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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 40314032403340344035> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100 Мені вже зробили щеплення 59% 59 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 100 Додано: Нед 24 жов, 2021 13:49 stm написав: Это верно. Заставить вас привиться они не могут, но нарушить Закон Украины тоже. ПЦР будете каждые 3 дня делать или в отпуск уйдёте? Это верно. Заставить вас привиться они не могут, но нарушить Закон Украины тоже. ПЦР будете каждые 3 дня делать или в отпуск уйдёте?



Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб

Існує перелік профілактичних щеплень, які є обов’язковими і включені до календаря щеплень, про що ми можемо дізнатися зі статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (далі – Закон). До обов’язкових відносять профілактичні щеплення....



----> МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, НАКАЗ 16.09.2011 № 595

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 жовтня 2011 р.

за № 1159/19897



Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів



-----> КАЛЕНДАР профілактичних щеплень в Україні



Ковида в перечне вакцин там нет, да и быть не сожет, цедь приказ староват.

но нового нету

Про КОВИД есть поправка

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1513-20#n2



Про вакцинацию и нарушение "Закона" нет



Все, что может произойти - это в приказном порядке попытаться затавить всех поголовно вакцинироваться.



Поживем - увидим.



А пока - давайте ловить Антиваксов Закон України Про захист населення від інфекційних хворобІснує перелік профілактичних щеплень, які є обов’язковими і включені до календаря щеплень, про що ми можемо дізнатися зі статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (далі – Закон). До обов’язкових відносять профілактичні щеплення....----> МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, НАКАЗ 16.09.2011 № 595Зареєстровано в Міністерствіюстиції України10 жовтня 2011 р.за № 1159/19897Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів-----> КАЛЕНДАР профілактичних щеплень в УкраїніКовида в перечне вакцин там нет, да и быть не сожет, цедь приказ староват.но нового нетуПро КОВИД есть поправкаПро вакцинацию и нарушение "Закона" нетВсе, что может произойти - это в приказном порядке попытаться затавить всех поголовно вакцинироваться.Поживем - увидим.А пока - давайте ловить Антиваксов justit Повідомлень: 5345 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1623 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 13:57 ЛАД написав: Я, вроде бы, Ваш пост процитировал полностью. И прочитал тоже.

Да, ребёнок может легко заразить свой класс. Школу уже сложнее.

Учитель легко может заразить школу - у него уроки в разных классах.

И я, вроде, написал о вакцинации детей и почему её нет.

Или Вы тоже только избирательно читаете коммент?

Да невакцинированные родители тоже создают угрозу. Но если мы не можем полностью решить проблему. не значит, что не стоит решить её хотя бы частично. Мы не можем свести вероятность заражения к 0, но можем хотя бы уменьшить её. В том числе и для самих учителей. Я, вроде бы, Ваш пост процитировал полностью. И прочитал тоже.Да, ребёнок может легко заразить свой класс. Школу уже сложнее.Учитель легко может заразить школу - у него уроки в разных классах.И я, вроде, написал о вакцинации детей и почему её нет.Или Вы тоже только избирательно читаете коммент?Да невакцинированные родители тоже создают угрозу. Но если мы не можем полностью решить проблему. не значит, что не стоит решить её хотя бы частично. Мы не можем свести вероятность заражения к 0, но можем хотя бы уменьшить её. В том числе и для самих учителей.



Показалось, что не полностью.



"ребёнок может легко заразить свой класс. Школу уже сложнее" - почему?

Класс не замкнутое пространство.

Старшие классы не учатся в одном помещении, а ходят между оными.

Дети свободно перемещаются по школе на переменах.

Итого один ребенок - легко вся школа на карантине.



"но можем хотя бы уменьшить её" - можем, но почему-то этого никто не делает.

Можно ведь заставить после 12-ти всех вакцинироваться.

Это бы уменьшило вероятность?

Или не уменьшило?

Если не уменьшило, то в чем смысл избирательной вакцинации, да еще с учетом того, что вакцинированный тоже может заболеть, как и переносить вирус.



