Додано: Нед 24 жов, 2021 15:16

Хроника Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой для Ромасика, Вкладчика и их компании:



Концентраторы закончились. Лист ожидания уже больше 20 человек. Приоритет люди с тяжёлой хроникой, одинокие старики. Играем в господа Бога - Давай дадим этому, у него больше шансов. Нет, Давай вот этой бабушке. У неё сегодня день рождения и Сатурация падает быстро. Давай двухпоточный лучше бабушке и дедушке, которые двоем лежат. Литраж будет маленький, но может хоть как то потянем. Споры все горячей. При равной сатурации Кого спасать? Больного с букетом хронических или условно здорового члена общества. 70 Летнего или 85 Летнего?

Это реальные истории. Реальные жизни.

Скорые стоят в очереди около стационаров. Люди звонят прямо из машин скорой- нас не пускают. Тут охрана. Мест нет. Один пациент уже проехал со скорой 4!! Больницы и в отчаянии приехали в 11 городскую (которая не ковид)





Знаете, я думаю тут уже не спасёт ничего. Очень хочется отключить телефон. Слушать как они все горько плачут и умоляют невозможно. Видеть как люди думают только о своей шкуре ещё более невыносимо.

помочь уже ничем не можем.

Извините