К сожалению, каждый день Выбрала для примера несколько вчерашних постов. Обратите внимание на время. Вы за почти полчаса нанесли оскорбления сразу четверым форумчанам При этом никакой полезной информации по теме мы не увидели. Часто в своих постах вы указываете модераторам, кого и за что необходимо банить… Мне, например, не понятно, почему не наказывают Лада за ежедневный флуд или оффтоп (называйте как угодно его срач) и обсуждение модерации. Надеюсь, что Лад успеет это прочитать до того, как сотрут.
1) Додано: Суб 23 жов, 2021 22:29 Ну и последняя цитата из светоча, ой, простите, доктора наук. Пост от 25 сентября viewtopic.php?p=5303491#p5303491: Так как, у меня "особенное" понимание или Вы в очередной раз пытаетесь выкрутиться и переиначить свои слова? Вы знаете, если бы Вы честно признали свою ошибку, Вы могли бы сохранить хотя бы остатки уважения. Впрочем, о какой "чести" я говорю. Откуда такое у "доктора" неизвестно каких (по-видимому, "околовсяческих") наук. Интересно, много Вам платят за Вашу "работу" по пропаганде мракобесия?
2) Додано: Суб 23 жов, 2021 22:37 moldashavanin написав:..... Опять про маски . нет . скажите прямо - наша вакцинация не работает
ЛАД написав:Могу сказать прямо - у Вас мозги не работают. Почему - объяснять не буду, всё равно не поймёте. Возможно, из-за стероидов - уж слишком часто Вы о них вспоминаете.
3) Додано: Суб 23 жов, 2021 22:44 Вчера ночью уже писал - юристы могут "освещать" закон очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили. На чёрное говорить белое и наоборот.
4) Додано: Суб 23 жов, 2021 22:56 yama, что с Вами случилось? Или после "вечного" бана Вашу учётку отдали другому? Вы ставите + Ромасику за каждый пост, даже совершенно пустой. Или на Вас укол так подействовал?
Сталин само собой. Инвалидов дорого содержать и они "портят вид", их по-тихому отправляли на "спецпоселения", что равносильно мучительной смерти. Про это есть достаточно исследований, основанных на раскрытых архивах. По масштабам (если касательно инвалидов) поболее Германии
Во-первых, в любом случае, в этом отношении Сталин - второй (позже). Во-вторых, есть достаточно исследований, основанных на раскрытых архивах, опровергающих это. В-третьих, если даже ссылали, то задачи уничтожения не ставилось.
Но вообще, со времён своего детства хорошо помню безруких и безногих на улицах Харькова. Сами понимаете, что начало 50-х и, тем более, 1949 я не помню. Но это не по теме, поэтому продолжать и/или давать ссылки не буду.
Тоже не хочу продолжать, ибо оффтоп, но все далеко не так однозначно, как вы пишете. Для меня он даже хуже Гитлера, это думаю вы поняли, но аргументы по этому вопросу не для этой темы
IgA написав:А с нагнетателями паники проводится разяснительные работы -
В качестве примера было приведено выступление Дженни Харрис, главы Управления санитарно-эпидемиологической безопасности (UK Health Security Agency). На пресс-конференции Даунинг-стрит 20 октября она представила общественности слайды, показывающие, что в настоящее время в больницах находится 7891 человек с диагностированным коронавирусом. Харрис не упомянула, что эта цифра включает не только людей, госпитализированных с ковидом, но и тех, у кого он был выявлен во время пребывания в больнице Ранее больницы получили указание разграничивать эти две группы, но в официальной статистике правительства это не отражается.
Аналогичную проблему можно увидеть в ежедневных отчетах о смертности, публикуемых на сайте правительства. 19 октября количество смертельных случаев в рубрике Daily составило 223, и многие эксперты заявили о необходимости вернуть коронавирусные ограничения. Однако на самом деле эти данные отражают число смертей за несколько дней — достаточно посмотреть на даты, чтобы увидеть, что ситуация выходит на плато, заявили в Статистическом управлении Великобритании.
Национальный статистик сэр Иэн Даймонд объявил об организации мастер-классов по работе с данными для депутатов и других государственных служащих, чтобы улучшить интерпретацию данных.
