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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40354036403740384039>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  Starikan написав:
  Faceless написав:Та ладно, зачем ветку закрывать, фельдшер и фельдшер

В принципе этот рассадник антивакцинаторского бреда закрывать нужно (это чуть ли ни самая активная ветка в "валютном рынке").
Но никто не помешает мракобесам открыть другую.

Закрыть можно и другую. :)
Все закрывать не решение. Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки много
Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки
https://habr.com/ru/post/564356/
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:38

  Faceless написав:А нытики всегда найдут кучу причин, чтобы жопу не поднимать


+500
Но уповать на то, что если шо, то "Все уедут", это ж "контрреволюция какая-то" :D

p.s. Кто хотел (и мог) уехал уже давно.
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:38

  justit написав:
  Starikan написав: Сейчас заграница резиновая.
Врачей и вспомогательного персонала не хватает нигде.

То есть я оканчиваю курсы санитара и США ждёт меня? 🤔
Вряд ли все так "радужно".

Насчет США не знаю, а в Израиле будете ухаживать за лежачими больными на дому.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:38

  vichenki написав:Власний досвід перехворівшого.
Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.

Рад за вас с женой.
Но никто и не писал, что умирают все заболевшие. Даже если 60+, 70+ или даже 80+.
Но, бывает, умирают или тяжело болеют и 60- и даже с большим минусом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:
  justit написав:
  Starikan написав: Сейчас заграница резиновая.
Врачей и вспомогательного персонала не хватает нигде.

То есть я оканчиваю курсы санитара и США ждёт меня?
Вряд ли все так "радужно".

Насчет США не знаю, а в Израиле будете ухаживать за лежачими больными на дому.
Адская работа, на самом деле
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:41

  Faceless написав:....
Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки много
........

Вопросов, действительно много. И я неоднократно писал, что с интересом почитаю серьёзные и обоснованные возражения.
Но, к сожалению, таких нет. Не хватает квалификации у здешних антиваксов?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:44

  justit написав: Пункты вакцинации стоят себе одиноко так.
Желающих не много

Я уже сто раз писал: в нашей поликлинике 26 (Харьков) желающих и стоящих в очереди много, видел неоднократно.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:45

  Hotab написав:
  fler написав:какую агитацию проводит Хотаб,
если первой в красную зону попала Херсонская область





Считаю,что надо не открывать область даже в 22-м году. Чтоб прочувствовали все идиоты.

А мне свой профит: в отличии от вас (в паравозе) ,я завтра утром в Киеве буду на авто. И могу ставить на Блабла любую цену: антиваксы не имеют выбора , едут. В паравоз таких не пускают ведь.

УЗ не звикати, вона збиткова, і менше пасажирів - є на кого повішати дохлих котів, тут і до бабки не ходи: антивакси винні у збитковості і не тільки.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:45

  vichenki написав:Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.


Ну с гриппом Вы загнули, потому что ковид все-же опасней гриппа, люди в больницах мрут пачками. Но в целом да - меры очень странные. С одной стороны пофигизм, с другой стороны неадекватные ограничения. Больше похоже на подготовку и отработку действий для каких-то инных целей.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:45

  Starikan написав: а в Израиле будете ухаживать за лежачими больными на дому.


Я не Еврей, и нет даже связей.
Это уже не критично?
justit
 
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