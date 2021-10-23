Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4032403340344035> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100 Мені вже зробили щеплення 59% 59 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 100 Додано: Нед 24 жов, 2021 14:47 Starikan написав: Faceless написав: Та ладно, зачем ветку закрывать, фельдшер и фельдшер Та ладно, зачем ветку закрывать, фельдшер и фельдшер

В принципе этот рассадник антивакцинаторского бреда закрывать нужно (это чуть ли ни самая активная ветка в "валютном рынке").

Но никто не помешает мракобесам открыть другую. В принципе этот рассадник антивакцинаторского бреда закрывать нужно (это чуть ли ни самая активная ветка в "валютном рынке").Но никто не помешает мракобесам открыть другую.

Закрыть можно и другую. Закрыть можно и другую. ЛАД 2 Повідомлень: 20141 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4895 раз. Подякували: 4527 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 14:50 Starikan написав: justit написав: ЛАД написав: Куда деваться врачам, antey уже неоднократно писал - в частные клиники или вообще за границу. Куда деваться врачам,уже неоднократно писал - в частные клиники или вообще за границу. Они ж не резиновые, клиники эти.

Заграница тем более... Они ж не резиновые, клиники эти.Заграница тем более...

Сейчас заграница резиновая.

Врачей и вспомогательного персонала не хватает нигде. Сейчас заграница резиновая.Врачей и вспомогательного персонала не хватает нигде.



То есть я оканчиваю курсы санитара и США ждёт меня? 🤔



Вряд ли все так "радужно".



Но опять таки, в списке обязательной вакцинации нет медиков.



Вы же понимаете, что это вызывает негодование+излишнее недоверие у антиваксы.

Как так? Почему им не обязательно, а Голові облради потрібно? 🤣 То есть я оканчиваю курсы санитара и США ждёт меня? 🤔Вряд ли все так "радужно".Но опять таки, в списке обязательной вакцинации нет медиков.Вы же понимаете, что это вызывает негодование+излишнее недоверие у антиваксы.Как так? Почему им не обязательно, а Голові облради потрібно? 🤣 justit Повідомлень: 5345 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1623 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 14:52 justit написав:

ЛАД написав: Или однообразное: "Как в Бергамо", "А как в Умани?", "А как в Монголии?". Или однообразное: "Как в Бергамо", "А как в Умани?", "А как в Монголии?".



А не нужно "туда отвечать" А не нужно "туда отвечать"



а шо так. в тягость сказать про монголию и вьетнам. подсказка. статистика фальшивая. а шо так. в тягость сказать про монголию и вьетнам. подсказка. статистика фальшивая. pilker Повідомлень: 26 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 14:54 justit написав: ..........

ЛАД написав: Или однообразное: "Как в Бергамо", "А как в Умани?", "А как в Монголии?". Или однообразное: "Как в Бергамо", "А как в Умани?", "А как в Монголии?".

А не нужно "туда отвечать" ..........А не нужно "туда отвечать"

Если бы я был уверен, что эту ветку читают 10-20-50 человек, давно бы вообще не писал.

Или вы реально думаете, что интересно спорить с дурацкими постами?

Полезной информации здесь давно уже очень мало.

Но, боюсь, что читателей хватает. Вот и приходится "туда отвечать".

Чтобы флеры с ромасиками не забивали людям головы всякой чушью. Может, кому-то поможет. Если бы я был уверен, что эту ветку читают 10-20-50 человек, давно бы вообще не писал.Или вы реально думаете, что интересно спорить с дурацкими постами?Полезной информации здесь давно уже очень мало.Но, боюсь, что читателей хватает. Вот и приходится "туда отвечать".Чтобы флеры с ромасиками не забивали людям головы всякой чушью. Может, кому-то поможет. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 жов, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20141 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4895 раз. Подякували: 4527 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 14:56 stm написав: Так в этом и прикол. Согласно Закона для продиводействия распространению могут вводиться отдельные ограничения на определенный срок в отдельных регионах.

