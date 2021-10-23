Starikan написав: а в Израиле будете ухаживать за лежачими больными на дому.
Я не Еврей, и нет даже связей. Это уже не критично?
Не критично. У соседки приятеля так работает молдаванка, не этническая еврейка. Молдаване и украинцы вовсю на стройках работают (частично нелегалы, но власти на это закрывают глаза, на такие работы даже арабы не идут).
Starikan написав: а в Израиле будете ухаживать за лежачими больными на дому.
Я не Еврей, и нет даже связей. Это уже не критично?
Не критично. У соседки приятеля так работает молдаванка, не этническая еврейка. Молдаване и украинцы вовсю на стройках работают (частично нелегалы, но власти на это закрывают глаза, на такие работы даже арабы не идут).
stm написав:При этом невакс может делать ПЦР что бы доказать что он не опасен обществу. Никаких обязательных вакцин. Либо вакцинация, либо ПЦР. Никаких ограничений ваших прав. ... Фирма не желая получать штраф вводит внутренним распоряжением на входе в компанию как сотрудники так и посетители представляют либо, либо. ... Как там директор школы всё ждёт своего суда, а в это время его с 1 ноября могут отстранить абсолютно законно от работы и поставить в.о. И теперь не только главный налоговик, но и смелый директор могут решать своё восстановление в суде. Только у налоговика запас прочности есть, а у директора этот запас поменьше. И найдёт он такого юриста, как наш форумный и пролетит, ещё и за свои же деньги.
1. Если фирма является продавцом товаров или исполнителем услуг, то как "внутреннее распоряжение" будет согласовываться со ст. 633 Гражданского кодекса о публичном договоре, который запрещает предпринимателю предоставлять преимущества одному потребителю перед другим и отказывать в продаже товаров или предоставлении услуг? 2. В уголовном судопроизводстве презумпцию невиновности человека опровергает прокурор. В административном производстве презумпцию своей вины опровергает налоговик. В гражданском судопроизводстве презумпцию своей вины опровергает владелец источника повышенной опасности (транспортное средство, химические, радиоактивные, взрыво- и пожароопасные предметы, дикие звери, служебные собаки и собаки бойцовских пород и т.д.). 3. stm, а в каком законе установлено, что невакцинированный от COVID-19 человек должен доказывать, что он неопасен для общества? А если найдете такой закон, то объясните, а почему по аналогии не должны доказывать свою безопасность для общества больные туберкулезом, ВИЧ, сифилисом и т.д.? Кроме того, из какого закона Вы исходили, что вакцинирование является надлежащим доказательством безопасности человека для общества? Также, откуда Вы взяли, что у налоговика "повышенный запас прочности", если обязанность опровержения презумпции его вины лежит на нем? И наконец, если о деньгах, то почему в апелляционных и кассационных жалобах налоговая служба массово просит освободить ее от оплаты судебного сбора?
Faceless написав:.......... Все закрывать не решение. Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки много Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки https://habr.com/ru/post/564356/
Прочитал не всё. Статья мутноватая. В ссылках часто совсем не то, что пишет автор. Возможно, не прав, но, на мой взгляд, не заслуживает внимания.
Кошмар, особо буйные антиваксы итак не отличаются дальновидностью и аналитичностью, а если еще и переболеют...
Many people who have recovered from Covid-19 infection are still experiencing cognitive impairment more than seven months later, according to new research. The study, which describes the the kinds of cognitive problems experienced by patients who had been treated at the Mount Sinai system in New York, adds to the growing evidence that Covid "long haulers" can experience myriad ailments weeks and months after recovering from the initial illness. As many as 24 percent of people who have recovered from Covid-19 continue to experience some sort of cognitive difficulties, including problems with memory, multitasking, processing speed and focusing, researchers at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai reported Friday in JAMA Network Open
stm написав:При этом невакс может делать ПЦР что бы доказать что он не опасен обществу. Никаких обязательных вакцин. Либо вакцинация, либо ПЦР. Никаких ограничений ваших прав. ... Фирма не желая получать штраф вводит внутренним распоряжением на входе в компанию как сотрудники так и посетители представляют либо, либо. ... Как там директор школы всё ждёт своего суда, а в это время его с 1 ноября могут отстранить абсолютно законно от работы и поставить в.о. И теперь не только главный налоговик, но и смелый директор могут решать своё восстановление в суде. Только у налоговика запас прочности есть, а у директора этот запас поменьше. И найдёт он такого юриста, как наш форумный и пролетит, ещё и за свои же деньги.
1. Если фирма является продавцом товаров или исполнителем услуг, то как "внутреннее распоряжение" будет согласовываться со ст. 633 Гражданского кодекса о публичном договоре, который запрещает предпринимателю предоставлять преимущества одному потребителю перед другим и отказывать в продаже товаров или предоставлении услуг? 2. В уголовном судопроизводстве презумпцию невиновности человека опровергает прокурор. В административном производстве презумпцию своей вины опровергает налоговик. В гражданском судопроизводстве презумпцию своей вины опровергает владелец источника повышенной опасности (транспортное средство, химические, радиоактивные, взрыво- и пожароопасные предметы, дикие звери, служебные собаки и собаки бойцовских пород и т.д.). 3. stm, а в каком законе установлено, что невакцинированный от COVID-19 человек должен доказывать, что он неопасен для общества? А если найдете такой закон, то объясните, а почему по аналогии не должны доказывать свою безопасность для общества больные туберкулезом, ВИЧ, сифилисом и т.д.? Кроме того, из какого закона Вы исходили, что вакцинирование является надлежащим доказательством безопасности человека для общества? Также, откуда Вы взяли, что у налоговика "повышенный запас прочности", если обязанность опровержения презумпции его вины лежит на нем? И наконец, если о деньгах, то почему в апелляционных и кассационных жалобах налоговая служба массово просит освободить ее от оплаты судебного сбора?
А что там Автомайдан и подобные дела. По-моему пролетели с судами и первой и второй инстанции, а на Верховный недошли. Посмотрим что с директором. Хотя он не дурак, дважды вакцинирован и в комментариях озвучивает что вакцинация - это добро ))) посмотрим что с решением будет. Кстати, не нашла пока даже что приняли и назначили рассмотрение, неужто опять громкий релиз и отказ от рассмотрения судом по причине не оплаты судебного сбора или неверно оформленного позыву? )