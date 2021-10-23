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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 жов, 2021 14:47
Starikan написав: Faceless написав:
Та ладно, зачем ветку закрывать, фельдшер и фельдшер
В принципе этот рассадник антивакцинаторского бреда закрывать нужно (это чуть ли ни самая активная ветка в "валютном рынке").
Но никто не помешает мракобесам открыть другую.
Закрыть можно и другую.
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ЛАД
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Додано: Нед 24 жов, 2021 14:50
Starikan написав: justit написав: ЛАД написав:
Куда деваться врачам, antey
уже неоднократно писал - в частные клиники или вообще за границу.
Они ж не резиновые, клиники эти.
Заграница тем более...
Сейчас заграница резиновая.
Врачей и вспомогательного персонала не хватает нигде.
То есть я оканчиваю курсы санитара и США ждёт меня? 🤔
Вряд ли все так "радужно".
Но опять таки, в списке обязательной вакцинации нет медиков.
Вы же понимаете, что это вызывает негодование+излишнее недоверие у антиваксы.
Как так? Почему им не обязательно, а Голові облради потрібно? 🤣
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Додано: Нед 24 жов, 2021 14:52
justit написав: ЛАД написав:
Или однообразное: "Как в Бергамо", "А как в Умани?", "А как в Монголии?".
А не нужно "туда отвечать"
а шо так. в тягость сказать про монголию и вьетнам. подсказка. статистика фальшивая.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 14:54
justit написав:
..........
ЛАД написав:
Или однообразное: "Как в Бергамо", "А как в Умани?", "А как в Монголии?".
А не нужно "туда отвечать"
Если бы я был уверен, что эту ветку читают 10-20-50 человек, давно бы вообще не писал.
Или вы реально думаете, что интересно спорить с дурацкими постами?
Полезной информации здесь давно уже очень мало.
Но, боюсь, что читателей хватает. Вот и приходится "туда отвечать".
Чтобы флеры с ромасиками не забивали людям головы всякой чушью. Может, кому-то поможет.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 24 жов, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 14:56
stm написав:
Так в этом и прикол. Согласно Закона для продиводействия распространению могут вводиться отдельные ограничения на определенный срок в отдельных регионах.
Нет, прикол в том, что еще не введены такие ограничения.
Но да - могут.
Поживем - увидим.
Спор то не об этом завязался
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justit
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:00
ЛАД написав:
Уменьшило бы. Но у нас не хватает
вакцин на всех. Или Вы об этом не знаете?
Честно - не знаю.
Я ежедневно слышу призывы к вакцинированию со словами: "Вакцинируйтесь и не переживайте, вакцин есть достаточно. Пункты вакцинации находятся по адресам таким-то"
Сегодня вот даже в церкци врач выступал с тем же посылом.
Чем кстати взбесил некоторых "верующих"
Странно, что в Вашем регионе не хватает.
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justit
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:01
justit написав: stm написав:
Так в этом и прикол. Согласно Закона для продиводействия распространению могут вводиться отдельные ограничения на определенный срок в отдельных регионах.
Нет, прикол в том, что еще не введены такие ограничения.
Но да - могут.
Поживем - увидим.
Спор то не об этом завязался
Как это не введены. 7 областей официально красные. Вы каких областей будете?
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stm
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:02
ЛАД написав:
[Вот и приходится "туда отвечать".
Чтобы флеры с ромасиками не забивали людям головы всякой чушью. Может, кому-то поможет.
Так выпьем же за удачу в нашем безнадежном деле (с)
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:02
justit написав:
Все, что может произойти - это в приказном порядке попытаться затавить всех поголовно вакцинироваться.
С таким-же успехом можно "в приказном порядке попытаться заставить всех поголовно" поставить клеймо на лоб
Востаннє редагувалось Цитрин
в Нед 24 жов, 2021 15:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:03
stm написав:
Как это не введены. 7 областей официально красные. Вы каких областей будете?
Европейцы мы. Белые но есть и негры.
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