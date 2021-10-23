stm написав:Это верно. Заставить вас привиться они не могут, но нарушить Закон Украины тоже. ПЦР будете каждые 3 дня делать или в отпуск уйдёте?
Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб Існує перелік профілактичних щеплень, які є обов’язковими і включені до календаря щеплень, про що ми можемо дізнатися зі статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (далі – Закон). До обов’язкових відносять профілактичні щеплення....
----> МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, НАКАЗ 16.09.2011 № 595 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1159/19897
Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів
ЛАД написав:Я, вроде бы, Ваш пост процитировал полностью. И прочитал тоже. Да, ребёнок может легко заразить свой класс. Школу уже сложнее. Учитель легко может заразить школу - у него уроки в разных классах. И я, вроде, написал о вакцинации детей и почему её нет. Или Вы тоже только избирательно читаете коммент? Да невакцинированные родители тоже создают угрозу. Но если мы не можем полностью решить проблему. не значит, что не стоит решить её хотя бы частично. Мы не можем свести вероятность заражения к 0, но можем хотя бы уменьшить её. В том числе и для самих учителей.
Показалось, что не полностью.
"ребёнок может легко заразить свой класс. Школу уже сложнее" - почему? Класс не замкнутое пространство. Старшие классы не учатся в одном помещении, а ходят между оными. Дети свободно перемещаются по школе на переменах. Итого один ребенок - легко вся школа на карантине.
"но можем хотя бы уменьшить её" - можем, но почему-то этого никто не делает. Можно ведь заставить после 12-ти всех вакцинироваться. Это бы уменьшило вероятность? Или не уменьшило? Если не уменьшило, то в чем смысл избирательной вакцинации, да еще с учетом того, что вакцинированный тоже может заболеть, как и переносить вирус.
Я ведь об этом писал, а не о том, что "не нужно вакцинироваться"
stm написав:Это верно. Заставить вас привиться они не могут, но нарушить Закон Украины тоже. ПЦР будете каждые 3 дня делать или в отпуск уйдёте?
Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб Існує перелік профілактичних щеплень, які є обов’язковими і включені до календаря щеплень, про що ми можемо дізнатися зі статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (далі – Закон). До обов’язкових відносять профілактичні щеплення....
----> МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, НАКАЗ 16.09.2011 № 595 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1159/19897
Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів
Все, что может произойти - это в приказном порядке попытаться затавить всех поголовно вакцинироваться.
Поживем - увидим.
А пока - давайте ловить Антиваксов
Так в этом и прикол. Согласно Закона для продиводействия распространению могут вводиться отдельные ограничения на определенный срок в отдельных регионах. Поэтому отдельный Закон ограничивает часть прав на ограниченное время законно. При этом невакс может делать ПЦР что бы доказать что он не опасен обществу. Никаких обязательных вакцин. Либо вакцинация, либо ПЦР. Никаких ограничений ваших прав. Фирма не желая получать штраф вводит внутренним распоряжением на входе в компанию как сотрудники так и посетители представляют либо, либо. Они ведь могут и не входить. Сотрудникам в этом случае засчитывается прогул. Приказом все сотрудники расписываются что с изменениями ознакомлены. Всё. Так что смелость антиваксов как в виде юр. так и физ. имеет последствия, с которыми они обязательно столкнуться. Как там директор школы всё ждёт своего суда, а в это время его с 1 ноября могут отстранить абсолютно законно от работы и поставить в.о. И теперь не только главный налоговик, но и смелый директор могут решать своё восстановление в суде. Только у налоговика запас прочности есть, а у директора этот запас поменьше. И найдёт он такого юриста, как наш форумный и пролетит, ещё и за свои же деньги. Тем временем Киев активно приближается к 35% дважды ваксов. Это мой второй показатель. К третьему в Киеве можем и не догрести - это свыше 60%. Ровно - наша мекка антиваксов и людей из 16 века. Лопата, сапка и лечение молитвой... В 21 веке... Ивано-Франковск где-то там же, но чуть получше.
justit написав:........ Вы так удачно убеждаете меня в том, что "заваксы" не менее тупые чем "антиваксы" Но зачем?
А Вы меня очень удачно убеждаете, что при желании очень легко придраться. Как Вы, возможно, обратили внимание, я активного участия в "споре" по Джонсону не принимал. Поэтому Ваши ссылки не открывал. Мне хватило Вашей цитаты в viewtopic.php?p=5320264#p5320264. Вернусь к своему начальному посту, после которого Вы начали разговор со мной.
...вряд ли можно говорить о "всех желающих". Ещё в июне и даже в июле так нельзя было сказать и о Файзере, и о Модерне, и об АстраЗенеке. Как сегодня, не знаю.
Я возражал против "всех желающих" по любой вакцине, кроме Коронавака практически до конца или, как минимум, до середины июля. Если Вы считаете, что 7500, а не 500, это "для всех желающих"... Вы затеяли спор на пустом месте, хотя сами писали: "Вообще глупый спор. Совершенно ни о чем...". И уже практически обвинили в тупости меня.
stm написав:Это верно. Заставить вас привиться они не могут, но нарушить Закон Украины тоже. ПЦР будете каждые 3 дня делать или в отпуск уйдёте?
Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб ......
Уже задавали вопрос (Hotab, если не ошибаюсь): " Вам шашечки или ехать?" Не хочу разбираться в юридических тонкостях и спорить, может ли Кабмин своей постановой вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников или нет. Не знаю, каким документом запрещено работать в общепите с туберкулёзом или, простите, сифилисом. Считаю такое решение правильным.
justit написав:......... "ребёнок может легко заразить свой класс. Школу уже сложнее" - почему? Класс не замкнутое пространство. Старшие классы не учатся в одном помещении, а ходят между оными. Дети свободно перемещаются по школе на переменах. Итого один ребенок - легко вся школа на карантине.
У нас в школе на время карантина хождение по кабинетам отменили. Не знаю, во всех ли классах. Ну и классы можно проветрить. Дети, конечно, общаются и вне своего класса, но всё же значительно меньше.
"но можем хотя бы уменьшить её" - можем, но почему-то этого никто не делает. Можно ведь заставить после 12-ти всех вакцинироваться. Это бы уменьшило вероятность? Или не уменьшило?
Вы не читаете даже пост, а не ссылку, но я же не обвиняю Вас в тупости. У меня написано:
А детей до 12 лет пока что вакцинировать просто нельзя - разрешения на применение вакцин до 12 лет ещё нет. С 12 лет уже можно, по крайней мере, Файзером. Но у нас слишком мало вакцин, чтобы их вакцинировать
Если не уменьшило, то в чем смысл избирательной вакцинации, да еще с учетом того, что вакцинированный тоже может заболеть, как и переносить вирус.
Я ведь об этом писал, а не о том, что "не нужно вакцинироваться"
Уменьшило бы. Но у нас не хватает вакцин на всех. Или Вы об этом не знаете? Поэтому пытаемся сделать, что можно, чтобы хотя бы уменьшить вероятность . Поэтому же, например, начали вакцинировать молодёжь до того, как привили всех 60+. Потому что не могли уговорить прививаться 60+ благодаря умничаньям разного рода антиваксов. В том числе и тех, которые рассказывают, что они не противники вакцинации. "В принципе, но...". Чтобы просто не выбрасывать вакцины, начали прививать молодёжь.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 жов, 2021 14:55, всього редагувалось 1 раз.