Я ведь об этом писал, а не о том, что "не нужно вакцинироваться" Показалось, что не полностью."ребёнок может легко заразить свой класс. Школу уже сложнее" - почему?Класс не замкнутое пространство.Старшие классы не учатся в одном помещении, а ходят между оными.Дети свободно перемещаются по школе на переменах.Итого один ребенок - легко вся школа на карантине."но можем хотя бы уменьшить её" - можем, но почему-то этого никто не делает.Можно ведь заставить после 12-ти всех вакцинироваться.Это бы уменьшило вероятность?Или не уменьшило?Если не уменьшило, то в чем смысл избирательной вакцинации, да еще с учетом того, что вакцинированный тоже может заболеть, как и переносить вирус.Я ведь об этом писал, а не о том, что "не нужно вакцинироваться" justit Повідомлень: 5345 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1623 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 14:00 ЛАД написав: justit написав: ЛАД написав: им особо некуда деваться. В отличие от врачей. им особо некуда деваться. В отличие от врачей.



А врачам куда деваться? А врачам куда деваться?

Куда деваться врачам, antey уже неоднократно писал - в частные клиники или вообще за границу. Куда деваться врачам,уже неоднократно писал - в частные клиники или вообще за границу.



Они ж не резиновые, клиники эти.

Заграница тем более...





ЛАД написав: Ну и Вы будете Утверждать после этого, что заваксы менее ментально больны чем антиваксы? 🤣🤣

Все чуток идиоты увы

Или однообразное: "Как в Бергамо", "А как в Умани?", "А как в Монголии?". Или однообразное: "Как в Бергамо", "А как в Умани?", "А как в Монголии?".



А не нужно "туда отвечать" Они ж не резиновые, клиники эти.Заграница тем более...А не нужно "туда отвечать" justit Повідомлень: 5345 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1623 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 14:15 justit написав: stm написав: Это верно. Заставить вас привиться они не могут, но нарушить Закон Украины тоже. ПЦР будете каждые 3 дня делать или в отпуск уйдёте? Это верно. Заставить вас привиться они не могут, но нарушить Закон Украины тоже. ПЦР будете каждые 3 дня делать или в отпуск уйдёте?



Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб

Існує перелік профілактичних щеплень, які є обов’язковими і включені до календаря щеплень, про що ми можемо дізнатися зі статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (далі – Закон). До обов’язкових відносять профілактичні щеплення....



----> МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, НАКАЗ 16.09.2011 № 595

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 жовтня 2011 р.

за № 1159/19897



Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів



-----> КАЛЕНДАР профілактичних щеплень в Україні



Ковида в перечне вакцин там нет, да и быть не сожет, цедь приказ староват.

но нового нету

Про КОВИД есть поправка

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1513-20#n2



Про вакцинацию и нарушение "Закона" нет



Все, что может произойти - это в приказном порядке попытаться затавить всех поголовно вакцинироваться.



Поживем - увидим.



А пока - давайте ловить Антиваксов Закон України Про захист населення від інфекційних хворобІснує перелік профілактичних щеплень, які є обов’язковими і включені до календаря щеплень, про що ми можемо дізнатися зі статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (далі – Закон). До обов’язкових відносять профілактичні щеплення....----> МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, НАКАЗ 16.09.2011 № 595Зареєстровано в Міністерствіюстиції України10 жовтня 2011 р.за № 1159/19897Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів-----> КАЛЕНДАР профілактичних щеплень в УкраїніКовида в перечне вакцин там нет, да и быть не сожет, цедь приказ староват.но нового нетуПро КОВИД есть поправкаПро вакцинацию и нарушение "Закона" нетВсе, что может произойти - это в приказном порядке попытаться затавить всех поголовно вакцинироваться.Поживем - увидим.А пока - давайте ловить Антиваксов

Так в этом и прикол. Согласно Закона для продиводействия распространению могут вводиться отдельные ограничения на определенный срок в отдельных регионах. Поэтому отдельный Закон ограничивает часть прав на ограниченное время законно. При этом невакс может делать ПЦР что бы доказать что он не опасен обществу. Никаких обязательных вакцин. Либо вакцинация, либо ПЦР. Никаких ограничений ваших прав.

