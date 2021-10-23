Faceless написав:Та ладно, зачем ветку закрывать, фельдшер и фельдшер
В принципе этот рассадник антивакцинаторского бреда закрывать нужно (это чуть ли ни самая активная ветка в "валютном рынке"). Но никто не помешает мракобесам открыть другую.
Закрыть можно и другую.
Все закрывать не решение. Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки много Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки https://habr.com/ru/post/564356/
vichenki написав:Власний досвід перехворівшого. Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.
Рад за вас с женой. Но никто и не писал, что умирают все заболевшие. Даже если 60+, 70+ или даже 80+. Но, бывает, умирают или тяжело болеют и 60- и даже с большим минусом.
vichenki написав:Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.
Ну с гриппом Вы загнули, потому что ковид все-же опасней гриппа, люди в больницах мрут пачками. Но в целом да - меры очень странные. С одной стороны пофигизм, с другой стороны неадекватные ограничения. Больше похоже на подготовку и отработку действий для каких-то инных целей.