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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4036403740384039> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100 Мені вже зробили щеплення 59% 59 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 100 Додано: Нед 24 жов, 2021 15:46 justit написав: Вот другое интересно.

Красная зона - зверские ограничения.

Говорят "хлеба не купишь без QR кода" Вот другое интересно.Красная зона - зверские ограничения.

Вашу учетку кто-то взломал?

Зачем вы бред постите и распространяете слухи? Вашу учетку кто-то взломал?Зачем вы бред постите и распространяете слухи? Starikan 2 Повідомлень: 18404 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2268 раз. Подякували: 3008 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 15:49 justit написав: BIGor написав: justit написав: Говорят "хлеба не купишь без QR кода" Говорят "хлеба не купишь без QR кода" А 3-х месяцев не хватило вакцинироваться? А 3-х месяцев не хватило вакцинироваться? Ну допустим не хватило.

Да и не обязан человек, если смотреть правде в глаза.

И что? Ну допустим не хватило.Да и не обязан человек, если смотреть правде в глаза.И что?

С вами всё ясно. Еще один борец за права человека.

В игнор вместе с остальными "диссидентами" и юрЫстами. С вами всё ясно. Еще один борец за права человека.В игнор вместе с остальными "диссидентами" и юрЫстами. Starikan 2 Повідомлень: 18404 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2268 раз. Подякували: 3008 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 15:49 Starikan написав: justit написав: Пункты вакцинации стоят себе одиноко так.

Желающих не много Пункты вакцинации стоят себе одиноко так.Желающих не много

Я уже сто раз писал: в нашей поликлинике 26 (Харьков) желающих и стоящих в очереди много, видел неоднократно. Я уже сто раз писал: в нашей поликлинике 26 (Харьков) желающих и стоящих в очереди много, видел неоднократно.



А разве кроме поликлиники нет пунктов?

У нас например очень немало.

И там нет очередей. Ну пока что...



В горполиклинике - да, там видел очередь месяц назад примерно.

Наверное там и сейчас она есть. А разве кроме поликлиники нет пунктов?У нас например очень немало.И там нет очередей. Ну пока что...В горполиклинике - да, там видел очередь месяц назад примерно.Наверное там и сейчас она есть. justit Повідомлень: 5357 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 15:50 vichenki написав: Власний досвід перехворівшого.

Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили. Власний досвід перехворівшого.Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі.. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.



Сверхобобщение - когнитивная ошибка при которой мы делаем глобальные выводы из одного или нескольких событий.



Наш мозг предрасположен к обобщению. Он автоматически пытается создавать шаблонные модели без какого-либо сознательного участия или усилий с Вашей стороны. По большому счету, наша способность обобщать – прекрасный навык. Например, Игнац Земмельвейс - — венгерский врач-акушер, профессор, один из основоположников асептики задумался о частоте послеоперационных смертей и сделал клинику, где царила гигиена-мать. Где-то 1840-х годах Земмельвейс работал ассистентом у одного врача в двух клиниках. Одна общая, а вторая для акушерок. Земмельвейс заметил, что смертность в этих клиниках имеет разные масштабы. В одной клинике гибло 100 человек из 4000, а в другой 500. Чаще всего, причиной заражения тех же рожениц становился трупный яд, который попадал в них во время операции. Земмельвейс первым обратил на это внимание, ездил по конференциям, доказывал свою правоту. Теории никто не верил и Земмельвейс занялся экспериментами с кроликами, которым вводил кровь из матки заболевших рожениц. Кролики, само собой, заболели. Он смог заметить закономерности и сделать на основе этого обобщение. Его идеи привели к практике использования антисептиков и стерилизации, и снижению смертности среди женщин. Другой пример наша способность легко распознавать мимику на лице и улавливать эмоциональные состояния. До сих пор для большинства компьютеров в мире это трудная задача с высокой частотой погрешности. Для нашего мозга, в большинстве случаев, это легкая задача. Эта удивительная способность, также, иногда заставляет нас формировать представления, которые на деле далеки от истины. Мы видим человека на луне, видим лошадь в облаках.

Таким образом, тенденция к сверхобобщению является неизбежным побочным продуктом нашего большого ума.



Выделяют два основных механизма, которые превращают обобщение в сверхобобщение:



1. Обобщение – факт, а не гипотеза. Любое обобщение, которое Вы допускаете – это всего лишь предположение. Вы можете иметь некоторую степень уверенности в отношении Вашего предположения, однако, если Ваша уверенность в своем обобщении превышает факты, которые это подтверждают – Вы зашли слишком далеко.



