительно, это не по теме. ЛАД 2 Повідомлень: 20134 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4527 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 13:14 yama написав: https://youtu.be/exHoQcWq52g https://youtu.be/exHoQcWq52g



те, що каже савченко, ну нехай собі каже. вона і раніше не особливо щось розумне казала але коментарі, коментарі, біс би їх побрав - враження, ніби 99% їх дописувачів не спромоглися навіть середню школу закінчити. декілька слів до купи скласти не можуть, та ще ті декілька слів без помилок (саме системних помилок, а не випадкових помилок набору тексту) написати не в стані, а все туди ж, спеціалісти. те, що каже савченко, ну нехай собі каже. вона і раніше не особливо щось розумне казалаале коментарі, коментарі, біс би їх побрав - враження, ніби 99% їх дописувачів не спромоглися навіть середню школу закінчити. декілька слів до купи скласти не можуть, та ще ті декілька слів без помилок (саме системних помилок, а не випадкових помилок набору тексту) написати не в стані, а все туди ж, спеціалісти. Востаннє редагувалось wild.tomcat в Нед 24 жов, 2021 13:17, всього редагувалось 2 разів. wild.tomcat Повідомлень: 1045 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 13:14 Хроника приближения к 50.

Сегодня, к счастью, без рекордов, возможно, давно замеченный эффект выходного дня.

За вчера "всего" 386 смертей.

За последние 7 дней 3239 смертей, т.е. среднесуточное 463 смерти (на вчера 3072 и 439).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 10,66 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 13,22 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.

На сегодня осталось 2 непобитых рекорда - по числу активных случаев (425.339 19 апреля) и по числу смертей за всю волну.

На сегодня у нас 329 757 активных случаев.

Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225.

17 февраля у нас было 24689 смертей, 258 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти.

Какой момент считать началом нынешней волны пока не решил. Чёткого минимума активных случаев в этот раз не было. Советы и замечания приветствуются.



P.s. Все данные пр ворлдметру. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 жов, 2021 13:21, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 20134 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4894 раз. Подякували: 4527 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 13:15 Ромасик написав: че там в Мариуполе: https://www.instagram.com/p/CVYGg85J0Ys/

Интересно, кто в этом виноват? ваксы? Неваксы? власть? сами виноваты? че там в Мариуполе:Интересно, кто в этом виноват? ваксы? Неваксы? власть? сами виноваты? каждый народ заслуживает ту власть которая его имеет. Какой народ такая и власть, а что именно им запретили каждый народ заслуживает ту власть которая его имеет. Какой народ такая и власть, а что именно им запретили yama Повідомлень: 3914 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7870 раз. Подякували: 902 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 13:17 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: fler написав:

......

3) Додано: Суб 23 жов, 2021 22:44

Вчера ночью уже писал - юристы могут "освещать" закон очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили. На чёрное говорить белое и наоборот.



4) Додано: Суб 23 жов, 2021 22:56

yama, что с Вами случилось?

Или после "вечного" бана Вашу учётку отдали другому?

Вы ставите + Ромасику за каждый пост, даже совершенно пустой.

Или на Вас укол так подействовал? ......3) Додано:Вчера ночью уже писал - юристы могут "освещать" закон очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили. На чёрное говорить белое и наоборот.4) Додано:yama, что с Вами случилось?Или после "вечного" бана Вашу учётку отдали другому?Вы ставите + Ромасику за каждый пост, даже совершенно пустой.Или на Вас укол так подействовал?

Прочитать успел.

Первые 2 совершенно заслуженно. И лично Вас я не оскорбил. Вы сами опускаете себя ниже плинтуса.



В п.3 не понял, кого Вы защищаете? Всех юристов? Никого лично я там не задел. Если Вы о юристах другого мнения, Ваше право.



По п.4 почитайте ответ yama. Он всё понял правильно и как оскорбление совершенно не воспринял.



Кого банить, я модераторам не советовал. Я советовал закрыть ветку.

Высказывать своё мнение о Вашей или Ромасиковской пропаганде Вы мне не запретите. Прочитать успел.Первые 2 совершенно заслуженно. И лично Вас я не оскорбил. Вы сами опускаете себя ниже плинтуса.В п.3 не понял, кого Вы защищаете? Всех юристов? Никогоя там не задел. Если Вы о юристах другого мнения, Ваше право.По п.4 почитайте ответ. Он всё понял правильно и как оскорбление совершенно не воспринял.Кого банить, я модераторам не советовал. Я советовал закрыть ветку.Высказывать своё мнение о Вашей или РомасиковскойВы мне не запретите. Та ладно, зачем ветку закрывать, фельдшер и фельдшер Та ладно, зачем ветку закрывать, фельдшер и фельдшер Faceless

Модератор Повідомлень: 30218 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1286 раз. Подякували: 7278 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 13:21 ЛАД написав: justit написав: ЛАД написав: Но если, как тут цитировали, Украина получила всего 500 вакцин Джонсона, то вряд ли можно говорить о "всех желающих".

Но если, как тут цитировали, Украина получила всего 500 вакцин Джонсона, то вряд ли можно говорить о "всех желающих".



Да что ж это такое.

Мои ссылки не видны что ли?

Только того не верующего, который о 500 дозах написал? 🤣 Да что ж это такое.Мои ссылки не видны что ли?Только того не верующего, который о 500 дозах написал? 🤣

В Вашей Цитате (а не ссылке, которой там нет) сказано о разрешении для одной фирмы . Была ли она в свободном доступе для людей, не работающих на этой фирме, из цитаты не видно.



В Вашей(а не ссылке, которой там нет) сказано о разрешении. Была ли она в свободном доступе для людей, не работающих на этой фирме, из цитаты не видно.



Лад, да Вы просто троллите















Скрин - вторая ссылка:



.....В июле эта вакцина уже официально получила разрешение для экстренного применения в Украине. Однако, по состоянию на 12 августа, прививки этим препаратом сделали только 7497 украинцам.



Вы так удачно убеждаете меня в том, что "заваксы" не менее тупые чем "антиваксы"

Но зачем? Лад, да Вы просто троллитеСкрин - вторая ссылка:Вы так удачно убеждаете меня в том, что "заваксы" не менее тупые чем "антиваксы"Но зачем? justit Повідомлень: 5332 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1623 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4029403040314032 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 779 , 780 , 781

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7809 11027655

ЛОБ Суб 23 жов, 2021 13:36