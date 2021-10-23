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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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justit
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:07
justit написав: ЛАД написав:
Мне хватило Вашей цитаты в viewtopic.php?p=5320264#p5320264
.
Вернусь к своему начальному посту, после которого Вы начали разговор со мной.
...вряд ли можно говорить о "всех желающих".
Ещё в июне и даже в июле так нельзя было сказать и о Файзере, и о Модерне, и об АстраЗенеке. Как сегодня, не знаю.
Я возражал против "всех желающих" по любой
вакцине, кроме Коронавака практически до конца или, как минимум, до середины июля.
Если Вы считаете, что 7500, а не 500, это "для всех желающих"...
7500 всего вакцинировалась.
Это же не означает, что доз больше не было 😊
Это про низкий % желающих как бы.
Даже Вы могли приехать и уколоться.
Разумеется, если рядом есть Файзер, то ехать никто не будет.
Найдите, пожалуйста, сколько Джонсона получила Украина. Насколько понял из Вашей ссылки на Громадське, вакцинировала Джонсоном Венгрия
в приграничных областях и не всех желающих.
И ещё раз, Хотя Вы и процитировали, но, видимо, не прочитали:
Не было
Ещё в июне и даже в июле так нельзя было сказать и о Файзере, и о Модерне, и об АстраЗенеке.
вакцинации
"всех желающих" по любой вакцине, кроме Коронавака практически до конца или, как минимум, до середины июля.
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ЛАД
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:10
ЛАД написав:
вакцинировала Джонсоном Венгрия
в приграничных областях и не всех желающих.
Всех. Точней всех, кто напрягся и приехал за уколом.
Их получается 7500 примерно и было.
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justit
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:10
justit написав: ЛАД написав:
Уменьшило бы. Но у нас не хватает
вакцин на всех. Или Вы об этом не знаете?
Честно - не знаю.
Я ежедневно слышу призывы к вакцинированию со словами: "Вакцинируйтесь и не переживайте, вакцин есть достаточно. Пункты вакцинации находятся по адресам таким-то"
Сегодня вот даже в церкци врач выступал с тем же посылом.
Чем кстати взбесил некоторых "верующих"
Странно, что в Вашем регионе не хватает.
Вакцин хватает для "желающих". А их до введения ограничений было сравнительно немного.
На всё население не хватает, и очень много.
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ЛАД
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:14
ЛАД написав: justit написав: ЛАД написав:
Уменьшило бы. Но у нас не хватает
вакцин на всех. Или Вы об этом не знаете?
Честно - не знаю.
Я ежедневно слышу призывы к вакцинированию со словами: "Вакцинируйтесь и не переживайте, вакцин есть достаточно. Пункты вакцинации находятся по адресам таким-то"
Сегодня вот даже в церкци врач выступал с тем же посылом.
Чем кстати взбесил некоторых "верующих"
Странно, что в Вашем регионе не хватает.
Вакцин хватает для "желающих". А их до введения ограничений было сравнительно немного.
На всё население не хватает, и очень много.
Я не медик.
Если мне вещают, что достаточно - значит достаточно.
Я не стану размышлять на тему "только желающим" vs "всем"
Пункты вакцинации стоят себе одиноко так.
Желающих не много
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justit
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:16
Хроника Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой для Ромасика, Вкладчика и их компании:
Концентраторы закончились. Лист ожидания уже больше 20 человек. Приоритет люди с тяжёлой хроникой, одинокие старики. Играем в господа Бога - Давай дадим этому, у него больше шансов. Нет, Давай вот этой бабушке. У неё сегодня день рождения и Сатурация падает быстро. Давай двухпоточный лучше бабушке и дедушке, которые двоем лежат. Литраж будет маленький, но может хоть как то потянем. Споры все горячей. При равной сатурации Кого спасать? Больного с букетом хронических или условно здорового члена общества. 70 Летнего или 85 Летнего?
Это реальные истории. Реальные жизни.
Скорые стоят в очереди около стационаров. Люди звонят прямо из машин скорой- нас не пускают. Тут охрана. Мест нет. Один пациент уже проехал со скорой 4!! Больницы и в отчаянии приехали в 11 городскую (которая не ковид)
Знаете, я думаю тут уже не спасёт ничего. Очень хочется отключить телефон. Слушать как они все горько плачут и умоляют невозможно. Видеть как люди думают только о своей шкуре ещё более невыносимо.
помочь уже ничем не можем.
Извините
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Binimovich
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:16
Вот другое интересно.
Красная зона - зверские ограничения.
Говорят "хлеба не купишь без QR кода"
То есть, кто не спел - должен умереть?
Или нанять себе "Работника, ходить в магазин"
Как это вообще выглядит с точки зрения "Прав человека"?
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justit
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:20
Binimovich написав:
Концентраторы закончились. Лист ожидания уже больше 20 человек. Приоритет люди с тяжёлой хроникой, одинокие старики.
Есть над чем подумать...
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Цитрин
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:21
justit написав:
Говорят "хлеба не купишь без QR кода"
А 3-х месяцев не хватило вакцинироваться?
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BIGor
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:22
pilker написав: justit написав: ЛАД написав:
Или однообразное: "Как в Бергамо", "А как в Умани?", "А как в Монголии?".
А не нужно "туда отвечать"
а шо так. в тягость сказать про монголию и вьетнам. подсказка. статистика фальшивая.
Подсказок, куда пойти - то ли на политмусорку, то ли ещё куда, давать не буду.
На этотвопрос уже отвечал.
Я не
занимаюсь профессионально вопросами эпидемиологии. За посты на форуме мне никто не
платит. У меня нет ни времени, ни желания разбираться по каждой стране (сколько их там, на ворлдметре 223).
Если Вас так интересуют Монголия или Вьетнам (кстати, название страны пишется с заглавной буквы. Или в ЦПШ этому не учат?) ха соответствующую оплату могу разобраться. Сразу предупреждаю - дорого. И на условиях предоплаты.
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ЛАД
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