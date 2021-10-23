Вашу учетку кто-то взломал?
Зачем вы бред постите и распространяете слухи?
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:46
Додано: Нед 24 жов, 2021 15:49
С вами всё ясно. Еще один борец за права человека.
В игнор вместе с остальными "диссидентами" и юрЫстами.
Додано: Нед 24 жов, 2021 15:49
А разве кроме поликлиники нет пунктов?
У нас например очень немало.
И там нет очередей. Ну пока что...
В горполиклинике - да, там видел очередь месяц назад примерно.
Наверное там и сейчас она есть.
Додано: Нед 24 жов, 2021 15:50
Сверхобобщение - когнитивная ошибка при которой мы делаем глобальные выводы из одного или нескольких событий.
Наш мозг предрасположен к обобщению. Он автоматически пытается создавать шаблонные модели без какого-либо сознательного участия или усилий с Вашей стороны. По большому счету, наша способность обобщать – прекрасный навык. Например, Игнац Земмельвейс - — венгерский врач-акушер, профессор, один из основоположников асептики задумался о частоте послеоперационных смертей и сделал клинику, где царила гигиена-мать. Где-то 1840-х годах Земмельвейс работал ассистентом у одного врача в двух клиниках. Одна общая, а вторая для акушерок. Земмельвейс заметил, что смертность в этих клиниках имеет разные масштабы. В одной клинике гибло 100 человек из 4000, а в другой 500. Чаще всего, причиной заражения тех же рожениц становился трупный яд, который попадал в них во время операции. Земмельвейс первым обратил на это внимание, ездил по конференциям, доказывал свою правоту. Теории никто не верил и Земмельвейс занялся экспериментами с кроликами, которым вводил кровь из матки заболевших рожениц. Кролики, само собой, заболели. Он смог заметить закономерности и сделать на основе этого обобщение. Его идеи привели к практике использования антисептиков и стерилизации, и снижению смертности среди женщин. Другой пример наша способность легко распознавать мимику на лице и улавливать эмоциональные состояния. До сих пор для большинства компьютеров в мире это трудная задача с высокой частотой погрешности. Для нашего мозга, в большинстве случаев, это легкая задача. Эта удивительная способность, также, иногда заставляет нас формировать представления, которые на деле далеки от истины. Мы видим человека на луне, видим лошадь в облаках.
Таким образом, тенденция к сверхобобщению является неизбежным побочным продуктом нашего большого ума.
Выделяют два основных механизма, которые превращают обобщение в сверхобобщение:
1. Обобщение – факт, а не гипотеза. Любое обобщение, которое Вы допускаете – это всего лишь предположение. Вы можете иметь некоторую степень уверенности в отношении Вашего предположения, однако, если Ваша уверенность в своем обобщении превышает факты, которые это подтверждают – Вы зашли слишком далеко.
2. Обобщение построенное на очень маленьком количестве случаев. Например, человек на рисунке ниже видит одну черную овцу в стаде и мгновенно делает вывод о том, что все стадо овец черное. Однако, сверобобщение является неточным, так как остальная часть стада – белые овцы
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 24 жов, 2021 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 жов, 2021 15:51
Да, сегодня у justit, похоже, сорвало тормоза. Я поздно понял. Может, выпил, а поговорить не с кем?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 жов, 2021 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 жов, 2021 15:51
Вы не поверите, я говорю то, что услышал, сидя у стоматолога.
Соседний пациент разговаривал по телефону
Ничего при этом я не коментирую, ибо понимаю, что "Одна бабка сказала", но слухи ж намеренно распускают?
Додано: Нед 24 жов, 2021 15:52
Додано: Нед 24 жов, 2021 15:53
Додано: Нед 24 жов, 2021 15:54
Раз такие очереди, можно организовать сервис - выезжать на дом к желающим подышать в концтраторе
Додано: Нед 24 жов, 2021 15:56
А все ж началось с моего сообщения о том, что 5-ро коллег, вакцинированных, практически одномоментно заболели. и меня это лично очень удивило.
только и всего....
Если б я написал: "5-ро невакцинированных заболели",
то все бы меня поддержали, мол "вот вот, их же предупреждали..."
интересно почему так?
Потому, что как "антиваксы" не хотят никого слушать, так же и "заваксы" - ничего не слышат
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