2. Обобщение построенное на очень маленьком количестве случаев. Например, человек на рисунке ниже видит одну черную овцу в стаде и мгновенно делает вывод о том, что все стадо овец черное. Однако, сверобобщение является неточным, так как остальная часть стада – белые овцы Сверхобобщение - когнитивная ошибка при которой мы делаем глобальные выводы из одного или нескольких событий.Наш мозг предрасположен к обобщению. Он автоматически пытается создавать шаблонные модели без какого-либо сознательного участия или усилий с Вашей стороны. По большому счету, наша способность обобщать – прекрасный навык. Например, Игнац Земмельвейс - — венгерский врач-акушер, профессор, один из основоположников асептики задумался о частоте послеоперационных смертей и сделал клинику, где царила гигиена-мать. Где-то 1840-х годах Земмельвейс работал ассистентом у одного врача в двух клиниках. Одна общая, а вторая для акушерок. Земмельвейс заметил, что смертность в этих клиниках имеет разные масштабы. В одной клинике гибло 100 человек из 4000, а в другой 500. Чаще всего, причиной заражения тех же рожениц становился трупный яд, который попадал в них во время операции. Земмельвейс первым обратил на это внимание, ездил по конференциям, доказывал свою правоту. Теории никто не верил и Земмельвейс занялся экспериментами с кроликами, которым вводил кровь из матки заболевших рожениц. Кролики, само собой, заболели. Он смог заметить закономерности и сделать на основе этого обобщение. Его идеи привели к практике использования антисептиков и стерилизации, и снижению смертности среди женщин. Другой пример наша способность легко распознавать мимику на лице и улавливать эмоциональные состояния. До сих пор для большинства компьютеров в мире это трудная задача с высокой частотой погрешности. Для нашего мозга, в большинстве случаев, это легкая задача. Эта удивительная способность, также, иногда заставляет нас формировать представления, которые на деле далеки от истины. Мы видим человека на луне, видим лошадь в облаках.Таким образом, тенденция к сверхобобщению является неизбежным побочным продуктом нашего большого ума.Выделяют два основных механизма, которые превращают обобщение в сверхобобщение:1. Обобщение – факт, а не гипотеза. Любое обобщение, которое Вы допускаете – это всего лишь предположение. Вы можете иметь некоторую степень уверенности в отношении Вашего предположения, однако, если Ваша уверенность в своем обобщении превышает факты, которые это подтверждают – Вы зашли слишком далеко.2. Обобщение построенное на очень маленьком количестве случаев. Например, человек на рисунке ниже видит одну черную овцу в стаде и мгновенно делает вывод о том, что все стадо овец черное. Однако, сверобобщение является неточным, так как остальная часть стада – белые овцы Востаннє редагувалось zРадио в Нед 24 жов, 2021 15:51, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 11413 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2647 раз. Подякували: 5773 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 15:51 Starikan написав: ......

С вами всё ясно. Еще один борец за права человека.

В игнор вместе с остальными "диссидентами" и юрЫстами. ......С вами всё ясно. Еще один борец за права человека.В игнор вместе с остальными "диссидентами" и юрЫстами.

Да, сегодня у justit, похоже, сорвало тормоза. Я поздно понял. Может, выпил, а поговорить не с кем? Да, сегодня у, похоже, сорвало тормоза. Я поздно понял. Может, выпил, а поговорить не с кем? Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 жов, 2021 15:51, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20148 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4895 раз. Подякували: 4528 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 15:51 Starikan написав: justit написав: Вот другое интересно.

Красная зона - зверские ограничения.

Говорят "хлеба не купишь без QR кода" Вот другое интересно.Красная зона - зверские ограничения.

Вашу учетку кто-то взломал?

Зачем вы бред постите и распространяете слухи? Вашу учетку кто-то взломал?Зачем вы бред постите и распространяете слухи?



Вы не поверите, я говорю то, что услышал, сидя у стоматолога.

Соседний пациент разговаривал по телефону



Ничего при этом я не коментирую, ибо понимаю, что "Одна бабка сказала", но слухи ж намеренно распускают? Вы не поверите, я говорю то, что услышал, сидя у стоматолога.Соседний пациент разговаривал по телефонуНичего при этом я не коментирую, ибо понимаю, что "Одна бабка сказала", но слухи ж намеренно распускают? justit Повідомлень: 5357 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 15:52 Faceless написав: Starikan написав: Насчет США не знаю, а в Израиле будете ухаживать за лежачими больными на дому. Адская работа, на самом деле Адская работа, на самом деле

Разумеется, поэтому туда берут всех подряд. Разумеется, поэтому туда берут всех подряд. Starikan 2 Повідомлень: 18404 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2268 раз. Подякували: 3008 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 15:53 Starikan написав: С вами всё ясно. Еще один борец за права человека. С вами всё ясно. Еще один борец за права человека.



М-да.

Не знаю, что и сказать М-да.Не знаю, что и сказать justit Повідомлень: 5357 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 15:54 Раз такие очереди, можно организовать сервис - выезжать на дом к желающим подышать в концтраторе Цитрин

Повідомлень: 369 З нами з: 26.06.21 Подякував: 61 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 15:56 ЛАД написав: Starikan написав: ......

С вами всё ясно. Еще один борец за права человека.

В игнор вместе с остальными "диссидентами" и юрЫстами. ......С вами всё ясно. Еще один борец за права человека.В игнор вместе с остальными "диссидентами" и юрЫстами.

Да, сегодня у justit, похоже, сорвало тормоза. Я поздно понял. Может, выпил, а поговорить не с кем? Да, сегодня у, похоже, сорвало тормоза. Я поздно понял. Может, выпил, а поговорить не с кем?



А все ж началось с моего сообщения о том, что 5-ро коллег, вакцинированных, практически одномоментно заболели. и меня это лично очень удивило.

только и всего....



Если б я написал: "5-ро невакцинированных заболели",

то все бы меня поддержали, мол "вот вот, их же предупреждали..."



интересно почему так?

Потому, что как "антиваксы" не хотят никого слушать, так же и "заваксы" - ничего не слышат А все ж началось с моего сообщения о том, что 5-ро коллег, вакцинированных, практически одномоментно заболели. и меня это лично очень удивило.только и всего....Если б я написал: "5-ро невакцинированных заболели",то все бы меня поддержали, мол "вот вот, их же предупреждали..."интересно почему так?Потому, что как "антиваксы" не хотят никого слушать, так же и "заваксы" - ничего не слышат justit Повідомлень: 5357 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4036403740384039> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Суб 23 жов, 2021 13:36