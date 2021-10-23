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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4033403440354036>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:03

  Цитрин написав:
  justit написав:Все, что может произойти - это в приказном порядке попытаться затавить всех поголовно вакцинироваться.


С таким-же успехом можно "в приказном порядке попытаться затавить всех поголовно" поставить клеймо на лоб :D


Why not? :)
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:07

  justit написав:
  ЛАД написав:Мне хватило Вашей цитаты в viewtopic.php?p=5320264#p5320264.
Вернусь к своему начальному посту, после которого Вы начали разговор со мной.
...вряд ли можно говорить о "всех желающих".
Ещё в июне и даже в июле так нельзя было сказать и о Файзере, и о Модерне, и об АстраЗенеке. Как сегодня, не знаю.

Я возражал против "всех желающих" по любой вакцине, кроме Коронавака практически до конца или, как минимум, до середины июля.
Если Вы считаете, что 7500, а не 500, это "для всех желающих"...


7500 всего вакцинировалась.
Это же не означает, что доз больше не было 😊
Это про низкий % желающих как бы.

Даже Вы могли приехать и уколоться.
Разумеется, если рядом есть Файзер, то ехать никто не будет.

Найдите, пожалуйста, сколько Джонсона получила Украина. Насколько понял из Вашей ссылки на Громадське, вакцинировала Джонсоном Венгрия в приграничных областях и не всех желающих.
И ещё раз, Хотя Вы и процитировали, но, видимо, не прочитали:
Ещё в июне и даже в июле так нельзя было сказать и о Файзере, и о Модерне, и об АстраЗенеке.

Не было вакцинации
"всех желающих" по любой вакцине, кроме Коронавака практически до конца или, как минимум, до середины июля.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:10

  ЛАД написав:вакцинировала Джонсоном Венгрия в приграничных областях и не всех желающих.


Всех. Точней всех, кто напрягся и приехал за уколом.
Их получается 7500 примерно и было.
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:10

  justit написав:
  ЛАД написав:Уменьшило бы. Но у нас не хватает вакцин на всех. Или Вы об этом не знаете?


Честно - не знаю.

Я ежедневно слышу призывы к вакцинированию со словами: "Вакцинируйтесь и не переживайте, вакцин есть достаточно. Пункты вакцинации находятся по адресам таким-то"

Сегодня вот даже в церкци врач выступал с тем же посылом.
Чем кстати взбесил некоторых "верующих" :mrgreen:

Странно, что в Вашем регионе не хватает. :?

Вакцин хватает для "желающих". А их до введения ограничений было сравнительно немного.
На всё население не хватает, и очень много.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:14

  ЛАД написав:
  justit написав:
  ЛАД написав:Уменьшило бы. Но у нас не хватает вакцин на всех. Или Вы об этом не знаете?


Честно - не знаю.

Я ежедневно слышу призывы к вакцинированию со словами: "Вакцинируйтесь и не переживайте, вакцин есть достаточно. Пункты вакцинации находятся по адресам таким-то"

Сегодня вот даже в церкци врач выступал с тем же посылом.
Чем кстати взбесил некоторых "верующих" :mrgreen:

Странно, что в Вашем регионе не хватает. :?

Вакцин хватает для "желающих". А их до введения ограничений было сравнительно немного.
На всё население не хватает, и очень много.


Я не медик.
Если мне вещают, что достаточно - значит достаточно.
Я не стану размышлять на тему "только желающим" vs "всем"
Пункты вакцинации стоят себе одиноко так.
Желающих не много
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хроника Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой для Ромасика, Вкладчика и их компании:

Концентраторы закончились. Лист ожидания уже больше 20 человек. Приоритет люди с тяжёлой хроникой, одинокие старики. Играем в господа Бога - Давай дадим этому, у него больше шансов. Нет, Давай вот этой бабушке. У неё сегодня день рождения и Сатурация падает быстро. Давай двухпоточный лучше бабушке и дедушке, которые двоем лежат. Литраж будет маленький, но может хоть как то потянем. Споры все горячей. При равной сатурации Кого спасать? Больного с букетом хронических или условно здорового члена общества. 70 Летнего или 85 Летнего?
Это реальные истории. Реальные жизни.
Скорые стоят в очереди около стационаров. Люди звонят прямо из машин скорой- нас не пускают. Тут охрана. Мест нет. Один пациент уже проехал со скорой 4!! Больницы и в отчаянии приехали в 11 городскую (которая не ковид)


Знаете, я думаю тут уже не спасёт ничего. Очень хочется отключить телефон. Слушать как они все горько плачут и умоляют невозможно. Видеть как люди думают только о своей шкуре ещё более невыносимо.
помочь уже ничем не можем.
Извините
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вот другое интересно.

Красная зона - зверские ограничения.
Говорят "хлеба не купишь без QR кода"

То есть, кто не спел - должен умереть?
Или нанять себе "Работника, ходить в магазин"

Как это вообще выглядит с точки зрения "Прав человека"?
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:20

  Binimovich написав:Концентраторы закончились. Лист ожидания уже больше 20 человек. Приоритет люди с тяжёлой хроникой, одинокие старики.


Есть над чем подумать...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Говорят "хлеба не купишь без QR кода"

А 3-х месяцев не хватило вакцинироваться?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:22

  pilker написав:
  justit написав:
  ЛАД написав:Или однообразное: "Как в Бергамо", "А как в Умани?", "А как в Монголии?".


А не нужно "туда отвечать" :D


а шо так. в тягость сказать про монголию и вьетнам. подсказка. статистика фальшивая.

Подсказок, куда пойти - то ли на политмусорку, то ли ещё куда, давать не буду.
На этотвопрос уже отвечал.
Я не занимаюсь профессионально вопросами эпидемиологии. За посты на форуме мне никто не платит. У меня нет ни времени, ни желания разбираться по каждой стране (сколько их там, на ворлдметре 223).
Если Вас так интересуют Монголия или Вьетнам (кстати, название страны пишется с заглавной буквы. Или в ЦПШ этому не учат?) ха соответствующую оплату могу разобраться. Сразу предупреждаю - дорого. И на условиях предоплаты.
ЛАД
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