Было бы неплохо Вас с Ромасиком на эти мастер классы записать
Думаю, вполне достаточно того, что вы их посещаете и нам здесь цитируете
fler написав: ...... 3) Додано: Суб 23 жов, 2021 22:44 Вчера ночью уже писал - юристы могут "освещать" закон очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили. На чёрное говорить белое и наоборот.
4) Додано: Суб 23 жов, 2021 22:56 yama, что с Вами случилось? Или после "вечного" бана Вашу учётку отдали другому? Вы ставите + Ромасику за каждый пост, даже совершенно пустой. Или на Вас укол так подействовал?
Прочитать успел. Первые 2 совершенно заслуженно. И лично Вас я не оскорбил. Вы сами опускаете себя ниже плинтуса.
В п.3 не понял, кого Вы защищаете? Всех юристов? Никого лично я там не задел. Если Вы о юристах другого мнения, Ваше право.
По п.4 почитайте ответ yama. Он всё понял правильно и как оскорбление совершенно не воспринял.
Кого банить, я модераторам не советовал. Я советовал закрыть ветку. Высказывать своё мнение о Вашей или Ромасиковской пропаганде Вы мне не запретите.
Faceless написав:.... Тоже не хочу продолжать, ибо оффтоп, но все далеко не так однозначно, как вы пишете. Для меня он даже хуже Гитлера, это думаю вы поняли, но аргументы по этому вопросу не для этой темы
Для меня тоже всё далеко не однозначно и я совсем не поклонник Сталина. Но сравнивать его с Гитлером, я бы не стал. Для меня это не вопрос. Но, действительно, это не по теме.
те, що каже савченко, ну нехай собі каже. вона і раніше не особливо щось розумне казала але коментарі, коментарі, біс би їх побрав - враження, ніби 99% їх дописувачів не спромоглися навіть середню школу закінчити. декілька слів до купи скласти не можуть, та ще ті декілька слів без помилок (саме системних помилок, а не випадкових помилок набору тексту) написати не в стані, а все туди ж, спеціалісти.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Нед 24 жов, 2021 13:17, всього редагувалось 2 разів.
Хроника приближения к 50. Сегодня, к счастью, без рекордов, возможно, давно замеченный эффект выходного дня. За вчера "всего" 386 смертей. За последние 7 дней 3239 смертей, т.е. среднесуточное 463 смерти (на вчера 3072 и 439). В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 10,66 смерти. В расчёте на более реальные 35 млн получим 13,22 смерти на 1 млн. В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд". Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. На сегодня осталось 2 непобитых рекорда - по числу активных случаев (425.339 19 апреля) и по числу смертей за всю волну. На сегодня у нас 329 757 активных случаев. Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225. 17 февраля у нас было 24689 смертей, 258 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти. Какой момент считать началом нынешней волны пока не решил. Чёткого минимума активных случаев в этот раз не было. Советы и замечания приветствуются.
P.s. Все данные пр ворлдметру.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 жов, 2021 13:21, всього редагувалось 2 разів.
fler написав: ...... 3) Додано: Суб 23 жов, 2021 22:44 Вчера ночью уже писал - юристы могут "освещать" закон очень по-разному. В зависимости от того, за что заплатили. На чёрное говорить белое и наоборот.
4) Додано: Суб 23 жов, 2021 22:56 yama, что с Вами случилось? Или после "вечного" бана Вашу учётку отдали другому? Вы ставите + Ромасику за каждый пост, даже совершенно пустой. Или на Вас укол так подействовал?
Прочитать успел. Первые 2 совершенно заслуженно. И лично Вас я не оскорбил. Вы сами опускаете себя ниже плинтуса.
В п.3 не понял, кого Вы защищаете? Всех юристов? Никого лично я там не задел. Если Вы о юристах другого мнения, Ваше право.
По п.4 почитайте ответ yama. Он всё понял правильно и как оскорбление совершенно не воспринял.
Кого банить, я модераторам не советовал. Я советовал закрыть ветку. Высказывать своё мнение о Вашей или Ромасиковской пропаганде Вы мне не запретите.
Та ладно, зачем ветку закрывать, фельдшер и фельдшер