Так в этом и прикол. Согласно Закона для продиводействия распространению могут вводиться отдельные ограничения на определенный срок в отдельных регионах.



Нет, прикол в том, что еще не введены такие ограничения.



Но да - могут.

Поживем - увидим.



Спор то не об этом завязался Нет, прикол в том, что еще не введены такие ограничения.Но да - могут.Поживем - увидим.Спор то не об этом завязался justit Повідомлень: 5345 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1623 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 15:00 ЛАД написав: Уменьшило бы. Но у нас не хватает вакцин на всех. Или Вы об этом не знаете? Уменьшило бы. Но у насвакцин на всех. Или Вы об этом не знаете?



Честно - не знаю.



Я ежедневно слышу призывы к вакцинированию со словами: "Вакцинируйтесь и не переживайте, вакцин есть достаточно. Пункты вакцинации находятся по адресам таким-то"



Сегодня вот даже в церкци врач выступал с тем же посылом.

Чем кстати взбесил некоторых "верующих"



Странно, что в Вашем регионе не хватает. Честно - не знаю.Я ежедневно слышу призывы к вакцинированию со словами: "Вакцинируйтесь и не переживайте, вакцин есть достаточно. Пункты вакцинации находятся по адресам таким-то"Сегодня вот даже в церкци врач выступал с тем же посылом.Чем кстати взбесил некоторых "верующих"Странно, что в Вашем регионе не хватает. justit Повідомлень: 5345 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1623 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 15:01 justit написав: stm написав: Так в этом и прикол. Согласно Закона для продиводействия распространению могут вводиться отдельные ограничения на определенный срок в отдельных регионах.

Так в этом и прикол. Согласно Закона для продиводействия распространению могут вводиться отдельные ограничения на определенный срок в отдельных регионах.



Нет, прикол в том, что еще не введены такие ограничения.



Но да - могут.

Поживем - увидим.



Спор то не об этом завязался Нет, прикол в том, что еще не введены такие ограничения.Но да - могут.Поживем - увидим.Спор то не об этом завязался

Как это не введены. 7 областей официально красные. Вы каких областей будете? Как это не введены. 7 областей официально красные. Вы каких областей будете? stm

Повідомлень: 3209 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 15:02 ЛАД написав: [Вот и приходится "туда отвечать".

Чтобы флеры с ромасиками не забивали людям головы всякой чушью. Может, кому-то поможет. [Вот и приходится "туда отвечать".Чтобы флеры с ромасиками не забивали людям головы всякой чушью. Может, кому-то поможет.



Так выпьем же за удачу в нашем безнадежном деле (с) Так выпьем же за удачу в нашем безнадежном деле (с) justit Повідомлень: 5345 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1623 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 15:02 justit написав: Все, что может произойти - это в приказном порядке попытаться затавить всех поголовно вакцинироваться. Все, что может произойти - это в приказном порядке попытаться затавить всех поголовно вакцинироваться.



С таким-же успехом можно "в приказном порядке попытаться заставить всех поголовно" поставить клеймо на лоб С таким-же успехом можно "в приказном порядке попытаться заставить всех поголовно" поставить клеймо на лоб Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 24 жов, 2021 15:03, всього редагувалось 2 разів. Цитрин

Повідомлень: 367 З нами з: 26.06.21 Подякував: 61 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 15:03 stm написав: Как это не введены. 7 областей официально красные. Вы каких областей будете? Как это не введены. 7 областей официально красные. Вы каких областей будете?



Европейцы мы. Белые но есть и негры. Европейцы мы. Белые но есть и негры. justit Повідомлень: 5345 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1623 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4032403340344035> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: BIGor і 7 гостейМодератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 779 , 780 , 781

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7809 11034460

ЛОБ Суб 23 жов, 2021 13:36