Фирма не желая получать штраф вводит внутренним распоряжением на входе в компанию как сотрудники так и посетители представляют либо, либо. Они ведь могут и не входить. Сотрудникам в этом случае засчитывается прогул. Приказом все сотрудники расписываются что с изменениями ознакомлены. Всё.

Так что смелость антиваксов как в виде юр. так и физ. имеет последствия, с которыми они обязательно столкнуться.

Как там директор школы всё ждёт своего суда, а в это время его с 1 ноября могут отстранить абсолютно законно от работы и поставить в.о. И теперь не только главный налоговик, но и смелый директор могут решать своё восстановление в суде. Только у налоговика запас прочности есть, а у директора этот запас поменьше. И найдёт он такого юриста, как наш форумный и пролетит, ещё и за свои же деньги.

Тем временем Киев активно приближается к 35% дважды ваксов. Это мой второй показатель. К третьему в Киеве можем и не догрести - это свыше 60%.

Ровно - наша мекка антиваксов и людей из 16 века. Лопата, сапка и лечение молитвой... В 21 веке... Ивано-Франковск где-то там же, но чуть получше. Так в этом и прикол. Согласно Закона для продиводействия распространению могут вводиться отдельные ограничения на определенный срок в отдельных регионах. Поэтому отдельный Закон ограничивает часть прав на ограниченное время законно. При этом невакс может делать ПЦР что бы доказать что он не опасен обществу. Никаких обязательных вакцин. Либо вакцинация, либо ПЦР. Никаких ограничений ваших прав.Фирма не желая получать штраф вводит внутренним распоряжением на входе в компанию как сотрудники так и посетители представляют либо, либо. Они ведь могут и не входить. Сотрудникам в этом случае засчитывается прогул. Приказом все сотрудники расписываются что с изменениями ознакомлены. Всё.Так что смелость антиваксов как в виде юр. так и физ. имеет последствия, с которыми они обязательно столкнуться.Как там директор школы всё ждёт своего суда, а в это время его с 1 ноября могут отстранить абсолютно законно от работы и поставить в.о. И теперь не только главный налоговик, но и смелый директор могут решать своё восстановление в суде. Только у налоговика запас прочности есть, а у директора этот запас поменьше. И найдёт он такого юриста, как наш форумный и пролетит, ещё и за свои же деньги.Тем временем Киев активно приближается к 35% дважды ваксов. Это мой второй показатель. К третьему в Киеве можем и не догрести - это свыше 60%.Ровно - наша мекка антиваксов и людей из 16 века. Лопата, сапка и лечение молитвой... В 21 веке... Ивано-Франковск где-то там же, но чуть получше. stm

Повідомлень: 3209 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 14:16 justit написав: ........

Вы так удачно убеждаете меня в том, что "заваксы" не менее тупые чем "антиваксы"

Но зачем? ........Вы так удачно убеждаете меня в том, что "заваксы" не менее тупые чем "антиваксы"Но зачем?

А Вы меня очень удачно убеждаете, что при желании очень легко придраться.

Как Вы, возможно, обратили внимание, я активного участия в "споре" по Джонсону не принимал. Поэтому Ваши ссылки не открывал. Мне хватило Вашей цитаты в

Вернусь к своему начальному посту, после которого Вы начали разговор со мной.

...вряд ли можно говорить о "всех желающих".

Ещё в июне и даже в июле так нельзя было сказать и о Файзере, и о Модерне, и об АстраЗенеке. Как сегодня, не знаю.

Я возражал против "всех желающих" по любой вакцине, кроме Коронавака практически до конца или, как минимум, до середины июля.

Если Вы считаете, что 7500, а не 500, это "для всех желающих"...

