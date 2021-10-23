RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4036403740384039

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:56

  justit написав:
  Starikan написав: а в Израиле будете ухаживать за лежачими больными на дому.
Я не Еврей, и нет даже связей. Это уже не критично?

Не критично. У соседки приятеля так работает молдаванка, не этническая еврейка. Молдаване и украинцы вовсю на стройках работают (частично нелегалы, но власти на это закрывают глаза, на такие работы даже арабы не идут).
Starikan
2
 
Повідомлень: 18404
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2268 раз.
Подякували: 3008 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:01

  justit написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:......
С вами всё ясно. Еще один борец за права человека.
В игнор вместе с остальными "диссидентами" и юрЫстами.

Да, сегодня у justit, похоже, сорвало тормоза. Я поздно понял. Может, выпил, а поговорить не с кем?


А все ж началось с моего сообщения о том, что 5-ро коллег, вакцинированных, практически одномоментно заболели. и меня это лично очень удивило.
только и всего....
...........

Я хоть слово возразил против этого?
А Вы целый день достаёте непонятно чем и для чего.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20148
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4895 раз.
Подякували: 4528 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:01

  Starikan написав:
  justit написав:
  Starikan написав: а в Израиле будете ухаживать за лежачими больными на дому.
Я не Еврей, и нет даже связей. Это уже не критично?

Не критично. У соседки приятеля так работает молдаванка, не этническая еврейка. Молдаване и украинцы вовсю на стройках работают (частично нелегалы, но власти на это закрывают глаза, на такие работы даже арабы не идут).


Ясно. Спасибо.
justit
 
Повідомлень: 5357
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1626 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:02

  ЛАД написав:Я хоть слово возразил против этого?
А Вы целый день достаёте непонятно чем и для чего.


Да меня ураган затянул в глупый спор "Джонсона нет" :o
Вы ж сами понимаете как это... ррраз "в интернете кто-то не прав" и понеслось :D
justit
 
Повідомлень: 5357
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1626 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:03

  stm написав:При этом невакс может делать ПЦР что бы доказать что он не опасен обществу. Никаких обязательных вакцин. Либо вакцинация, либо ПЦР. Никаких ограничений ваших прав.
...
Фирма не желая получать штраф вводит внутренним распоряжением на входе в компанию как сотрудники так и посетители представляют либо, либо.
...
Как там директор школы всё ждёт своего суда, а в это время его с 1 ноября могут отстранить абсолютно законно от работы и поставить в.о. И теперь не только главный налоговик, но и смелый директор могут решать своё восстановление в суде. Только у налоговика запас прочности есть, а у директора этот запас поменьше. И найдёт он такого юриста, как наш форумный и пролетит, ещё и за свои же деньги.

1. Если фирма является продавцом товаров или исполнителем услуг, то как "внутреннее распоряжение" будет согласовываться со ст. 633 Гражданского кодекса о публичном договоре, который запрещает предпринимателю предоставлять преимущества одному потребителю перед другим и отказывать в продаже товаров или предоставлении услуг?
2. В уголовном судопроизводстве презумпцию невиновности человека опровергает прокурор.
В административном производстве презумпцию своей вины опровергает налоговик.
В гражданском судопроизводстве презумпцию своей вины опровергает владелец источника повышенной опасности (транспортное средство, химические, радиоактивные, взрыво- и пожароопасные предметы, дикие звери, служебные собаки и собаки бойцовских пород и т.д.).
3. stm, а в каком законе установлено, что невакцинированный от COVID-19 человек должен доказывать, что он неопасен для общества? А если найдете такой закон, то объясните, а почему по аналогии не должны доказывать свою безопасность для общества больные туберкулезом, ВИЧ, сифилисом и т.д.?
Кроме того, из какого закона Вы исходили, что вакцинирование является надлежащим доказательством безопасности человека для общества?
Также, откуда Вы взяли, что у налоговика "повышенный запас прочности", если обязанность опровержения презумпции его вины лежит на нем?
И наконец, если о деньгах, то почему в апелляционных и кассационных жалобах налоговая служба массово просит освободить ее от оплаты судебного сбора?
Igneus
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 29.08.18
Подякував: 665 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:37

  Faceless написав:..........
Все закрывать не решение. Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки много
Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки
https://habr.com/ru/post/564356/

Прочитал не всё.
Статья мутноватая. В ссылках часто совсем не то, что пишет автор. Возможно, не прав, но, на мой взгляд, не заслуживает внимания.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20148
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4895 раз.
Подякували: 4528 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:42

Кошмар, особо буйные антиваксы итак не отличаются дальновидностью и аналитичностью, а если еще и переболеют...

