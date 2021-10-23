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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4032403340344035>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 14:47

  Starikan написав:
  Faceless написав:Та ладно, зачем ветку закрывать, фельдшер и фельдшер

В принципе этот рассадник антивакцинаторского бреда закрывать нужно (это чуть ли ни самая активная ветка в "валютном рынке").
Но никто не помешает мракобесам открыть другую.

Закрыть можно и другую. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 14:50

  Starikan написав:
  justit написав:
  ЛАД написав: Куда деваться врачам, antey уже неоднократно писал - в частные клиники или вообще за границу.
Они ж не резиновые, клиники эти.
Заграница тем более...

Сейчас заграница резиновая.
Врачей и вспомогательного персонала не хватает нигде.


То есть я оканчиваю курсы санитара и США ждёт меня? 🤔

Вряд ли все так "радужно".

Но опять таки, в списке обязательной вакцинации нет медиков.

Вы же понимаете, что это вызывает негодование+излишнее недоверие у антиваксы.
Как так? Почему им не обязательно, а Голові облради потрібно? 🤣
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 14:52

  justit написав:
  ЛАД написав:Или однообразное: "Как в Бергамо", "А как в Умани?", "А как в Монголии?".


А не нужно "туда отвечать" :D


а шо так. в тягость сказать про монголию и вьетнам. подсказка. статистика фальшивая.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 14:54

  justit написав:..........
  ЛАД написав:Или однообразное: "Как в Бергамо", "А как в Умани?", "А как в Монголии?".

А не нужно "туда отвечать" :D

Если бы я был уверен, что эту ветку читают 10-20-50 человек, давно бы вообще не писал.
Или вы реально думаете, что интересно спорить с дурацкими постами?
Полезной информации здесь давно уже очень мало.
Но, боюсь, что читателей хватает. Вот и приходится "туда отвечать".
Чтобы флеры с ромасиками не забивали людям головы всякой чушью. Может, кому-то поможет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 жов, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 14:56

  stm написав:Так в этом и прикол. Согласно Закона для продиводействия распространению могут вводиться отдельные ограничения на определенный срок в отдельных регионах.


Нет, прикол в том, что еще не введены такие ограничения.

Но да - могут.
Поживем - увидим.

Спор то не об этом завязался :)
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:00

  ЛАД написав:Уменьшило бы. Но у нас не хватает вакцин на всех. Или Вы об этом не знаете?


Честно - не знаю.

Я ежедневно слышу призывы к вакцинированию со словами: "Вакцинируйтесь и не переживайте, вакцин есть достаточно. Пункты вакцинации находятся по адресам таким-то"

Сегодня вот даже в церкци врач выступал с тем же посылом.
Чем кстати взбесил некоторых "верующих" :mrgreen:

Странно, что в Вашем регионе не хватает. :?
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:01

  justit написав:
  stm написав:Так в этом и прикол. Согласно Закона для продиводействия распространению могут вводиться отдельные ограничения на определенный срок в отдельных регионах.


Нет, прикол в том, что еще не введены такие ограничения.

Но да - могут.
Поживем - увидим.

Спор то не об этом завязался :)

Как это не введены. 7 областей официально красные. Вы каких областей будете?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:02

  ЛАД написав:[Вот и приходится "туда отвечать".
Чтобы флеры с ромасиками не забивали людям головы всякой чушью. Может, кому-то поможет.


Так выпьем же за удачу в нашем безнадежном деле (с) :D
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:02

  justit написав:Все, что может произойти - это в приказном порядке попытаться затавить всех поголовно вакцинироваться.


С таким-же успехом можно "в приказном порядке попытаться заставить всех поголовно" поставить клеймо на лоб :D
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 24 жов, 2021 15:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:03

  stm написав:Как это не введены. 7 областей официально красные. Вы каких областей будете?


Европейцы мы. Белые но есть и негры. :D
justit
 
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