Вы затеяли спор на пустом месте, хотя сами писали: "Вообще глупый спор.

Совершенно ни о чем...".

И уже практически обвинили в тупости меня. А Вы меня очень удачно убеждаете, что при желании очень легко придраться.Как Вы, возможно, обратили внимание, я активного участия в "споре" по Джонсону не принимал. Поэтому Ваши ссылки не открывал. Мне хватило Вашей цитаты в viewtopic.php?p=5320264#p5320264 Вернусь к своему начальному посту, после которого Вы начали разговор со мной.Я возражал против "всех желающих" повакцине, кроме Коронавака практически до конца или, как минимум, до середины июля.Если Вы считаете, что 7500, а не 500, это "для всех желающих"...Вы затеяли спор на пустом месте, хотя сами писали: "Вообще глупый спор.Совершенно ни о чем...".И уже практически обвинили в тупости меня. ЛАД 2 Повідомлень: 20141 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4895 раз. Подякували: 4527 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 14:27 justit написав: stm написав: Это верно. Заставить вас привиться они не могут, но нарушить Закон Украины тоже. ПЦР будете каждые 3 дня делать или в отпуск уйдёте? Это верно. Заставить вас привиться они не могут, но нарушить Закон Украины тоже. ПЦР будете каждые 3 дня делать или в отпуск уйдёте?



Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб

...... Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб......

Уже задавали вопрос (Hotab, если не ошибаюсь): " Вам шашечки или ехать?"

Не хочу разбираться в юридических тонкостях и спорить, может ли Кабмин своей постановой вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников или нет. Не знаю, каким документом запрещено работать в общепите с туберкулёзом или, простите, сифилисом.

Считаю такое решение правильным. Уже задавали вопрос (, если не ошибаюсь): " Вам шашечки или ехать?"Не хочу разбираться в юридических тонкостях и спорить, может ли Кабмин своей постановой вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников или нет. Не знаю, каким документом запрещено работать в общепите с туберкулёзом или, простите, сифилисом.Считаю такое решение правильным. ЛАД 2 Повідомлень: 20141 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4895 раз. Подякували: 4527 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 14:37 Faceless написав: Та ладно, зачем ветку закрывать, фельдшер и фельдшер Та ладно, зачем ветку закрывать, фельдшер и фельдшер

В принципе этот рассадник антивакцинаторского бреда закрывать нужно (это чуть ли ни самая активная ветка в "валютном рынке").

Но никто не помешает мракобесам открыть другую. В принципе этот рассадник антивакцинаторского бреда закрывать нужно (это чуть ли ни самая активная ветка в "валютном рынке").Но никто не помешает мракобесам открыть другую. Starikan 2 Повідомлень: 18398 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2268 раз. Подякували: 3008 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 14:39 justit написав: ЛАД написав: Куда деваться врачам, antey уже неоднократно писал - в частные клиники или вообще за границу. Куда деваться врачам,уже неоднократно писал - в частные клиники или вообще за границу. Они ж не резиновые, клиники эти.

Заграница тем более... Они ж не резиновые, клиники эти.Заграница тем более...

Сейчас заграница резиновая.

Врачей и вспомогательного персонала не хватает нигде. Сейчас заграница резиновая.Врачей и вспомогательного персонала не хватает нигде. Востаннє редагувалось Starikan в Нед 24 жов, 2021 14:46, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 18398 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2268 раз. Подякували: 3008 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 14:45 justit написав: .........

"ребёнок может легко заразить свой класс. Школу уже сложнее" - почему?

Класс не замкнутое пространство.

Старшие классы не учатся в одном помещении, а ходят между оными.

Дети свободно перемещаются по школе на переменах.

Итого один ребенок - легко вся школа на карантине. ........."ребёнок может легко заразить свой класс. Школу уже сложнее" - почему?Класс не замкнутое пространство.Старшие классы не учатся в одном помещении, а ходят между оными.Дети свободно перемещаются по школе на переменах.Итого один ребенок - легко вся школа на карантине.