Many people who have recovered from Covid-19 infection are still experiencing cognitive impairment more than seven months later, according to new research.
The study, which describes the the kinds of cognitive problems experienced by patients who had been treated at the Mount Sinai system in New York, adds to the growing evidence that Covid "long haulers" can experience myriad ailments weeks and months after recovering from the initial illness. As many as 24 percent of people who have recovered from Covid-19 continue to experience some sort of cognitive difficulties, including problems with memory, multitasking, processing speed and focusing, researchers at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai reported Friday in JAMA Network Open


https://www.nbcnews.com/health/health-n ... y-n1282189
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11413
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2647 раз.
Подякували: 5773 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:02

  yama написав:

Хороший вопрос она задала: а підозру ей вакцинаторы вручили? И что там написано? :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15450
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8548 раз.
Подякували: 4129 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:03

  Igneus написав:
  stm написав:При этом невакс может делать ПЦР что бы доказать что он не опасен обществу. Никаких обязательных вакцин. Либо вакцинация, либо ПЦР. Никаких ограничений ваших прав.
...
Фирма не желая получать штраф вводит внутренним распоряжением на входе в компанию как сотрудники так и посетители представляют либо, либо.
...
Как там директор школы всё ждёт своего суда, а в это время его с 1 ноября могут отстранить абсолютно законно от работы и поставить в.о. И теперь не только главный налоговик, но и смелый директор могут решать своё восстановление в суде. Только у налоговика запас прочности есть, а у директора этот запас поменьше. И найдёт он такого юриста, как наш форумный и пролетит, ещё и за свои же деньги.

1. Если фирма является продавцом товаров или исполнителем услуг, то как "внутреннее распоряжение" будет согласовываться со ст. 633 Гражданского кодекса о публичном договоре, который запрещает предпринимателю предоставлять преимущества одному потребителю перед другим и отказывать в продаже товаров или предоставлении услуг?
2. В уголовном судопроизводстве презумпцию невиновности человека опровергает прокурор.
В административном производстве презумпцию своей вины опровергает налоговик.
В гражданском судопроизводстве презумпцию своей вины опровергает владелец источника повышенной опасности (транспортное средство, химические, радиоактивные, взрыво- и пожароопасные предметы, дикие звери, служебные собаки и собаки бойцовских пород и т.д.).
3. stm, а в каком законе установлено, что невакцинированный от COVID-19 человек должен доказывать, что он неопасен для общества? А если найдете такой закон, то объясните, а почему по аналогии не должны доказывать свою безопасность для общества больные туберкулезом, ВИЧ, сифилисом и т.д.?
Кроме того, из какого закона Вы исходили, что вакцинирование является надлежащим доказательством безопасности человека для общества?
Также, откуда Вы взяли, что у налоговика "повышенный запас прочности", если обязанность опровержения презумпции его вины лежит на нем?
И наконец, если о деньгах, то почему в апелляционных и кассационных жалобах налоговая служба массово просит освободить ее от оплаты судебного сбора?

А что там Автомайдан и подобные дела. По-моему пролетели с судами и первой и второй инстанции, а на Верховный недошли. Посмотрим что с директором. Хотя он не дурак, дважды вакцинирован и в комментариях озвучивает что вакцинация - это добро ))) посмотрим что с решением будет. Кстати, не нашла пока даже что приняли и назначили рассмотрение, неужто опять громкий релиз и отказ от рассмотрения судом по причине не оплаты судебного сбора или неверно оформленного позыву? )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3212
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4036403740384039
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, phantom_systems, stm і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 779, 780, 781
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7809 11041390
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 13:36
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.