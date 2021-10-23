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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4036403740384039>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:46

  justit написав:Вот другое интересно.
Красная зона - зверские ограничения.
Говорят "хлеба не купишь без QR кода"

Вашу учетку кто-то взломал?
Зачем вы бред постите и распространяете слухи? :evil: :evil: :evil:
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:49

  justit написав:
  BIGor написав:
  justit написав:Говорят "хлеба не купишь без QR кода"
А 3-х месяцев не хватило вакцинироваться?
Ну допустим не хватило.
Да и не обязан человек, если смотреть правде в глаза.
И что?

С вами всё ясно. Еще один борец за права человека.
В игнор вместе с остальными "диссидентами" и юрЫстами.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:49

  Starikan написав:
  justit написав: Пункты вакцинации стоят себе одиноко так.
Желающих не много

Я уже сто раз писал: в нашей поликлинике 26 (Харьков) желающих и стоящих в очереди много, видел неоднократно.


А разве кроме поликлиники нет пунктов?
У нас например очень немало.
И там нет очередей. Ну пока что...

В горполиклинике - да, там видел очередь месяц назад примерно.
Наверное там и сейчас она есть.
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:50

  vichenki написав:Власний досвід перехворівшого.
Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.


Сверхобобщение - когнитивная ошибка при которой мы делаем глобальные выводы из одного или нескольких событий.

Наш мозг предрасположен к обобщению. Он автоматически пытается создавать шаблонные модели без какого-либо сознательного участия или усилий с Вашей стороны. По большому счету, наша способность обобщать – прекрасный навык. Например, Игнац Земмельвейс - — венгерский врач-акушер, профессор, один из основоположников асептики задумался о частоте послеоперационных смертей и сделал клинику, где царила гигиена-мать. Где-то 1840-х годах Земмельвейс работал ассистентом у одного врача в двух клиниках. Одна общая, а вторая для акушерок. Земмельвейс заметил, что смертность в этих клиниках имеет разные масштабы. В одной клинике гибло 100 человек из 4000, а в другой 500. Чаще всего, причиной заражения тех же рожениц становился трупный яд, который попадал в них во время операции. Земмельвейс первым обратил на это внимание, ездил по конференциям, доказывал свою правоту. Теории никто не верил и Земмельвейс занялся экспериментами с кроликами, которым вводил кровь из матки заболевших рожениц. Кролики, само собой, заболели. Он смог заметить закономерности и сделать на основе этого обобщение. Его идеи привели к практике использования антисептиков и стерилизации, и снижению смертности среди женщин. Другой пример наша способность легко распознавать мимику на лице и улавливать эмоциональные состояния. До сих пор для большинства компьютеров в мире это трудная задача с высокой частотой погрешности. Для нашего мозга, в большинстве случаев, это легкая задача. Эта удивительная способность, также, иногда заставляет нас формировать представления, которые на деле далеки от истины. Мы видим человека на луне, видим лошадь в облаках.
Таким образом, тенденция к сверхобобщению является неизбежным побочным продуктом нашего большого ума.

Выделяют два основных механизма, которые превращают обобщение в сверхобобщение:

1. Обобщение – факт, а не гипотеза. Любое обобщение, которое Вы допускаете – это всего лишь предположение. Вы можете иметь некоторую степень уверенности в отношении Вашего предположения, однако, если Ваша уверенность в своем обобщении превышает факты, которые это подтверждают – Вы зашли слишком далеко.

2. Обобщение построенное на очень маленьком количестве случаев. Например, человек на рисунке ниже видит одну черную овцу в стаде и мгновенно делает вывод о том, что все стадо овец черное. Однако, сверобобщение является неточным, так как остальная часть стада – белые овцы
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 24 жов, 2021 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:51

  Starikan написав:......
С вами всё ясно. Еще один борец за права человека.
В игнор вместе с остальными "диссидентами" и юрЫстами.

Да, сегодня у justit, похоже, сорвало тормоза. Я поздно понял. Может, выпил, а поговорить не с кем?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 жов, 2021 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:51

  Starikan написав:
  justit написав:Вот другое интересно.
Красная зона - зверские ограничения.
Говорят "хлеба не купишь без QR кода"

Вашу учетку кто-то взломал?
Зачем вы бред постите и распространяете слухи? :evil: :evil: :evil:


Вы не поверите, я говорю то, что услышал, сидя у стоматолога.
Соседний пациент разговаривал по телефону :mrgreen:

Ничего при этом я не коментирую, ибо понимаю, что "Одна бабка сказала", но слухи ж намеренно распускают?
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:52

  Faceless написав:
Starikan написав: Насчет США не знаю, а в Израиле будете ухаживать за лежачими больными на дому.
Адская работа, на самом деле

Разумеется, поэтому туда берут всех подряд.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:53

  Starikan написав:С вами всё ясно. Еще один борец за права человека.


М-да.
Не знаю, что и сказать :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:54

Раз такие очереди, можно организовать сервис - выезжать на дом к желающим подышать в концтраторе
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:56

  ЛАД написав:
  Starikan написав:......
С вами всё ясно. Еще один борец за права человека.
В игнор вместе с остальными "диссидентами" и юрЫстами.

Да, сегодня у justit, похоже, сорвало тормоза. Я поздно понял. Может, выпил, а поговорить не с кем?


А все ж началось с моего сообщения о том, что 5-ро коллег, вакцинированных, практически одномоментно заболели. и меня это лично очень удивило.
только и всего....

Если б я написал: "5-ро невакцинированных заболели",
то все бы меня поддержали, мол "вот вот, их же предупреждали..."

интересно почему так?
Потому, что как "антиваксы" не хотят никого слушать, так же и "заваксы" - ничего не слышат :D
justit
 
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