У нас в школе на время карантина хождение по кабинетам отменили. Не знаю, во всех ли классах. Ну и классы можно проветрить. Дети, конечно, общаются и вне своего класса, но всё же значительно меньше.



"но можем хотя бы уменьшить её" - можем, но почему-то этого никто не делает.

Можно ведь заставить после 12-ти всех вакцинироваться.

Это бы уменьшило вероятность?

Или не уменьшило?

Вы не читаете даже пост, а не ссылку, но я же не обвиняю Вас в тупости. У меня написано:

А детей до 12 лет пока что вакцинировать просто нельзя - разрешения на применение вакцин до 12 лет ещё нет.

С 12 лет уже можно, по крайней мере, Файзером. Но у нас слишком мало вакцин, чтобы их вакцинировать

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5320511#p5320511







Я ведь об этом писал, а не о том, что "не нужно вакцинироваться" Если не уменьшило, то в чем смысл избирательной вакцинации, да еще с учетом того, что вакцинированный тоже может заболеть, как и переносить вирус.Я ведь об этом писал, а не о том, что "не нужно вакцинироваться"

Уменьшило бы. Но у нас не хватает вакцин на всех. Или Вы об этом не знаете?

Поэтому пытаемся сделать, что можно, чтобы хотя бы уменьшить вероятность .

Поэтому же, например, начали вакцинировать молодёжь до того, как привили всех 60+. Потому что не могли уговорить прививаться 60+ благодаря умничаньям разного рода антиваксов. В том числе и тех, которые рассказывают, что они не противники вакцинации. "В принципе, но...". Чтобы просто не выбрасывать вакцины, начали прививать молодёжь. У нас в школе на время карантина хождение по кабинетам отменили. Не знаю, во всех ли классах. Ну и классы можно проветрить. Дети, конечно, общаются и вне своего класса, но всё же значительно меньше.Вы не читаете даже пост, а не ссылку, но я же не обвиняю Вас в тупости. У меня написано:Уменьшило бы. Но у насвакцин на всех. Или Вы об этом не знаете?Поэтому пытаемся сделать, что можно, чтобы хотя быПоэтому же, например, начали вакцинировать молодёжь до того, как привили всех 60+. Потому что не могли уговорить прививаться 60+ благодаря умничаньям разного рода антиваксов. В том числе и тех, которые рассказывают, что они не противники вакцинации. "В принципе, но...". Чтобы просто не выбрасывать вакцины, начали прививать молодёжь. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 жов, 2021 14:55, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20141 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4895 раз. Подякували: 4527 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 14:46 ЛАД написав: Мне хватило Вашей цитаты в

Вернусь к своему начальному посту, после которого Вы начали разговор со мной.

...вряд ли можно говорить о "всех желающих".

Ещё в июне и даже в июле так нельзя было сказать и о Файзере, и о Модерне, и об АстраЗенеке. Как сегодня, не знаю.

Я возражал против "всех желающих" по любой вакцине, кроме Коронавака практически до конца или, как минимум, до середины июля.

Если Вы считаете, что 7500, а не 500, это "для всех желающих"... Мне хватило Вашей цитаты в viewtopic.php?p=5320264#p5320264 Вернусь к своему начальному посту, после которого Вы начали разговор со мной.Я возражал против "всех желающих" повакцине, кроме Коронавака практически до конца или, как минимум, до середины июля.Если Вы считаете, что 7500, а не 500, это "для всех желающих"...



7500 всего вакцинировалась.

Это же не означает, что доз больше не было 😊

Это про низкий % желающих как бы.



Даже Вы могли приехать и уколоться.

Разумеется, если рядом есть Файзер, то ехать никто не будет. 7500 всего вакцинировалась.Это же не означает, что доз больше не было 😊Это про низкий % желающих как бы.Даже Вы могли приехать и уколоться.Разумеется, если рядом есть Файзер, то ехать никто не будет. justit Повідомлень: 5345 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1623 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 40314032403340344035> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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